Hockey Césped: Banco Mendoza es uno de los finalistas del Clausura de damas mayores

En uno de los partidos de las semifinales del torneo de Clausura de damas mayores en Hockey Césped , Banco Mendoza derrotó a Leonardo Murialdo por 2 a 0 con tantos de corner corto de Emilia Elías.

El primer cuarto fue muy bien jugado y disputado. Las chicas de Leonardo Murialdo salieron con todo a presionar a Banco Mendoza y gracias a esto lograron el primer córner corto del partido, pero no hubo gol. Ahí no más, vino la réplica de "CPBM" que conquisto un corto, el que Emilia Elías transformó en gol.

Después del tanto, Murialdo siguió presionando y obtuvo un segundo corto, pero la jugada fue bien defendida por el lenco de Chacras de Coria.

En el segundo cuarto, fue más Murialdo que inclinó la cancha hacia las 22 yardas de CPBM, que tuvo al principio y al final de esta etapa dos corners cortos en ataque, pero no les pudo sacar provecho por la férrea defensa del equipo de la Hojitas y de los reflejos de su arquera Milagros "Mili" Ramírez.

Las señoritas de amarillo tuvieron cinco ingresos al área y un tiro al arco, pero no hubo caso, no pudieron empatar.

Leonardo Murialdo se apoderó de la bocha en el tercer cuarto, tuvo jugando más tiempo en sector rival, que viceversa. No iban dos minutos cuando las Canarias consiguieron su quinto córner corto, pero no pudieron sacar provecho de ésta jugada.

Más tarde las orientadas por Leo Lorenzo obtuvieron dos jugadas fijas más, pero fue bien defendida por las chicas de Lucas Ghilardi. El marcador nos e movió y banco seguía ganando por la cuenta mínima.

En el último lapso, antes de los 5 minutos, Leonardo Murialdo logró otro corto a su favor, pero no tuvo suerte. En esta acción se generó una jugada ofensiva de Banco Mendoza, que terminó en el segundo penalty corner del elenco de Chacras y otra vez Emi Elías alegró a su parcialidad al marcar el segundo gol para las Bancarias.

Más tarde otra vez las Canarias tuvieron otro corto y otra vez la arquera de CPBM conjuró el mal.

A cinco minutos del final, el DT Murialdino sacó a la arquera y puso otra jugadora de campo, pero no pudo revertir la situación. A un minuto del final, las Canarias tuvieron dos córners consecutivos, pero uno fue bien defendido y el otro la bocha se fue afuera.

Siempre los críticos hacen hincapié en el corner corto en ataque, que los equipos mendocinos no andan derecho con esta jugada, pero en esta semifinal, Banco Mendoza cerró la boca a todos esos cínicos, porque tuvo un cien por ciento de efectividad en la "jugada reina" del hockey césped, porque logró dos cortos, dos goles con la misma jugadora: Emilia Elías, que se llevó el premio Macarena Rodríguez a la mejor jugadora del partido.

Club Alemán y Murialdo a la final en varones

En varones mayores jugarán la final el próximo sábado 29 de noviembre Albos y Amarillos. En semifinales los orientados por Facundo Paredes vencieron a Barreal HC, por 8 a 0 y Leonardo Murialdo dio cuenta de Vistalba HC, por 4 a 1.