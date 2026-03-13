13 de marzo de 2026 - 18:59

Godoy Cruz afronta ante Ferro otra chance para cortar la mala racha: hora, TV, formaciones

El Tomba recibe en el Estadio Feliciano Gambarte al Verde del Oeste, en un duelo correspondiente a la fecha 5 de la Primera Nacional.

Godoy Cruz se presenta ante su gente, con la victoria como única opción

Godoy Cruz se presenta ante su gente, con la victoria como única opción

Foto:

Walter Caballero
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Godoy Cruz, uno de los históricos de nuestros pagos, necesita sacarse de encima la desazón que arrastra desde el 2025, enterrar los fantasmas de la derrota y comenzar a levantarse de una caída estrepitosa que todavía lo tiene en el suelo. Para eso nada mejor que superar a otro grande del fútbol argentino que sufre en la Primera Nacional: Ferro.

Leé además

Gabriel Rivero, de los mejores jugadores de Mendoza. Hoy, defiende los colores de Huracán Las Heras. 

Básquet de Mendoza: en el tercer capítulo, festejaron Godoy Cruz, Huracán, Anzorena, Atenas y Macabi
Ciclovía  en Godoy Cruz . | Foto: Los Andes

Iba en bicicleta, se cayó en una ciclovía y un municipio lo tendrá que indemnizar con $70 millones

No será fácil, más teniendo en cuenta que la gente perdió la paciencia con el equipo luego del último empate en casa ante Deportivo Madryn, que le valió una multa de 300 entradas por incidentes. El clima caldeado del final dejó en evidencia que ya no hay otra alternativa que no sea la victoria. Es lógico teniendo en cuenta que la mala racha se extiende desde el 1 de septiembre de 2025, cuando venció a Platense de visitante, y desde abril del mismo año jugando como local (con el agravante de que fue en el Malvinas).

Godoy Cruz
El Tomba buscará su primer triunfo en el Gambarte frente a Deportivo Madryn.

El Tomba buscará su primer triunfo en el Gambarte frente a Deportivo Madryn.

En ese contexto, Godoy Cruz practicó toda la semana en silencio y con un halo de misterio que envuelve al once inicial que elegirá el entrenador Mariano Toedtli, como así también el planteamiento táctico.

Enfrente estará Ferro, que tiene una realidad opuesta. Salió indemne en las tres primeras presentaciones, en las cuales venció a San Telmo con los tantos de Kihm y Obradovich, además de empatar con San Miguel y Colón de Santa Fé. Es uno de los candidatos de siempre para pelear el ascenso, y sueña con concretarlo después casi tres décadas de deambular por la Segunda División.

Probables formaciones de Godoy Cruz - Ferro:

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Camilo Alessandría, Juan Morán; Juan Andrada, Vicente Poggi, Santiago Martínez; Tomás Pozzo; Martín Pino, Nahuel Ulariaga. DT: Mariano Toedtli.

Ferro: Fernando Monetti; Nazareno Kihm, Juan Orellana, Misael Tarón; Matías Kabalin, Felipe Odradovich, Gonzalo Castellani, Sebastián Corda; Mateo Acosta, Emiliano Ozuna; Emanuel Dening. DT: Sergio Rondina.

Datos del partido:

Estadio: Feliciano Gambarte

Árbitro: Bryan Ferreyra

Hora: 18

TV: LPF Play

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

se realizara una gran pena folclorica en el espacio arizu de godoy cruz: como comprar las entradas

Se realizará una Gran Peña Folclórica en el Espacio Arizu de Godoy Cruz: cómo comprar las entradas

robaron un auto en godoy cruz, los encontraron en maipu e intentaron escapar a pie: dos detenidos

Robaron un auto en Godoy Cruz, los encontraron en Maipú e intentaron escapar a pie: dos detenidos

Hugo Martín Rodríguez, el hombre acusado de dar muerte a un policía y a un agente municipal de Godoy Cruz. Facebook

Acceso Sur: el sommelier acusado de atropellar y matar a dos uniformados quedó cerca de ir a juicio por jurados

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la vicepresidenta Victoria Villarruel, separados por el titular de Bodegas de Argentina, Walter Bressia, y el gobernador Alfredo Cornejo. 

Interna violeta: Martín Menem y Victoria Villarruel se encontraron en el Almuerzo de Bodegas de Argentina