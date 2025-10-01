1 de octubre de 2025 - 22:36

Mundial Sub 20: con un golazo de Santino Andino, Argentina goleó a Australia por 4-1 y se metió en octavos

MUNDIAL SUB 20. La Selección Argentina le ganó 4-1 al combinado oceánico en el marco de la segunda fecha del Grupo D con un gol del mendocino Santino Andino.

Mundial Sub 20. Argentina goleó a Australia por 4-1 y se metió en cuartos de final.

Mundial Sub 20. Argentina goleó a Australia por 4-1 y se metió en cuartos de final. 

Foto:

GENTILEZA.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Por Cristian Reta
Por Redacción Deportes

Como en el debut, abrió el marcador Alejo Sarco en el tercer minuto de juego y Tomás Pérez estiró la ventaja sobre el final del primer tiempo. Daniel Bennie sacó provecho del blooper de Barbi y dejó a tiro a los Socceroos, tanto que generó la ilusión de un empate que fue sepultada con el gol de Ian Subiabre, el cual generó un desconcierto en la defensa oceánica que permitió a Santino Andino poner cifras definitivas con un golazo para el recuerdo. Una trabajada pero justa victoria que permite llegar a la última fecha ante Italia ya con la clasificación en el bolsillo, a sabiendas que solo una derrota le sacará del primer puesto.

image
Alejo Sarco volvi&oacute; a marcar y la Selecci&oacute;n Argentina asegur&oacute; su presencia en los octavos de final del Mundial Sub 20 de Chile 2025

Alejo Sarco volvió a marcar y la Selección Argentina aseguró su presencia en los octavos de final del Mundial Sub 20 de Chile 2025

Una trabajada pero justa victoria que permite llegar a la última fecha ante Italia ya con la clasificación en el bolsillo, a sabiendas que solo una derrota le sacará del primer puesto.

Mundial Sub 20: los goles de la Selección Argentina ante Australia

Embed
Embed
Embed
Embed

