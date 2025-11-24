VAR polémico: Racing se puso en ventaja con un tanto de Solari pero todo River pidió offside. 

Todo el equipo visitante protestó un offside del surgido de las inferiores de San Lorenzo, algo que parecía a simple vista. Sin embargo, cuando la transmisión mostró las imágenes, se instaló la duda. Yamil Possi y Erik Grunmann, los encargados del VAR, trazaron las líneas y determinaron que el delantero de la Academia estaba habilitado, con respecto al hombro del zaguero rival.
Tras la convalidación del tanto por Facundo Tello, el Cilindro de Avellaneda volvió a explotar en un grito de gol que por ahora le está dando la clasificación a la Academia a los cuartos de final del Torneo Clausura.