24 de noviembre de 2025 - 18:31

Liga Profesional: diez datos claves de la previa de Racing vs. River por los octavos de final del Clausura

LIGA PROFESIONAL. Racing vs. River, se disputará en Avellaneda desde las 19.15 y contará con el arbitraje de Facundo Tello y Yamil Possi en el VAR.

El último duelo entre River y Racing fue por la Copa Argentina. Ganó el Millonario por 1-0 con un gol de Maxi Salas.&nbsp;

El último duelo entre River y Racing fue por la Copa Argentina. Ganó el Millonario por 1-0 con un gol de Maxi Salas. 

Por Redacción Deportes


LIGA PROFESIONAL. El equipo titular de Racing para recibir a River en el Cilindro de Avellaneda.&nbsp;

LIGA PROFESIONAL. El equipo titular de Racing para recibir a River en el Cilindro de Avellaneda.

Liga Profesional: diez datos del duelo entre Racing vs. River

1 - Historial Completo y Ventaja: Se enfrentaron en 207 ediciones del clásico más antiguo del fútbol argentino. River Plate tiene la ventaja con 103 victorias contra 50 de la Academia, además de 54 empates.

2 - Reparto de Triunfos Recientes y Goleador: Los dos clásicos más recientes se repartieron con una victoria por lado, y en ambos encuentros el único goleador fue el mismo futbolista: Maximiliano Salas, hoy jugador de River.

3 - Duelos Mano a Mano: Jugaron 21 series de eliminación directa, donde Racing domina con 13 triunfos frente a 8 de River. Sin embargo, el Millonario eliminó a la Academia en las últimas 3 definiciones directas (Libertadores 2018, Supercopa Argentina 2021 y Copa Argentina 2025).


LIGA PROFESIONAL. El equipo titular de River para visitar a Racing por los octavos de final del Torneo Clausura.&nbsp;

LIGA PROFESIONAL. El equipo titular de River para visitar a Racing por los octavos de final del Torneo Clausura.

4 - Dominio Reciente del Millonario: River Plate perdió solo 1 de los últimos 13 clásicos ante Racing Club, demostrando una clara paternidad en el último tiempo.

5 - Poder Ofensivo de River: El Millonario promedió 2.3 goles en los últimos 12 enfrentamientos ante la Academia y en ese lapso sumó 7 vallas invictas.

6 - Efecto Costas en Clásicos: Desde la llegada de Gustavo Costas, la Academia disputó 14 clásicos con 7 victorias, 4 empates y apenas 3 derrotas, mejorando notablemente su rendimiento en este tipo de partidos.

7 - Racha Positiva de Racing: Racing pasó de un inicio adverso —apenas 4 puntos de los primeros 21— a un cierre de fase notable con un invicto de 9 partidos, compuesto por 6 victorias y 3 empates.

8 - Solidez Defensiva de la Academia: Racing acumuló 13 encuentros consecutivos sin recibir el primer gol, lo que lo convierte en el equipo que menos veces comenzó en desventaja en el torneo (solo 2).


LIGA PROFESIONAL. Racing vs. River, el cl&aacute;sico m&aacute;s viejo del f&uacute;tbol argentino.&nbsp;

LIGA PROFESIONAL. Racing vs. River, el clásico más viejo del fútbol argentino.

9 - Momento Irregular de River: River llega a los octavos de final en un momento irregular con solo 2 triunfos en los últimos 12 partidos oficiales y arrastra una sequía goleadora al no convertir en sus 4 presentaciones más recientes.

10 - Fortaleza Ofensiva de River en la Fase Inicial: A pesar de su racha actual, el equipo de Marcelo Gallardo exhibió un alto potencial ofensivo en la fase inicial: fue uno de los máximos anotadores del Grupo B (20 tantos) y el equipo que más goles marcó en los primeros tiempos del torneo (14).

