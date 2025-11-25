25 de noviembre de 2025 - 00:12

"Pensé que River nos tiraba la camiseta": Gustavo Costas y la épica victoria de Racing

El entrenador repasó el momento crítico del clásico y destacó la entrega física y mental de su equipo hacia el objetivo final.

El entrenador de la Academia se mostró orgulloso de sus dirigidos y se rindió a sus pies. 

Racing Club celebró una victoria épica frente a River Plate que quedará en la memoria de los hinchas y marcará otro capítulo destacado del ciclo de Gustavo Costas. Tras el 3 a 2 que clasificó al equipo académico a los cuartos de final, el entrenador destacó la entrega de sus jugadores y reveló el nerviosismo que lo invadió cuando River revirtió el marcador momentáneamente.

Confesó su temor cuando el Millo pasó al frente

“Partidos atrás habíamos perdido la intensidad, ese tipo de partido que hacíamos antes. Teníamos que volver a eso, a no dejar jugar y presionar”, aseguró Costas, reconociendo que el equipo retomó la garra que lo caracteriza. Sin embargo, confesó que, durante el momento crítico, pensó que River podría imponerse: “Yo pensé que nos tiran la camiseta y nos ganan, que tiene razón la historia”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1993135955864096895?t=V6laueXdrbEncxCs_Deehg&s=08&partner=&hide_thread=false

El entrenador rememoró con humor cómo la historia reciente del clásico afectó su mente: “Cuando lo da vuelta River se me cruzó por la cabeza que nos tiran la camiseta, es el clásico que más ganó y siempre lo sufrimos. Pero ahora, desde el año pasado hasta hoy vamos ganando 2-1 el historial, ja”, comentó sonriendo.

Gol agónico de Martirena

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/1993124562947784844?t=eOWVuZ3pJfNp35EgYh5sRg&s=08&partner=&hide_thread=false

En lo táctico y físico, Costas destacó la entrega de sus jugadores como clave del triunfo. “Estos chicos dejan el alma y también jugaron bien. Miraba a Nardoni y me decía que no lo saque, pero estaba muerto. Lo de Sosa es extraordinario. Martirena hasta ayer a la noche no sabés cómo tenía el tobillo… no estaba al 100 por ciento para jugar”, dijo.

Para el DT, el gol agónico de Martirena resumió la filosofía del equipo: “El gol demuestra lo que es el equipo: pelea hasta el final cuando parecía que no entraba”. Con la clasificación asegurada, Costas ya proyecta el objetivo final: el título del torneo. “Racing tiene que pensar en ser campeón. Estamos en un club grande que siempre tiene que apuntar al campeonato. Me puedo equivocar de táctica, pero sé cómo están los chicos. Sé que estaban metidos en el campeonato y que este torneo lo tenemos que ganar”, concluyó.

