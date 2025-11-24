Liga Profesional: Marcelo Gallardo definió el equipo titular de River para visitar a Racing en el Cilindro

LIGA PROFESIONAL. Marcelo Gallardo pondrá en cancha la mejor formación posible de River para visitar a Racing Club por los octavos de final del Clausura.

El Muñeco mantendrá el dibujo táctico, apostando por el esquema 4-3-1-2 para buscar la victoria en el Cilindro. En el arco no hay dudas, donde Franco Armani continuará siendo el guardián de la valla millonaria. La defensa, sin embargo, presenta importantes modificaciones debido a lesiones y suspensiones.

image River Plate: los jugadores concentrados por Marcelo Gallardo para el duelo con Racing Club por los octavos de final de la Liga Profesional. Gentileza. La línea de cuatro defensores tendrá el regreso de Gonzalo Montiel al lateral derecho, quien está recuperado al 100% y ocupará el lugar del desgarrado Fabricio Bustos. En la dupla central volverá Lucas Martínez Quarta tras cumplir su suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, acompañando a Lautaro Rivero. El lateral izquierdo verá el regreso de Marcos Acuña, quien también cumplió su fecha de suspensión.

El centro del campo es la zona que genera las principales dudas en el cuerpo técnico, con el capitán Enzo Pérez con medio pie adentro para ser titular. El dilema se centra en la inclusión de Kevin Castaño por Juan Carlos Portillo, u opta por un doble cinco entre el ex Talleres y Pérez. Giuliano Galoppo se ganó la titularidad y completaría el tridente,mientras que Juan Fernando Quintero será el enganche.

image LIGA PROFESIONAL. La probable formación de River para visitar a Racing por los octavos de final del Torneo Clausura 2025. Gentileza. La delantera también presenta una última incógnita, aunque Maximiliano Salas parece inamovible. Pese a que su nivel bajó considerablemente, el ex-Racing no entra en la discusión para una posible sustitución. Facundo Colidio no respondió bien en el último entrenamiento y su presencia en el once está descartada debido a su lesión en el isquiotibial izquierdo. Sebastián Driussi será el otro atacante.