Marcelo Gallardo admitió errores y confirmó que continuará al frente de River

Tras la eliminación de River Plate por 3 a 2 ante Racing en los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesioinal, Marcelo Gallardo ofreció su conferencia de prensa y se mostró autocrítico sobre el desempeño de su equipo durante el año. Además, el entrenador confirmó que tiene la intención de continuar al frente del club y adelantó que comenzará a planificar la temporada 2026.
Gallardo: "Es incómodo depender de otros equipos para llegar a la Libertadores. No le tengo miedo a empezar el 2026 desde dónde tengamos que arrancar, y hacerme cargo de lo que venga" pic.twitter.com/lPzUOcYzLV
Gallardo admitió que no se alcanzaron los objetivos planteados y que la situación actual resulta incómoda para él y para el plantel. “No fue un año que pudiéramos sacar adelante como esperábamos, y eso nos pone en un lugar incómodo. Asumo la responsabilidad de este momento y voy a reflexionar para corregirlo”, señaló.
El entrenador enfatizó su responsabilidad en el mal cierre de temporada, marcada por nueve derrotas en los últimos 12 partidos y eliminaciones en todas las competencias. “Seguramente he fallado y soy muy autocrítico conmigo mismo. Mi revisión es interna, no vengo a exponer a nadie. Levanto la mano y me hago cargo de los errores cometidos”, expresó.
Aclaró también que, a pesar de la situación, su valoración personal y profesional no cambia. “Es un año malo dentro de mi carrera como entrenador, pero he tenido otros muy buenos. Me conozco, sé cómo trabajo y estoy tranquilo con eso”, agregó.
Gallardo: "En dos días comunicaremos las cosas que hay que comunicar. Seguramente volveremos a trabajar antes de las fiestas. Ahora hay que descomprimir y pensar en lo que viene, y trabajar sin parar. En lo que viene no debemos fallar" pic.twitter.com/97rcmJRKWT
Gallardo confirmó que empezará a organizar la temporada que viene, tanto en lo deportivo como en el mercado de pases y la renovación del plantel. “Necesitamos tiempo para volver, liberar la cabeza y pensar en lo que viene. Para el próximo año no debemos fallar; esa va a ser la idea”, indicó.
Sobre la posibilidad de depender de otros resultados para jugar la Copa Libertadores 2026, sostuvo: “Terminar el año sin depender de nosotros es incómodo, pero no le tengo miedo a empezar el año en el lugar que corresponde, con la cabeza renovada, y hacerme cargo de lo que venga”.
El mensaje de Gallardo fue claro y asumió los errores, proyecta cambios y prepara el regreso de River con un enfoque renovado para la próxima temporada.