24 de noviembre de 2025 - 20:58

Video: Gallardo metió mano en el equipo, acertó con los cambios y llegaron los goles de River

Sobre los 10 minutos del complemento, Gallardo metió tres cambios. Ingresaron Subiabre, Quintero y Galoppo. En dos minutos, llegaron los goles de River. Video.

Gallardo acertó con los cambios y River convirtió dos goles en tres minutos:&nbsp;Subiabre y Quintero.&nbsp;

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Racing&nbsp;y&nbsp;River&nbsp;se enfrentan en una nueva edici&oacute;n de un cl&aacute;sico morboso.&nbsp;La Academia y el Millonario definen qui&eacute;n avanza a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025&nbsp;en un&nbsp;Cilindro de Avellaneda colmado

Ganaba Racing 1-0 y en los primeros minutos del segundo tiempo, la Academia tuvo el segundo pero se hizo gigante Armani. Sobre los 10 minutos, Gallardo metió mano en el equipo. Cambios: Juanfer Quintero ingresó por Maxi Salas; Ian Subiabre reemplazó a Thiago Acosta y Giuliano Galoppo ingresó por Kevin Castaño. A matar y morir.

Gol de River: Ian Subiabre estampó el empate en el Cilindro de Avellaneda

Después de un yerro de Quintero, Driussi capturó la pelota y la jugó al medio para la llegada del Subiabre, que la mandó a guardar para el 1-1.

Gol de River: Golazo de Juanfer Quintero para sellar el 2-1 Millonario

Sensacional remate de Juanfer Quintero, que la puso pegadita al palo para el 2-1 del Millonario, que dio vuelta su imagen en una ráfaga.

