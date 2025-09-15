Hockey Césped: Marista "A" es el único puntero en el Clausura de damas mayores

Hockey Césped: Mendoza con una de cal y otra de arena

Hockey Césped: Las chicos mendocinos jugarán por la medalla de oro ante Buenos Aires

Después de la disputa del Campeonato Argentino de selecciones, vuelve la actividad de los clubes en el marco del torneo de Clausura de hockey césped , capítulo femenino.

Las únicas punteras son las chicas de Marista "A", el escolta es UN San Juan, terceras está el club Maristas de San Rafael y cierra el podio de los mejores en el cuarto lugar: Los Tordos..

Los goles de las orientadas por Mariana Bustos fueron obra de Emilia Bazzana en dos ocasiones y el tanto de las Azulgranas fue de Valentina Mícoli.

resultados octava fecha clsura Los marcadores de la última fecha del Clausura que se jugó antes del receso, por la disputa del campeonato Argentino de selecciones en damas y caballeros. Gentileza: Minuto Hockey

En tanto, UN San Juan se impuso a Teqüé por 3-0. Los tantos de Las Patitas, los marcaron: Pía Tadini en dos ocasiones y Julieta Luna en una.

Por su parte, UN Cuyo empató con Leonardo Murialdo 2 a 2. Los Goles amarillos fueron de Candela Uzair y Josefina Nardi. En tanto para las universitarias convirtieron:

Regatas y Tacurú empataron 4 a 4. Los tantos de las Eternas fueron señalados por Sol Alías en tres ocasiones y Guillermina Rinaudo Paglietta.

Entre Obras y Club Maristas no se sacaron ventaja y empataron sin goles. Pero en los penales australianos fueron más efectivas las chicas del "Verdito" sureño que ganó el punto bonus.

Las que también igualaron, pero 1 a 1, fueron las chicas de Vistalba y San Jorge. El gol de las verdes fue de Giuliana Miceli. El punto extra se lo llevaron las dirigidas por Alejandro "Pato" Savina.

Liceo dio cuenta del club Alemán, por 3-2. Los goles de las Clavitas fueron obra de Jimena Tapia en dos oportunidades y Amparo Méndez. Para las albitas convirtieron: Olivia Marcellino y Sol Florindo.

Banco Mendoza, que es dirigido por Lucas Ghilardi, ganó en calidad de visitante a Marista "B" por 2-1. Las artilleras de las Hojitas fueron Sol Aguirre y la doctora Julieta Milazzotto.

Lo que viene en jornada sabatina

La novena fecha en la primera división, tendrá estos partidos. En el adelantado, que será el jueves desde las 21.30, en el estadio de hockey de parque San Vicente jugarán, Tacurú vs. Los Tordos.

El sábado en la ciudad de San Rafael habrá dos cotejos a las 16.30. En uno, San Jorge recibe a Obras y en el otro, Maristas hará de local ante Regatas-Andino.

En el estadio de hockey de parque San Vicente se medirán, en jornada sabatina, desde las 16.30: club Alemán vs. UN San Juan. Después en el mismo recinto, pero desde las 18.30, Marista "A" hará de local ante el once de Liceo.

Por otra parte, en Chacras de Coria, a las 16.30, las chicas de Banco Mendoza jugarán frente a Vistalba el Clásico de Luján de Cuyo.

También el sábado, pero en Villa Nueva, desde las 16.30, en el anexo, Leonardo Murialdo se verá las caras con Marista B. En el mismo horario anterior, pero en General Ortega, Teqüé espera por las Duendecitas de la UN Cuyo.