4 de junio de 2026 - 21:22

Lo dejó al borde del nocaut: el insólito choque entre Kessié y el árbitro en el duelo entre Francia y Costa de Marfil

El partido terminó en un triunfo de los africanos y tuvo de todo, un gol de Guela Doué, la reacción de su hermano en el banco francés y una jugada que dejó al árbitro visiblemente afectado tras un golpe accidental.

Insólito: El mediocampista Franck Kessié impactó contra el árbitro Sebastian Gishamer, quien quedó al borde del KO y tuvieron que deterner el partido. El juez consultó al VAR y sancionó al jugador.

Insólito: El mediocampista Franck Kessié impactó contra el árbitro Sebastian Gishamer, quien quedó al borde del KO y tuvieron que deterner el partido. El juez consultó al VAR y sancionó al jugador.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Francia cayó frente a Costa de Marfil 2 a 1 en Nantes, en un amistoso preparatorio para el Mundial 2026 que dejó varios episodios llamativos dentro del desarrollo del juego. El encuentro, disputado en el Stade de la Beaujoire, tuvo como protagonista inicial a Francia, que abrió el marcador con un tanto de Rayan Cherki en la recta final del primer tiempo. La jugada nació de una acción colectiva y terminó con el atacante definiendo de manera precisa ante el arquero Mike Maignan.

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Francia vs Costa del Marfil. Guela Doué autor del gol del empate.

Francia vs Costa del Marfil. Guela Doué autor del gol del empate.

Sin embargo, el partido cambió en el complemento. Costa de Marfil ajustó su funcionamiento y logró dar vuelta el resultado con mayor intensidad ofensiva y aprovechando los cambios realizados por ambos entrenadores.

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El gol de Doué y una escena familiar en el banco francés

El empate llegó a través de Guela Doué, quien definió mano a mano tras una asistencia de Nicolas Pépé. Más allá del gol, la acción dejó una imagen particular: su hermano, Désiré Doué, integrante del plantel de Francia, siguió la jugada desde el banco de suplentes y reaccionó con una sonrisa contenida ante el festejo del rival.

Ambos futbolistas nacieron en Angers, Francia, y comparten origen marfileño, aunque tomaron caminos distintos a nivel selecciones. Guela, defensor, eligió representar a Costa de Marfil, mientras que Désiré, delantero, optó por Francia.

En declaraciones previas, Désiré había destacado el vínculo entre ambos: “Es como si fuéramos gemelos. Hablamos de todo, nos lo contamos todo. Para mí es un apoyo enorme”.

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Kessié y un choque inesperado con el árbitro

Otro momento insólito se produjo sobre el cierre del primer tiempo, cuando el mediocampista Franck Kessié impactó accidentalmente contra el árbitro Sebastian Gishamer en una disputa de balón y casi lo dejo nocaut .

La jugada ocurrió mientras Francia ganaba 1a 0. Kessié continuó su carrera sin advertir la posición del juez y lo golpeó con el hombro, lo que provocó la interrupción inmediata del juego. El árbitro quedó visiblemente afectado y, tras la revisión del VAR, la acción fue sancionada con tarjeta amarilla.

Remontada africana antes del Mundial

El triunfo de Costa de Marfil se concretó en los minutos finales gracias al gol de Amad Diallo, delantero del Manchester United, que selló el 2-1 definitivo tras una jugada en la que volvió a aparecer Guela Doué con una asistencia clave.

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Francia vs Costa de Marfil

Francia vs Costa de Marfil

Francia había iniciado en ventaja y luego intentó reaccionar, pero no logró sostener el resultado ante un rival que terminó mostrando mayor eficacia en el tramo decisivo.

Camino al Mundial 2026

Francia integrará el Grupo I del Mundial 2026 junto a Senegal, Irak y Noruega. Debutará el 16 de junio ante el conjunto africano en Nueva Jersey.

Costa de Marfil, por su parte, compartirá el Grupo E con Alemania, Ecuador y Curazao. Su estreno será el 14 de junio frente al seleccionado sudamericano en Filadelfia.

Ambos equipos continúan su preparación rumbo a la Copa del Mundo, con un amistoso que dejó más historias que conclusiones futbolísticas.

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