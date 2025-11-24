24 de noviembre de 2025 - 23:18

Marcelo Gallardo admitió errores y confirmó que continuará al frente de River

Tras la derrota ante Racing y la eliminación del Torneo Clausura, el entrenador se mostró autocrítico y detalló sus planes para el próximo año.

Una nueva frustración del equipo de Gallardo. El entrenador se mostró autocrítico durante la conferencia.

Redacción Deportes

Tras la eliminación de River Plate por 3 a 2 ante Racing en los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesioinal, Marcelo Gallardo ofreció su conferencia de prensa y se mostró autocrítico sobre el desempeño de su equipo durante el año. Además, el entrenador confirmó que tiene la intención de continuar al frente del club y adelantó que comenzará a planificar la temporada 2026.

“El partido de hoy refleja, en parte, lo que fue este último trimestre. Nos costó sostenernos como equipo, y estoy desilusionado por cómo terminamos el año”, reconoció el Muñeco.

Gallardo admitió que no se alcanzaron los objetivos planteados y que la situación actual resulta incómoda para él y para el plantel. “No fue un año que pudiéramos sacar adelante como esperábamos, y eso nos pone en un lugar incómodo. Asumo la responsabilidad de este momento y voy a reflexionar para corregirlo”, señaló.

Ian Subiabre ingresó en el complemento y le cambió la cara al equipo, además hizo el primer gol del Millo, pero el final no fue suficiente.

Autocrítica y responsabilidad

El entrenador enfatizó su responsabilidad en el mal cierre de temporada, marcada por nueve derrotas en los últimos 12 partidos y eliminaciones en todas las competencias. “Seguramente he fallado y soy muy autocrítico conmigo mismo. Mi revisión es interna, no vengo a exponer a nadie. Levanto la mano y me hago cargo de los errores cometidos”, expresó.

Aclaró también que, a pesar de la situación, su valoración personal y profesional no cambia. “Es un año malo dentro de mi carrera como entrenador, pero he tenido otros muy buenos. Me conozco, sé cómo trabajo y estoy tranquilo con eso”, agregó.

Los planes del Muñeco para 2026

Gallardo confirmó que empezará a organizar la temporada que viene, tanto en lo deportivo como en el mercado de pases y la renovación del plantel. “Necesitamos tiempo para volver, liberar la cabeza y pensar en lo que viene. Para el próximo año no debemos fallar; esa va a ser la idea”, indicó.

Sobre la posibilidad de depender de otros resultados para jugar la Copa Libertadores 2026, sostuvo: “Terminar el año sin depender de nosotros es incómodo, pero no le tengo miedo a empezar el año en el lugar que corresponde, con la cabeza renovada, y hacerme cargo de lo que venga”.

El mensaje de Gallardo fue claro y asumió los errores, proyecta cambios y prepara el regreso de River con un enfoque renovado para la próxima temporada.

