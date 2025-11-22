Hockey Césped: Leonardo Murialdo se posó en semifinales

En uno de los partidos de las llaves de cuartos de final, Leonardo Murialdo venció a Maristas de San Rafael, por 2 a 1 y pasó a semifinales, donde deberán medirse ante las chicas de Banco de Mendoza.

Hockey Césped: Este sábado ocho equipos van por un lugar en las semifinales

Los goles de las Canarias fueron anotados por Ana Reyes y Jazmín Rodríguez. El gol del verdecito fue anotado por Florencia Vega.

En otra de las llaves de cuartos, Los Tordos venció a Liceo, por 3 a 2. Los tantos de las Pajaritas fueron de María Emilia Garre, Luciana Peralta y Julieta Grone.

Los goles de las Clavitas nacieron de los sticks de Mercedes Ventura y Guadalupe Robles.

Por otra parte Marista y Regatas-Andino igualaron 1 a 1, el gol de las Azules fue de Luciana Álvarez y el tanto de Las Tricolores fue de Emma Tarquini.

Ahora Las Tricolores jugarán ante Los Tordos en una de las semifinales.

Banco Mendoza venció por la cuenta mínima con gol de Emilia Elías a UN San Juan y jugará una de las semifinales frente a Leonardo Murialdo.

Murialdo voló alto

Leonardo Murialdo tenia que ganar o ganar, porque la ventaja deportiva la tuvo Maristas o sea si había empate la escuadra de la Ciudad de San Rafael pasaba a semifinales y las chicas de Villa Nueva cerraban la temporada con este partido de cuartos de final.

El partido en términos generales fue intenso y ninguna de las dos formaciones se guardó nada.

Durante gran parte del primer cuarto las Canaritas salieron más decididas a buscar el arco rival y las chicas sanrafaelinas repelieron bien cada empuje hockístico de las chicas de camisetita amarilla.

Pero Maristas poco a poco fue emparejando el ida y vuelta y sobre el final de la primera etapa, las dirigidas por Carlos Tardieu conquistaron el primer córner corto del partido y en seguidilla: una par más de jugadas fijas. Pero, la jugada reina del hockey césped fue bien defendida por las dirigidas de Leo Lorenzo.

En la segunda etapa, Murialdo fue un poquito más que su rival de turno, logró un corto y no le sacó provecho, lo mismo ocurrió con Maristas, que tampoco le sacó brillo a un penalty córner.

Pero, más tarde, a segundos del final, otra vez las Canarias lograron un córner corto y esta vez Jazmín Rodríguez abrió el marcador.

Con este resultado parcial, Leonardo Murialdo quedaba dentro de semis y el verdecito quedaba fuera de la definición.

En la tercera fracción, Maristas estuvo mejor que su rival, y sobre el final de este cuarto tuvo un penal que Florencia Vega transformó en el gol del empate 1 a 1. Otra ves el verdecito se metía en semis y las de Villa Nueva se iban para su casa.

En el último cuarto, Murialdo fue tocado por la varita mágica de su hada madrina, que estuvo toda vestida de amarillo y revolotea en los momentos difíciles. Antes de los 5 minutos, las chicas de Villa Nueva obtuvieron dos cortos a favor, pero como buen equipo femenino mendocino, que se precie no lo pudieron trocar por gol.

Pero a cinco minutos del final, Ana Reyes en el sexto córner corto para su escuadra, logró la segunda conquista, para el equipo amarillo. Así, otra vez las Señoritas de Amarillo se metían en semifinales y está vez se quedaría ahí cuando un casillero en la definición por un pasaje a la final.

¿Cómo quedaron las llaves de semifinales?

Marista vs. Los Tordos más Banco Mendoza vs. Leonardo Murialdo buscarán los dos pasajes a la gran final del Clausura 2025. Todo se juega este lunes desde las 18.