"Un desastre...": La cruda reflexión de Franco Colapinto tras el Gran Premio de Las Vegas

F1. El piloto argentino evaluó los sucesos que lo llevaron a terminar en el puesto 17° de la antepenúltima carrera del año

Franco Colapinto comenzó el GP de Las Vegas en la 15° posición, pero no pudo sostener el ritmo de su Alpine y finalizó en el puesto 17°, el último lugar tras tres abandonos previos. Lo cierto es que una vez finalizada la carrera, el corredor argentino no se guardó nada ante los medios especializados en Fórmula 1.

“Fue una carrera frustrante fui muy lento, tenía 0 grip. No sé si fue por los daños, pero fue un desastre el auto. No podía acelerar, no podía doblar con freno, cada vez que cargaba la rueda trasera, se movía”, comentó el corredor, quien sufrió un toque en la primera curva por parte de Alex Albon, pero pudo evitar un accidente mayor delante suyo.

Embed | Franco Colapinto POST CARRERA



“Una carrera frustrante, cero grip. Fue un desastre hoy el auto. Una carrera muy mala, íbamos despacio, nada muy positivo.”



pic.twitter.com/08SplVdbkU — Alpine ARG (@AlpineArg_) November 23, 2025 “No sé cuántos puntos fueron pero por lo que escuché no era para sentir tan mal al auto. Fue una carrera mala. No hay nada positivo”, agregó el pilarense, quien se mostró visiblemente frustrado. Luego, pese al incidente en la largada que afectó su desempeño, rescató: “Es bueno seguir completando las carreras a pesar de tener daños pero da bronca no haber sido competitivo”.

“Tenía muy poco grip, iba patinando por todos lados. Se sentía muy mal el auto y costó en general. No encontramos balance en ningún momento de la carrera, la parte de atrás se movía todo el tiempo. Habrá que trabajar para la próxima”, agregó, para cerrar su reflexión criticando la estrategia del equipo: “Fue un sprint muy largo con medios. Las duras se sentían mejor, pero paramos muy temprano”.

Embed La largada desde el auto de Franco, golpe de atrás de Albon cuando franco frena por los incidentes de adelante pic.twitter.com/kOBVxdYFyN — Juan Cruz Alvarez (@Juanito77ok) November 23, 2025 La queja de Franco Colapinto sobre el espectáculo post carrera en Las Vegas En uno de los pasajes de la entrevista tras la carrera, la palabra de Colapinto se vio opacada por los fuegos artificiales que escuchaban y que formaban parte del espectáculo de coronación a los pilotos que integraron el podio: Verstappen, Norris y Russell.