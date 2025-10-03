Boca y el dolor de cabeza por Leandro Paredes: los partidos que se perderá

El volante fue convocado a la Selección Argentina, y no estará presente en una etapa importante de la Liga Profesional para Boca Juniors.

Leandro Paredes irá con la Albiceleste, y se perderá el duelo ante el Guapo

Boca Juniors sufre una baja sensible para Torneo Clausura de la Liga Profesional, ya que el mediocampista Leandro Paredes fue convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina para los amistosos ante Puerto Rico y Venezuela en la fecha FIFA. De esta forma, se perderá por lo menos dos partidos claves para el Xeneize.

Cabe destacar que los duelos internacionales de la Albiceleste están programados para el viernes 10 y el lunes 13 de octubre respectivamente en los Estados Unidos, en el marco de una de las pocas ventanas que quedan disponibles para probar variantes antes de la disputa del Mundial 2026 en dicho territorio.

Los partidos que se perderá Leandro Paredes: Leandro Paredes.jpeg Leandro Paredes es pieza clave de la Selección Argentina y Boca Juniors Por ese motivo, el mediocampista central no estará disponible para sumar minutos con el Xeneize en una etapa muy importante del Torneo Clausura de la Liga Profesional, donde el elenco de Miguel Ángel Russo busca asegurar un lugar en la Copa Libertadores 2026. De forma segura no podrá participar en el cruce frente a Barracas Central del 11 de octubre.

La ausencia de Paredes se siente el doble, ya que el exRoma podría llegar con lo justo desde lo físico al siguiente partido frente a Belgrano de Córdoba del 19 de este mes, a disputarse en La Bombonera.

Las posibles variantes de Boca para suplir a Paredes: Ander Herrera Ander Herrera podría sumar minutos para reemplazar a Paredes Ante este panorama, el cuerpo técnico analiza variantes y uno de los nombres que gana fuerza para ocupar su lugar es el español Ander Herrera. Dentro de la preocupación, Boca recibió con alivio la no convocatoria de Carlos Palacios y Williams Alarcón a la Selección de Chile, ya que el técnico Nicolás Córdova decidió probar con otras variantes.