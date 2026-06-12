Corea del Sur anotó el primer golazo del Mundial 2026

Hwang In-beom desparramó al arquero para abrir el marcador ante República Checa, en el triunfo 2-1 de Corea del Sur.

Corea del Sur encontró a través de Hwang In-beom el camino para el triunfo asiático.

El segundo partido del Mundial entregó mucho más que un triunfo. Corea del Sur venció por 2 a 1 a República Checa por el Grupo A y encontró en Hwang In-beom al gran protagonista de una jornada que ya dejó una de las imágenes destacadas de la Copa: el primer golazo del torneo.

Después de un primer tiempo equilibrado, el encuentro tomó ritmo en el complemento. A los 13 minutos, Ladislav Krejci adelantó al conjunto europeo y parecía encaminar el debut checo. Sin embargo, Corea del Sur reaccionó rápido y encontró en la jerarquía individual de su mediocampista la llave para cambiar la historia.

Golazo para empatar A los 21 minutos, Hwang In-beom recibió sobre el sector izquierdo tras una asistencia de Kang-in, dejó fuera de acción con una misma maniobra al defensor Robin Hranác y al arquero Matej Kovar y definió con categoría: abrió el pie derecho y colocó la pelota con suavidad junto al poste para establecer el empate. Una acción de enorme calidad técnica que se convirtió en uno de los momentos más destacados del inicio del campeonato.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2065284243027021992&partner=&hide_thread=false ¡ASÍ FUE EL GOL DE COREA DE SUR DESDE EL CAMPO DE JUEGO! pic.twitter.com/8DC7BDs9PT — TyC Sports (@TyCSports) June 12, 2026 Lejos de conformarse con el empate, Corea del Sur mantuvo la iniciativa y volvió a encontrar a In-beom como eje del ataque. A los 34 minutos, el mediocampista escapó por el sector derecho y envió un centro preciso para que Oh Hyeon-Gyu conectara de primera. El remate encontró una respuesta parcial de Kovar, pero el rebote terminó ingresando por el segundo palo para sellar el 2-1 definitivo.

Capítulo destacado La actuación tuvo además un valor especial para el futbolista del Feyenoord. En su partido número 74 con la selección surcoreana —y el quinto en Copas del Mundo— convirtió su primer gol y entregó su primera asistencia en un Mundial.