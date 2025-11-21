Hockey Césped: Un sábado para disfrutar de cuatro partidos de gran nivel

Este sábado se disputarán las llaves de cuartos de final del torneo de Clausura de damas mayores en Hockey Césped , donde UN San Juan, Marista (MZA), Los Tordos, Maristas (SRF), Leonardo Murialdo, Liceo, Regatas-Andino y Banco Mendoza buscarán sus pasajes respectivos a semifinales en la misma competencia.

Si usted lector es amante del buen hockey, le gusta la naturaleza y caminar por algún parque, la tarde del sábado puede darse un gusto con ambas actividades. Si está en el parque general San Martín con un buen termo y mate camine, por la frondosa arboleda y a las 18 se instala en el estadio Mendocino de Hockey donde podrá observar dos partidazos. A esa hora jugaran de Los Tordos ante Liceo y posteriormente desde las 19.45, Marista busca su pase a las semifinales ante la escuadra fusionada de Regatas-Andino.

Por el contrario, si usted pasea por el parque San Vicente, concurra al estadio Ciudad de Godoy Cruz, donde verá dos excelentes cotejos de hockey. A las 18 jugarán Maristas (SRF) vs. Leonardo Murialdo y desde las 19.45 UN San Juan vs Banco Mendoza.

Mariana Bustos es la entrenadora de Marista (MZA) , uno de los equipos animadores en los campeonatos de damas mayores. Las Tricolores jugarán con el elenco fusionado de Regatas-Andino.

"Es Un rival duro como todos los que hemos clasificado a estas instancias, así que estamos muy concentradas preparando el partido de manera seria. Con el grupo estamos bien, hemos tenido un año de mucho trabajo y aprendizaje, así que estamos fuertes corrigiendo cosas y mejorando constantemente. Estamos con ganas de afrontar este partido y tomándolo con mucha seriedad porque son finales".

Por su parte, Marcos Sánchez es el coach de las Azules.

"Será un partido muy duro, y creemos que se resolverá sobre el final. Planteáramos un partido para ganarlo e ir a buscar goles. Estamos obligados a ganar, porque ellas tienen ventaja deportiva. Trataremos de liquidarlo sobre el final. Es un rival que el torneo pasado las tuvimos en semifinales y tienen gran jerarquía. El torneo está para cualquiera, y será para el que esté más inspirados durante estas semanas que quedan".

Liceo jugará ante Los Tordos, en una de las llaves de Cuartos de final. El elenco Clavo es orientado por Agustín Scanio que deja la banca para firmar con Monte Hermoso de Bahía Blanca.

"Sera un partido duro y físico, el equipo que menos se equivoque ganará. Los Tordos tiene a su favor la ventaja deportiva y nosotros estamos obligados a un triunfo. Nuestro año ha sido muy bueno. Las chicas están contentas y comprometidas, porque desde el 2023 que el club no estaba en los cruces finales"

Luego Scanio apuntó: "En el Apertura jugamos promoción y esto ayudó para que se motivaran las chicas, que han hecho un trabajo increíble esta temporada. Llegamos muy bien a este Clausura. En lo personal quiero irme de Liceo dejando al equipo lo más arriba posible".

Lucas Ghilardi es el estratega de Banco Mendoza, club que jugará su pase a semifinales ante UN San Juan.

"Estamos contentos por haber clasificado, se nos hizo pesado el torneo, pero logramos clasificar, el rival es ahora el mejor equipo del torneo, tiene excelentes jugadores. El partido será parejo y duro, tenemos nuestras armas, ellas tienen la presion de ganar, pero tengo mucha fe en mis dirigidas".

La UN San Juan animador constante del torneo de Mendoza, fue primero en la tabla general del Clausura y logró el primer lugar en fase clasificatoria. El PF de las denominadas Patitas es el Martín Riveros, el "Pichu" que dijo sobre este partido de cuartos donde se medirán ante Banco Mendoza:

"Las expectativas son altas, siempre queremos estar entre los primeros cuatro y si se sale campeón, mejor. Estamos bien completos, sin bajas. Sumaremos a Martina Tapia que es de quinta división, pero que viene de jugar en Tristán Suárez. Hemos tenido una linda temporada y trabajamos muy cómodos con el DT Misael Flores (...) Hemos salido primeros en nuestro torneo y la fase regular en Mendoza, pero eso no marca nada, porque los partidos hay que jugarlos y después hablar. La idea es pasar cuartos y en semifinales dejar todo. Espero que estemos a la altura que el sábado las chicas estén bien porque siempre queremos ganar el torneo de Mendoza".

El profe Carlos Tardieu es el entrenador de Maristas de San Rafael, el elenco Verde ha tenido una buena temporada.

"Estamos muy bien, las chicas con ganas y energía y expectativas y buenas vibras, porque logramos el primer objetivo que era llegar a estas instancias y tratar de hacer el mejor partido posible este sábado".

"Leonardo Murialdo es un equipo experimentado, maduro, que juega bien al hockey y cuida mucho la pelota y tiene un muy buen DT. Vamos a tener que estar atentos, con cautela, siempre les digo a las chicas que hay que respetar al rival, pero con intenciones de ganar el parido. Imagino que será un partido cerrado y duro, Murialdo recupera bien, te ataca con bocha, volumen, con mucha gente o sea y será un partido de ida y vuelta"

Leonardo Murialdo es dirigido por Leo Lorenzo y tendrá como rival a Maristas de San Rafael.

"Las chicas están bien, se ha entrenado bien. El equipo está entusiasmado, en el Apertura nos quedamos fuera por un gol y eso sirvió para que las chicas corrigieran algunas cosas y se motivaran para mejorar en el segundo torneo. Pero tuvimos muchos altibajos, recambios de jugadoras y bajas, pero afortunadamente clasificamos bien. El rival es muy duro, la ultima vez que jugamos fue 4 a 4, los dos equipos atacan y seguramente será de ida y vuelta, será lindo para ver".

Los Tordos es el campeón del Apertura 2025 y desea seguir por la senda del triunfo y las alegrías su DT es Franco Medici. Las chicas de camiseta a rayas azulkgrabas tendrán como rival de turno a Liceo.

"El partido de este sábado tendremos que estar atentos a las individualidades de ellas, que tienen y muy buenas. Hay que saber manejar sensaciones y emociones, porque tenemos ventaja deportiva, pero lo importante llegamos muy buen y hemos tenido buena temporada. venimos con buen ritmo y nivel. Pero como siempre digo tenemos que ir paso a paso, partido a partido, porque sabemos que es difícil y parejo este torneo"