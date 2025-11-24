Racing abrió el marcador temprano ante River gracias a un cabezazo de Solari pero antes hubo una jugada muy fina que generó polémica. VAR. Video.

image VAR polémico: Racing se puso en ventaja con un tanto de Solari pero todo River pidió offside Gentileza. VAR: el video del gol de Solari para Racing Tras un saque de Franco Armani, Santiago Sosa ganó de cabeza ante dos futbolistas de River y encontró mal parada a la defensa rival. Para colmo, Adrián Martínez superó en el duelo individual a Lucas Martínez Quarta, quien quedó fuera de su posición. Maravilla cedió para Conechny, quien controló mal, pero volvió a hacerse con la pelota. Luego abrió para Gabriel Rojas, quien ejecutó un preciso centro desde la izquierda a la cabeza de Solari, que se metió entre Acuña y Rivero para convertir el primer tanto del encuentro.

Embed LAS LÍNEAS DEL VAR: TODOS HABILITADOS Y GOL DE SOLARI PARA EL 1-0 DE RACING A RIVER. ¿QUÉ TE PARECE?



Todo el equipo visitante protestó un offside del surgido de las inferiores de San Lorenzo, algo que parecía a simple vista. Sin embargo, cuando la transmisión mostró las imágenes, se instaló la duda. Yamil Possi y Erik Grunmann, los encargados del VAR, trazaron las líneas y determinaron que el delantero de la Academia estaba habilitado, con respecto al hombro del zaguero rival.

Tras la convalidación del tanto por Facundo Tello, el Cilindro de Avellaneda volvió a explotar en un grito de gol que por ahora le está dando la clasificación a la Academia a los cuartos de final del Torneo Clausura.