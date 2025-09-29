Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina en el Mundial Sub 20

Los dirigidos por Diego Placente derrotaron 3-1 a Cuba en su debut y volverán a las canchas el próximo miércoles ante Australia.

La Selección Argentina tuvo un exitoso debut en el Mundial Sub 20 que se lleva a cabo en Chile. Los dirigidos por Diego Placente se impusieron 3-1 sobre Cuba en un debut que parecía fácil pero que se fue complicando tras las polémicas decisiones que tomó el árbitro del encuentro.

Una de estas sentencias condenó al equipo nacional a jugar con 10 hombres por más de 80 minutos tras la insólita roja que le mostraron a Santiago Fernández, que no fue anulada, pese a la la revisión solicitada a través de la innovadora tarjeta verde.

La Selección argentina Sub 20 le ganó 3-1 a Cuba Alejo Sarco anotó contra Cuba. redes

Pese a este mal trago, el delantero Alejo Sarco facturó por duplicado, mientras que Ian Subiabre, la joya de River, amplió el mercador con un exquisito tanto.

¿Cuándo es el próximo compromiso de la Selección Argentina Sub 20? La Selección volverá al terreno de juego este miércoles 1 de octubre para enfrentar a Australia por la segunda fecha del Grupo D, en un duelo que se llevará a cabo en el Estadio Elías Figueroa Brander, mismo escenario del debut inicial, e iniciará a las 20:00hs (de Argentina). Lo transmitirá DSports y Telefe.