Liga Profesional: diez datos claves de la previa de Racing vs. River por los octavos de final del Clausura

Racing y River jugarán este lunes por los octavos de final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. El encuentro se disputará en Avellaneda desde las 19.15 y contará con el arbitraje de Facundo Tello y Yamil Possi en el VAR.
1 - Historial Completo y Ventaja: Se enfrentaron en 207 ediciones del clásico más antiguo del fútbol argentino. River Plate tiene la ventaja con 103 victorias contra 50 de la Academia, además de 54 empates.
2 - Reparto de Triunfos Recientes y Goleador: Los dos clásicos más recientes se repartieron con una victoria por lado, y en ambos encuentros el único goleador fue el mismo futbolista: Maximiliano Salas, hoy jugador de River.
3 - Duelos Mano a Mano: Jugaron 21 series de eliminación directa, donde Racing domina con 13 triunfos frente a 8 de River. Sin embargo, el Millonario eliminó a la Academia en las últimas 3 definiciones directas (Libertadores 2018, Supercopa Argentina 2021 y Copa Argentina 2025).
4 - Dominio Reciente del Millonario: River Plate perdió solo 1 de los últimos 13 clásicos ante Racing Club, demostrando una clara paternidad en el último tiempo.
5 - Poder Ofensivo de River: El Millonario promedió 2.3 goles en los últimos 12 enfrentamientos ante la Academia y en ese lapso sumó 7 vallas invictas.
6 - Efecto Costas en Clásicos: Desde la llegada de Gustavo Costas, la Academia disputó 14 clásicos con 7 victorias, 4 empates y apenas 3 derrotas, mejorando notablemente su rendimiento en este tipo de partidos.
7 - Racha Positiva de Racing: Racing pasó de un inicio adverso —apenas 4 puntos de los primeros 21— a un cierre de fase notable con un invicto de 9 partidos, compuesto por 6 victorias y 3 empates.
8 - Solidez Defensiva de la Academia: Racing acumuló 13 encuentros consecutivos sin recibir el primer gol, lo que lo convierte en el equipo que menos veces comenzó en desventaja en el torneo (solo 2).
9 - Momento Irregular de River: River llega a los octavos de final en un momento irregular con solo 2 triunfos en los últimos 12 partidos oficiales y arrastra una sequía goleadora al no convertir en sus 4 presentaciones más recientes.
10 - Fortaleza Ofensiva de River en la Fase Inicial: A pesar de su racha actual, el equipo de Marcelo Gallardo exhibió un alto potencial ofensivo en la fase inicial: fue uno de los máximos anotadores del Grupo B (20 tantos) y el equipo que más goles marcó en los primeros tiempos del torneo (14).