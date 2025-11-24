Liga Profesional: Marcelo Gallardo definió el equipo titular de River para visitar a Racing en el Cilindro

El Muñeco mantendrá el dibujo táctico, apostando por el esquema 4-3-1-2 para buscar la victoria en el Cilindro. En el arco no hay dudas, donde Franco Armani continuará siendo el guardián de la valla millonaria. La defensa, sin embargo, presenta importantes modificaciones debido a lesiones y suspensiones.
La línea de cuatro defensores tendrá el regreso de Gonzalo Montiel al lateral derecho, quien está recuperado al 100% y ocupará el lugar del desgarrado Fabricio Bustos. En la dupla central volverá Lucas Martínez Quarta tras cumplir su suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, acompañando a Lautaro Rivero. El lateral izquierdo verá el regreso de Marcos Acuña, quien también cumplió su fecha de suspensión.
La formación de River vs. Racing por el Torneo Clausura
Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Juan Carlos Portillo, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
Los datos de Racing vs. River por el Torneo Clausura