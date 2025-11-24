Marcelo Gallardo admitió errores y confirmó que continuará al frente de River

Tras la derrota ante Racing y la eliminación del Torneo Clausura , el entrenador se mostró autocrítico y detalló sus planes para el próximo año.

Una nueva frustración del equipo de Gallardo. El entrenador se mostró autocrítico durante la conferencia.

Tras la eliminación de River Plate por 3 a 2 ante Racing en los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesioinal, Marcelo Gallardo ofreció su conferencia de prensa y se mostró autocrítico sobre el desempeño de su equipo durante el año. Además, el entrenador confirmó que tiene la intención de continuar al frente del club y adelantó que comenzará a planificar la temporada 2026.

“El partido de hoy refleja, en parte, lo que fue este último trimestre. Nos costó sostenernos como equipo, y estoy desilusionado por cómo terminamos el año”, reconoció el Muñeco.

Gallardo admitió que no se alcanzaron los objetivos planteados y que la situación actual resulta incómoda para él y para el plantel. "No fue un año que pudiéramos sacar adelante como esperábamos, y eso nos pone en un lugar incómodo. Asumo la responsabilidad de este momento y voy a reflexionar para corregirlo", señaló.

"SI ALGUNO ESTÁ ESPERANDO QUE YO LE ESCAPE A ESTE MOMENTO ESTÁ TOTALMENTE EQUIVOCADO. VOY A DAR LA CARA COMO ME LO HE GANADO"

Marcelo Gallardo NO puso en duda su continuidad en River y aseguró que redoblará esfuerzos para 2026:



Marcelo Gallardo NO puso en duda su continuidad en River y aseguró que redoblará esfuerzos para 2026: ¿Qué te parece?



Ian Subiabre ingresó en el complemento y le cambió la cara al equipo, además hizo el primer gol del Millo, pero el final no fue suficiente.

Autocrítica y responsabilidad El entrenador enfatizó su responsabilidad en el mal cierre de temporada, marcada por nueve derrotas en los últimos 12 partidos y eliminaciones en todas las competencias. "Seguramente he fallado y soy muy autocrítico conmigo mismo. Mi revisión es interna, no vengo a exponer a nadie. Levanto la mano y me hago cargo de los errores cometidos", expresó.

Aclaró también que, a pesar de la situación, su valoración personal y profesional no cambia. “Es un año malo dentro de mi carrera como entrenador, pero he tenido otros muy buenos. Me conozco, sé cómo trabajo y estoy tranquilo con eso”, agregó.