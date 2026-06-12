Canadá vs. Bosnia por el Mundial 2026: horario, dónde ver en vivo y formaciones

Canadá y Bosnia jugarán desde las 16 en el Toronto Stadium, en el marco de la fecha 1 del Grupo B por la fase de grupos del Mundial 2026. Ambos equipos buscarán un triunfo clave para comenzar de la mejor manera la Copa Mundial de la FIFA.
Este viernes, en Toronto, las selecciones de Canadá y Bosnia se medirán por el Mundial 2026. Conocé lo que debés saber del encuentro que comenzará a las 1
Canadá y Bosnia jugarán desde las 16 en el Toronto Stadium, en el marco de la fecha 1 del Grupo B por la fase de grupos del Mundial 2026. Ambos equipos buscarán un triunfo clave para comenzar de la mejor manera la Copa Mundial de la FIFA.
Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Ismaël Koné, Stephen Eustáquio, Liam Millar, Tajon Buchanan; Jonathan David y Cyle Larin. DT: Jesse Marsch.
Nikola Vasilj; Amar Dedi, Nikola Kati, Tarik Muharemovi, Sead Kolašinac; Esmir Bajraktarevi, Benjamin Tahirovi, Ivan Šunji, Amar Memi; Ermedin Demirovi y Edin Deko. DT: Sergej Barbarez.