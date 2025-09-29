Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina en el Mundial Sub 20

La Selección Argentina tuvo un exitoso debut en el Mundial Sub 20 que se lleva a cabo en Chile. Los dirigidos por Diego Placente se impusieron 3-1 sobre Cuba en un debut que parecía fácil pero que se fue complicando tras las polémicas decisiones que tomó el árbitro del encuentro.
Una de estas sentencias condenó al equipo nacional a jugar con 10 hombres por más de 80 minutos tras la insólita roja que le mostraron a Santiago Fernández, que no fue anulada, pese a la la revisión solicitada a través de la innovadora tarjeta verde.
La Selección argentina Sub 20 le ganó 3-1 a Cuba
Alejo Sarco anotó contra Cuba.
Pese a este mal trago, el delantero Alejo Sarco facturó por duplicado, mientras que Ian Subiabre, la joya de River, amplió el mercador con un exquisito tanto.
¿Cuándo es el próximo compromiso de la Selección Argentina Sub 20?
La Selección volverá al terreno de juego este miércoles 1 de octubre para enfrentar a Australia por la segunda fecha del Grupo D, en un duelo que se llevará a cabo en el Estadio Elías Figueroa Brander, mismo escenario del debut inicial, e iniciará a las 20:00hs (de Argentina). Lo transmitirá DSports y Telefe.
El fixture completo de la Argentina en el Mundial Sub 20
- 28 de septiembre: Argentina 3 - 1 Cuba
- 1 de octubre: Argentina vs. Australia, a las 20, Valparaíso, Estadio Elías Figueroa Brander
- 4 de octubre: Argentina vs. Italia, a las 20, Valparaíso, Estadio Elías Figueroa Brander
Jugadores de Argentina celebran un gol este domingo, durante un partido de la Copa Mundial Sub-20 entre Cuba y Argentina en el Estadio Elías Figueroa en Valparaíso
Jugadores de Argentina celebran un gol este domingo, durante un partido de la Copa Mundial Sub-20 entre Cuba y Argentina en el Estadio Elías Figueroa en Valparaíso (Chile). EFE/ Adriana Thomasa
EFE/ Adriana Thomasa
¿Quiénes son los 21 futbolistas de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20?
- (PO) Santino Barbi CA Talleres (ARG)
- (DF) Tobias Ramirez Argentinos Juniors (ARG)
- (DF) Julio Soler AFC Bournemouth (ENG)
- (DF) Dylan Gorosito CA Boca Juniors (ARG)
- (MC) Milton Delgado CA Boca Juniors (ARG)
- (DF) Juan Villalba Gimnasia Y Esgrima LP (ARG)
- (DC) Maher Carrizo CA Vélez Sarsfield (ARG)
- (MC) Valentino Acuña CA Newell's Old Boys (ARG)
- (DC) Alejo Sarco Bayer Leverkusen (GER)
- (MC) Alvaro Montoro Botafogo (BRA)
- (DC) Ian Subiabre CA River Plate (ARG)
- (PO) Alvaro Busso CA Vélez Sarsfield (ARG)
- (DF) Valente Pierani Estudiantes LP (ARG)
- (DF) Santiago Fernandez CA Talleres (ARG)
- (MC) Tomás Perez FC Porto (POR)
- (DF) Teo Rodriguez Pagano CA San Lorenzo (ARG)
- (DC) Mateo Silvetti CA Newell's Old Boys (ARG)
- (MC) Tobias Andrada CA Vélez Sarsfield (ARG)
- (DC) Santino Andino CD Godoy Cruz (ARG)
- (DC) Gianluca Prestianni SL Benfica (POR)
- (PO) Alain Gomez Valencia CF (ESP)