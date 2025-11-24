Liga Profesional: diez datos claves de la previa de Racing vs. River por los octavos de final del Clausura

Liga Profesional: tras el insólito título de Central, así quedó la tabla de campeones del fútbol argentino

1 - Historial Completo y Ventaja: Se enfrentaron en 207 ediciones del clásico más antiguo del fútbol argentino. River Plate tiene la ventaja con 103 victorias contra 50 de la Academia, además de 54 empates.

LIGA PROFESIONAL. El equipo titular de Racing para recibir a River en el Cilindro de Avellaneda.

2 - Reparto de Triunfos Recientes y Goleador: Los dos clásicos más recientes se repartieron con una victoria por lado , y en ambos encuentros el único goleador fue el mismo futbolista: Maximiliano Salas , hoy jugador de River.

3 - Duelos Mano a Mano: Jugaron 21 series de eliminación directa , donde Racing domina con 13 triunfos frente a 8 de River. Sin embargo, el Millonario eliminó a la Academia en las últimas 3 definiciones directas (Libertadores 2018, Supercopa Argentina 2021 y Copa Argentina 2025).

4 - Dominio Reciente del Millonario: River Plate perdió solo 1 de los últimos 13 clásicos ante Racing Club, demostrando una clara paternidad en el último tiempo.

LIGA PROFESIONAL. El equipo titular de River para visitar a Racing por los octavos de final del Torneo Clausura.

5 - Poder Ofensivo de River: El Millonario promedió 2.3 goles en los últimos 12 enfrentamientos ante la Academia y en ese lapso sumó 7 vallas invictas.

6 - Efecto Costas en Clásicos: Desde la llegada de Gustavo Costas, la Academia disputó 14 clásicos con 7 victorias, 4 empates y apenas 3 derrotas, mejorando notablemente su rendimiento en este tipo de partidos.

7 - Racha Positiva de Racing: Racing pasó de un inicio adverso —apenas 4 puntos de los primeros 21— a un cierre de fase notable con un invicto de 9 partidos, compuesto por 6 victorias y 3 empates.

8 - Solidez Defensiva de la Academia: Racing acumuló 13 encuentros consecutivos sin recibir el primer gol, lo que lo convierte en el equipo que menos veces comenzó en desventaja en el torneo (solo 2).

image LIGA PROFESIONAL. Racing vs. River, el clásico más viejo del fútbol argentino. Gentileza.

9 - Momento Irregular de River: River llega a los octavos de final en un momento irregular con solo 2 triunfos en los últimos 12 partidos oficiales y arrastra una sequía goleadora al no convertir en sus 4 presentaciones más recientes.

10 - Fortaleza Ofensiva de River en la Fase Inicial: A pesar de su racha actual, el equipo de Marcelo Gallardo exhibió un alto potencial ofensivo en la fase inicial: fue uno de los máximos anotadores del Grupo B (20 tantos) y el equipo que más goles marcó en los primeros tiempos del torneo (14).