Mundial Sub 20: con un golazo de Santino Andino, Argentina goleó a Australia por 4-1 y se metió en octavos

Como en el debut, abrió el marcador Alejo Sarco en el tercer minuto de juego y Tomás Pérez estiró la ventaja sobre el final del primer tiempo. Daniel Bennie sacó provecho del blooper de Barbi y dejó a tiro a los Socceroos, tanto que generó la ilusión de un empate que fue sepultada con el gol de Ian Subiabre, el cual generó un desconcierto en la defensa oceánica que permitió a Santino Andino poner cifras definitivas con un golazo para el recuerdo. Una trabajada pero justa victoria que permite llegar a la última fecha ante Italia ya con la clasificación en el bolsillo, a sabiendas que solo una derrota le sacará del primer puesto.