Video: Gallardo metió mano en el equipo, acertó con los cambios y llegaron los goles de River

Ganaba Racing 1-0 y en los primeros minutos del segundo tiempo, la Academia tuvo el segundo pero se hizo gigante Armani. Sobre los 10 minutos, Gallardo metió mano en el equipo. Cambios: Juanfer Quintero ingresó por Maxi Salas; Ian Subiabre reemplazó a Thiago Acosta y Giuliano Galoppo ingresó por Kevin Castaño. A matar y morir.
Gol de River: Ian Subiabre estampó el empate en el Cilindro de Avellaneda
Después de un yerro de Quintero, Driussi capturó la pelota y la jugó al medio para la llegada del Subiabre, que la mandó a guardar para el 1-1.
¡ASÍ LO EMPATABA RIVER! Bombazo de Subiabre para el 1-1 ante Racing en octavos de final.