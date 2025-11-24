24 de noviembre de 2025 - 18:07

Liga Profesional: Marcelo Gallardo definió el equipo titular de River para visitar a Racing en el Cilindro

LIGA PROFESIONAL. Marcelo Gallardo pondrá en cancha la mejor formación posible de River para visitar a Racing Club por los octavos de final del Clausura.

LIGA PROFESIONAL. Sebastián Driussi vuelve a la titularidad en River. 

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El Muñeco mantendrá el dibujo táctico, apostando por el esquema 4-3-1-2 para buscar la victoria en el Cilindro. En el arco no hay dudas, donde Franco Armani continuará siendo el guardián de la valla millonaria. La defensa, sin embargo, presenta importantes modificaciones debido a lesiones y suspensiones.

image
River Plate: los jugadores concentrados por Marcelo Gallardo para el duelo con Racing Club por los octavos de final de la Liga Profesional.

La línea de cuatro defensores tendrá el regreso de Gonzalo Montiel al lateral derecho, quien está recuperado al 100% y ocupará el lugar del desgarrado Fabricio Bustos. En la dupla central volverá Lucas Martínez Quarta tras cumplir su suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, acompañando a Lautaro Rivero. El lateral izquierdo verá el regreso de Marcos Acuña, quien también cumplió su fecha de suspensión.

image
LIGA PROFESIONAL. La probable formación de River para visitar a Racing por los octavos de final del Torneo Clausura 2025.

La delantera también presenta una última incógnita, aunque Maximiliano Salas parece inamovible. Pese a que su nivel bajó considerablemente, el ex-Racing no entra en la discusión para una posible sustitución. Facundo Colidio no respondió bien en el último entrenamiento y su presencia en el once está descartada debido a su lesión en el isquiotibial izquierdo. Sebastián Driussi será el otro atacante.

La formación de River vs. Racing por el Torneo Clausura

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Juan Carlos Portillo, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Los datos de Racing vs. River por el Torneo Clausura

  • Hora: 19.15.
  • TV: ESPN Premium.
  • Árbitro: Facundo Tello.
  • Estadio: Cilindro de Avellaneda.
Por Cristian Reta