Godoy Cruz afronta ante Ferro otra chance para cortar la mala racha: hora, TV, formaciones

El Tomba recibe en el Estadio Feliciano Gambarte al Verde del Oeste, en un duelo correspondiente a la fecha 5 de la Primera Nacional.

Godoy Cruz, uno de los históricos de nuestros pagos, necesita sacarse de encima la desazón que arrastra desde el 2025, enterrar los fantasmas de la derrota y comenzar a levantarse de una caída estrepitosa que todavía lo tiene en el suelo. Para eso nada mejor que superar a otro grande del fútbol argentino que sufre en la Primera Nacional: Ferro.

El encuentro, que se jugará en el Estadio Feliciano Gambarte este sábado desde las 18 horas, se presenta como esa chance de oro para empezar a enderezar el camino y reencontrarse con la alegría y la calma que requiere para dar pelea en el operativo Primera División.

No será fácil, más teniendo en cuenta que la gente perdió la paciencia con el equipo luego del último empate en casa ante Deportivo Madryn, que le valió una multa de 300 entradas por incidentes. El clima caldeado del final dejó en evidencia que ya no hay otra alternativa que no sea la victoria. Es lógico teniendo en cuenta que la mala racha se extiende desde el 1 de septiembre de 2025, cuando venció a Platense de visitante, y desde abril del mismo año jugando como local (con el agravante de que fue en el Malvinas).

Godoy Cruz El Tomba buscará su primer triunfo en el Gambarte frente a Deportivo Madryn. Gentileza. En ese contexto, Godoy Cruz practicó toda la semana en silencio y con un halo de misterio que envuelve al once inicial que elegirá el entrenador Mariano Toedtli, como así también el planteamiento táctico.

Enfrente estará Ferro, que tiene una realidad opuesta. Salió indemne en las tres primeras presentaciones, en las cuales venció a San Telmo con los tantos de Kihm y Obradovich, además de empatar con San Miguel y Colón de Santa Fé. Es uno de los candidatos de siempre para pelear el ascenso, y sueña con concretarlo después casi tres décadas de deambular por la Segunda División.