15 de septiembre de 2025 - 14:36

Hockey Césped: Marista "A" es el único puntero en el Clausura de damas mayores

Las Tricolores vencieron a las chicas de Los Tordos en el Superclásico del hockey césped femenino mendocino

Hockey Césped. Marista se quedó con el Clásico mendocino tras vencer a Los Tordos por 2 a 1. Esto fue en el marco de la Séptima fecha del torneo de Clausura.

Hockey Césped. Marista se quedó con el Clásico mendocino tras vencer a Los Tordos por 2 a 1. Esto fue en el marco de la Séptima fecha del torneo de Clausura.

Foto:

Gentileza AMH
Hockey Césped. Tricolores y Azulgranas jugaron un partido interesante. La victoria fue para las dirigidas por Mariana Bustos.

Hockey Césped. Tricolores y Azulgranas jugaron un partido interesante. La victoria fue para las dirigidas por Mariana Bustos.

Foto:

Gentileza AMH
Hockey Césped. Amparo González uno de los puntos altos de Los Tordos.

Hockey Césped. Amparo González uno de los puntos altos de Los Tordos.

Foto:

Gentileza
Hockey Césped. Liceo sumó tres importantes frente al club Alemán, porque ganó 3 a 2.

Hockey Césped. Liceo sumó tres importantes frente al club Alemán, porque ganó 3 a 2.

Foto:

Gentileza
giunta 2
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Leé además

Hockey Césped. Los chicos mendocinos irán por la medalla de oro ante el poderoso Buenos Aires

Hockey Césped: Las chicos mendocinos jugarán por la medalla de oro ante Buenos Aires

Por Gonzalo Tapia
Hockey Césped. Las chicas cayeron ante Córdoba, pero igual quedaron primeras en su zona.

Hockey Césped: Mendoza con una de cal y otra de arena

Por Gonzalo Tapia

Después de la disputa del Campeonato Argentino de selecciones, vuelve la actividad de los clubes en el marco del torneo de Clausura de hockey césped, capítulo femenino.

Las únicas punteras son las chicas de Marista "A", el escolta es UN San Juan, terceras está el club Maristas de San Rafael y cierra el podio de los mejores en el cuarto lugar: Los Tordos..

Los goles de las orientadas por Mariana Bustos fueron obra de Emilia Bazzana en dos ocasiones y el tanto de las Azulgranas fue de Valentina Mícoli.

resultados octava fecha clsura
Los marcadores de la &uacute;ltima fecha del Clausura que se jug&oacute; antes del receso, por la disputa del campeonato Argentino de selecciones en damas y caballeros.

Los marcadores de la última fecha del Clausura que se jugó antes del receso, por la disputa del campeonato Argentino de selecciones en damas y caballeros.

En tanto, UN San Juan se impuso a Teqüé por 3-0. Los tantos de Las Patitas, los marcaron: Pía Tadini en dos ocasiones y Julieta Luna en una.

Por su parte, UN Cuyo empató con Leonardo Murialdo 2 a 2. Los Goles amarillos fueron de Candela Uzair y Josefina Nardi. En tanto para las universitarias convirtieron:

Regatas y Tacurú empataron 4 a 4. Los tantos de las Eternas fueron señalados por Sol Alías en tres ocasiones y Guillermina Rinaudo Paglietta.

Entre Obras y Club Maristas no se sacaron ventaja y empataron sin goles. Pero en los penales australianos fueron más efectivas las chicas del "Verdito" sureño que ganó el punto bonus.

Las que también igualaron, pero 1 a 1, fueron las chicas de Vistalba y San Jorge. El gol de las verdes fue de Giuliana Miceli. El punto extra se lo llevaron las dirigidas por Alejandro "Pato" Savina.

Liceo dio cuenta del club Alemán, por 3-2. Los goles de las Clavitas fueron obra de Jimena Tapia en dos oportunidades y Amparo Méndez. Para las albitas convirtieron: Olivia Marcellino y Sol Florindo.

Banco Mendoza, que es dirigido por Lucas Ghilardi, ganó en calidad de visitante a Marista "B" por 2-1. Las artilleras de las Hojitas fueron Sol Aguirre y la doctora Julieta Milazzotto.

Lo que viene en jornada sabatina

La novena fecha en la primera división, tendrá estos partidos. En el adelantado, que será el jueves desde las 21.30, en el estadio de hockey de parque San Vicente jugarán, Tacurú vs. Los Tordos.

El sábado en la ciudad de San Rafael habrá dos cotejos a las 16.30. En uno, San Jorge recibe a Obras y en el otro, Maristas hará de local ante Regatas-Andino.

En el estadio de hockey de parque San Vicente se medirán, en jornada sabatina, desde las 16.30: club Alemán vs. UN San Juan. Después en el mismo recinto, pero desde las 18.30, Marista "A" hará de local ante el once de Liceo.

Por otra parte, en Chacras de Coria, a las 16.30, las chicas de Banco Mendoza jugarán frente a Vistalba el Clásico de Luján de Cuyo.

También el sábado, pero en Villa Nueva, desde las 16.30, en el anexo, Leonardo Murialdo se verá las caras con Marista B. En el mismo horario anterior, pero en General Ortega, Teqüé espera por las Duendecitas de la UN Cuyo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Hockey Césped. Las chicas sumaron seis puntos y son líderes en su zona, tras vencer a Santa Fe y Buenos Aires, el gran candidato para quedarse con el título.

Hockey Cesped: Mendoza con una primera jornada brillante

Por Gonzalo Tapia
Hockey Césped. El elenco masculino de Mendoza arrancó con el pie derecho la disputa del torneo Argentino, para selecciones sub 14.  

Hockey Césped: Mendoza con un debut soñado ante Mar de Plata

Por Gonzalo Tapia
Hockey Césped. Sol Guignet quiere estar en su último Mundial Junior que se disputa en diciembre

Hockey Césped: Sol Guignet Guiñazú con otra medalla de oro en su haber

Por Gonzalo Tapia
Franco Colapinto, piloto de Alpine

Franco Colapinto en riesgo de penalización en su próxima carrera con Alpine

Por Cristian Reta