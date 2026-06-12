12 de junio de 2026 - 10:34

Canadá vs. Bosnia por el Mundial 2026: horario, dónde ver en vivo y formaciones

Este viernes, en Toronto, las selecciones de Canadá y Bosnia se medirán por el Mundial 2026. Conocé lo que debés saber del encuentro que comenzará a las 1

Por la fecha 1 del Grupo B del Mundial 2026, Canadá se mide con Bosnia.&nbsp;

Por la fecha 1 del Grupo B del Mundial 2026, Canadá se mide con Bosnia. 

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La Selecci&oacute;n de Canad&aacute; que jugar&aacute; de local en su debut en el Mundial 2026. Rival: Bosnia.&nbsp;

La Selección de Canadá que jugará de local en su debut en el Mundial 2026. Rival: Bosnia.

La probable formación de Canadá vs. Bosnia, por el Mundial 2026

Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Ismaël Koné, Stephen Eustáquio, Liam Millar, Tajon Buchanan; Jonathan David y Cyle Larin. DT: Jesse Marsch.

El posible once de Bosnia vs. Canadá, por el Mundial 2026

Nikola Vasilj; Amar Dedi, Nikola Kati, Tarik Muharemovi, Sead Kolašinac; Esmir Bajraktarevi, Benjamin Tahirovi, Ivan Šunji, Amar Memi; Ermedin Demirovi y Edin Deko. DT: Sergej Barbarez.

Canadá vs. Bosnia, por el Mundial 2026: dónde ver en vivo y datos del partido

  • Hora: 16
  • TV: DSports
  • Árbitro: Facundo Tello (ARG)
  • VAR: Hernán Mastrangelo (ARG)
  • Estadio: Toronto Stadium

Canadá vs. Bosnia por el Mundial 2026: estadísticas y minuto a minuto

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