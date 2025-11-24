La Fórmula 1, rendida ante Colapinto: "Sigue escribiendo la historia"

Tras un fin de semana difícil en Las Vegas , el piloto argentino alcanzó un hito estadístico que lo coloca como el t ercer piloto nacional con más vueltas en la F1 - superó a Froilán González -, solo detrás de Fangio y Reutemann .

Tras el GP de Las Vegas, Colapinto superó a Froilán González y ahora solo es superado en vueltas de F1 por dos gigantes, Juan Manuel Fangio y Carlos Reutemann.

El paso de Franco Colapinto por el Gran Premio de Las Vegas dejó una mezcla de frustración y alivio. Aunque el piloto argentino consiguió cerrar la competencia en el 15° lugar -la misma posición desde la cual había partido- la carrera estuvo marcada por un golpe temprano que lo dejó sin ritmo y complicó su desempeño.

El bonaerense había cruzado la bandera a cuadros en el puesto 17, pero las posteriores exclusiones de Lando Norris y Oscar Piastri le permitieron recuperar dos posiciones y finalizar dentro del top 15. Consciente de que el resultado no reflejó su potencial, Colapinto explicó en Instagram cómo comenzó su carrera cuesta arriba: “Me pegaron en la primera curva y se rompió el difusor”, detalló, apuntando al toque con Alex Albon, su ex compañero en Williams.

image La rotura del difusor afectó el comportamiento del auto desde el inicio. “Se hizo larguísima la carrera. El auto estaba desconectado”, reconoció el piloto de Alpine, quien aun así intentó quedarse con lo positivo de un fin de semana difícil:“Vamos por las últimas dos del año, a disfrutar”.

Las sensaciones tras bajar del monoplaza fueron todavía más duras. Colapinto describió la experiencia como una de las más complicadas del año: “Tenía cero grip, no se podía doblar, la parte de atrás se corría. No sé si era por los daños o qué, pero fue un desastre”. Luego suavizó su diagnóstico, al considerar que el toque inicial pudo haber influido, pero no tanto como para generar un rendimiento tan pobre. “Una carrera mala. Muy mala”, sentenció.