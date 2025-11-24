Video: Gallardo metió mano en el equipo, acertó con los cambios y llegaron los goles de River

Sobre los 10 minutos del complemento, Gallardo metió tres cambios. Ingresaron Subiabre, Quintero y Galoppo. En dos minutos, llegaron los goles de River. Video.

Gallardo acertó con los cambios y River convirtió dos goles en tres minutos: Subiabre y Quintero.

Racing y River se enfrentan en una nueva edición de un clásico morboso. La Academia y el Millonario definen quién avanza a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 en un Cilindro de Avellaneda colmado. El ganador enfrentará al vencedor del cruce entre Lanús y Tigre.

image Racing y River se enfrentan en una nueva edición de un clásico morboso. La Academia y el Millonario definen quién avanza a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 en un Cilindro de Avellaneda colmado Gentileza. Ganaba Racing 1-0 y en los primeros minutos del segundo tiempo, la Academia tuvo el segundo pero se hizo gigante Armani. Sobre los 10 minutos, Gallardo metió mano en el equipo. Cambios: Juanfer Quintero ingresó por Maxi Salas; Ian Subiabre reemplazó a Thiago Acosta y Giuliano Galoppo ingresó por Kevin Castaño. A matar y morir.

Gol de River: Ian Subiabre estampó el empate en el Cilindro de Avellaneda Después de un yerro de Quintero, Driussi capturó la pelota y la jugó al medio para la llegada del Subiabre, que la mandó a guardar para el 1-1.

¡ASÍ LO EMPATABA RIVER! Bombazo de Subiabre para el 1-1 ante Racing en octavos de final.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoClausura pic.twitter.com/nMQli8Nm1s — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 24, 2025 Gol de River: Golazo de Juanfer Quintero para sellar el 2-1 Millonario Sensacional remate de Juanfer Quintero, que la puso pegadita al palo para el 2-1 del Millonario, que dio vuelta su imagen en una ráfaga.

¡SENSACIONAL GOLAZO DE JUANFER QUINTERO Y AHORA RIVER LO GANA 2-1 EN EL CILINDRO!



