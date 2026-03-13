Independiente Rivadavia y una quincena clave de cara al desafío más grande de su historia

Después de un final de 2025 idílico, que se extendió hacia el comienzo del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026, Independiente Rivadavia atraviesa una racha negativa que lo bajó de la punta justo en la previa de su debut por el máximo torneo continental.

Para irse de gira por la Copa Libertadores , la Lepra necesita aceitar la máquina, encontrar un funcionamiento que ilusione, y obtener un buen colchón de puntos que le permita enfocar los cañones en el plano internacional . Para eso tiene poco más de 15 días, donde deberá luchar para recuperar la memoria y el mote de elenco invencible.

Es cierto que el Azul del Parque está muy bien acomodado en la Zona B, pero también es verdad que en la semana perdió la cima de su grupo ante Belgrano y ahora está una unidad por debajo de ese liderazgo. Esta simple realidad estadística refleja el presente del equipo en lo futbolístico, que ha ido de mayor a menor.

Hasta el más pesimista hincha de Independiente pensaba que la recuperación de Alex Arce tras su dura lesión, y el regreso de Sebastián Villa a la capitanía del barco le darían un salto de calidad a un plantel que atropellaba a cualquiera que se colocara enfrente. Sin embargo, los últimos duelos fueron lo contrario. Parece que perdió poder de fuego y solidez, en vez de recuperarla.

Los fríos números lo marcan. De las últimas cinco presentaciones, el cuadro de Alfredo Berti sólo ganó 1 (3 a 2 ante Independiente de Avellaneda en un partidazo), sumó 2 empates (Racing y River) y 2 inesperadas derrotas en el Bautista Gargantini (ante Belgrano y Barracas Central). Pero la cosa no queda ahí, ya que en ese lapso siempre recibió por lo menos un tanto en contra (7 en 5 juegos).

Abril, el mes determinante para la Lepra:

Independiente Rivadavia vs River Plate Independiente Rivadavia tiene todo para levantarse nuevamante y dar pelea Marcelo Alvarez

De esta forma, la preocupación por la merma en el rendimiento, sobre todo en el aspecto defensivo, comenzó a ganar terreno en La Catedral. No es para menos, ya que en abril se viene el debut en la Copa Libertadores, donde el club sueña con dar pelea, y el clásico del Parque con Gimnasia y Esgrima.

Lo positivo dentro de este presente es que la Lepra tiene por lo menos tres partidos en el plano local para recuperar la memoria. Primero llegará Gimnasia de La Plata en el Bosque, luego recibirá a Rosario Central en el Gargantini, y finalmente viajará a Buenos Aires para medirse con Tigre. Tres pruebas de fuego, 240 minutos ante equipos de fuste que le permitirán a Alfredo Berti encontrarle la vuelta al andamiaje colectivo antes del puntapié inicial de la Libertadores.

Con un plantel que acostumbró a su gente a que los imposibles no existen, y con el entrenador que más espalda tiene para afrontar cualquier tormenta que se le cruce en el camino, Independiente Rivadavia se apresta a cruzar marzo con el objetivo de tocar tierra firme en el cuarto mes del año.