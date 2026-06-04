Lo dejó al borde del nocaut: el insólito choque entre Kessié y el árbitro en el duelo entre Francia y Costa de Marfil

Francia cayó frente a Costa de Marfil 2 a 1 en Nantes , en un amistoso preparatorio para el Mundial 2026 que dejó varios episodios llamativos dentro del desarrollo del juego. El encuentro, disputado en el Stade de la Beaujoire, tuvo como protagonista inicial a Francia, que abrió el marcador con un tanto de Rayan Cherki en la recta final del primer tiempo. La jugada nació de una acción colectiva y terminó con el atacante definiendo de manera precisa ante el arquero Mike Maignan.

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Sin embargo, el partido cambió en el complemento. Costa de Marfil ajustó su funcionamiento y logró dar vuelta el resultado con mayor intensidad ofensiva y aprovechando los cambios realizados por ambos entrenadores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2062633267157737800&partner=&hide_thread=false ¡¡JUSTO VOS, DOUÉ!! Mientras su hermano Désiré observaba desde el banco de suplentes de Francia, Guéla se fue mano a mano ante Maignan y no falló: ¡gran definición para el 1-1 de Costa de Marfil en Nantes!



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El gol de Doué y una escena familiar en el banco francés

El empate llegó a través de Guela Doué, quien definió mano a mano tras una asistencia de Nicolas Pépé. Más allá del gol, la acción dejó una imagen particular: su hermano, Désiré Doué, integrante del plantel de Francia, siguió la jugada desde el banco de suplentes y reaccionó con una sonrisa contenida ante el festejo del rival.

Ambos futbolistas nacieron en Angers, Francia, y comparten origen marfileño, aunque tomaron caminos distintos a nivel selecciones. Guela, defensor, eligió representar a Costa de Marfil, mientras que Désiré, delantero, optó por Francia.

En declaraciones previas, Désiré había destacado el vínculo entre ambos: “Es como si fuéramos gemelos. Hablamos de todo, nos lo contamos todo. Para mí es un apoyo enorme”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2062626309403025806&partner=&hide_thread=false FUERA DE CONTEXTO. El hombrazo de Kessie al árbitro en Francia vs. Costa de Marfil... ¡¡REALMENTE INSÓLITO!!



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Kessié y un choque inesperado con el árbitro

Otro momento insólito se produjo sobre el cierre del primer tiempo, cuando el mediocampista Franck Kessié impactó accidentalmente contra el árbitro Sebastian Gishamer en una disputa de balón y casi lo dejo nocaut .

La jugada ocurrió mientras Francia ganaba 1a 0. Kessié continuó su carrera sin advertir la posición del juez y lo golpeó con el hombro, lo que provocó la interrupción inmediata del juego. El árbitro quedó visiblemente afectado y, tras la revisión del VAR, la acción fue sancionada con tarjeta amarilla.

Remontada africana antes del Mundial

El triunfo de Costa de Marfil se concretó en los minutos finales gracias al gol de Amad Diallo, delantero del Manchester United, que selló el 2-1 definitivo tras una jugada en la que volvió a aparecer Guela Doué con una asistencia clave.

image Francia vs Costa de Marfil Gentileza

Francia había iniciado en ventaja y luego intentó reaccionar, pero no logró sostener el resultado ante un rival que terminó mostrando mayor eficacia en el tramo decisivo.

Camino al Mundial 2026

Francia integrará el Grupo I del Mundial 2026 junto a Senegal, Irak y Noruega. Debutará el 16 de junio ante el conjunto africano en Nueva Jersey.

Costa de Marfil, por su parte, compartirá el Grupo E con Alemania, Ecuador y Curazao. Su estreno será el 14 de junio frente al seleccionado sudamericano en Filadelfia.

Ambos equipos continúan su preparación rumbo a la Copa del Mundo, con un amistoso que dejó más historias que conclusiones futbolísticas.