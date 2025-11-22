"Una pena...": Franco Colapinto no ocultó su fastidio tras la qualy de Las Vegas
El piloto argentino de Alpine largará 15° en el Gran Premio de Las Vegas tras una clasificación atravesada por la lluvia, el bajo grip y un derrape en la anteúltima curva que le impidió cerrar su mejor vuelta.
Franco Colapinto partirá desde la 15° posición en el Gran Premio de Las Vegas
Tras bajar del auto, Colapinto describió con precisión qué ocurrió en ese giro clave, que le impidió avanzar a Q3 y superar a su compañero, Pierre Gasly, quien finalizó 10°.
“Venía con una buena anteúltima vuelta. Venía bajando mucho, un segundo. Y toqué el piano en la anteúltima curva y se me puso todo de costado”, relató el joven de 22 años.
Ese trompo parcial no solo le anuló la vuelta, sino que además lo dejó sin herramientas para un último intento: “Después no tenía baterías para la última vuelta, con las gomas muy calientes, no podía hacer la última vuelta. Una pena porque esa vuelta era bastante buena. No sé si 10°, pero 11° hubiese quedado seguro”, explicó.
"UNA PENA PORQUE ESA VUELTA ERA BASTANTE BUENA" Franco Colapinto y la maniobra que lo dejó afuera de Q3 en #LasVegasGP.
Recordemos que el argentinohabía superado la Q1 con el 11° tiempo (1:54.847), pero en la segunda tanda su registro de 1:53.683 lo dejó a las puertas de la Q3. Su compañero Pierre Gasly sí avanzó y largará desde la décima posición tras marcar 1:51.540 en la última parte de la sesión.
Una clasificación caótica y un aprendizaje bajo la lluvia
Colapinto definió la qualy como una de las más exigentes del año: “Fue una qualy difícil, buena experiencia pero muy difícil, muy poco grip, mucho spray, unas gomas que se sobrecalentaban mucho. Mañana trabajaremos para estar mejor”, señaló el pilarense.
Hay que tener en cuenta que esta jornada dejó eliminaciones sorprendentes, como las de Lewis Hamilton y Alex Albon, este último tras un accidente. Paradójicamente, Colapinto sostuvo que en condiciones de lluvia se sintió más competitivo que en seco: “Una pena porque no pasamos al final (a la Q3), pero creo que estábamos más cerca que en seco y eso es bueno. Hay que entender un poco el problema que tenemos en seco, pero en lluvia estábamos un poco mejor. Habrá que trabajar para mejorar y mañana tener una buena carrera“, afirmó.
Las conclusiones de los ensayos y las diferencias con Gasly
Las tres prácticas libres estuvieron marcadas por un asfalto resbaladizo, temperaturas bajas y lluvia constante. Los equipos casi no pudieron simular tandas largas, lo que dejó mucho por resolver para el fin de semana.
FP1: Colapinto fue último con 1:36.758, a 1.169 s de Gasly.
FP2: cerró 16°, con 1:34.824, a 0.451s del francés, aunque debió abortar una vuelta rápida por bandera roja. Tras la sesión, declaró: “Ha sido un día bastante complicado en el que nunca me sentí cómodo con el coche”.
FP3: salió a pista tardíamente y finalizó 16° con 1:36.305, mientras Gasly se ubicó décimo.
El GP de Las Vegas, una carrera abierta y con antecedentes cambiantes
La carrera del domingo iniciará a la 01:00 (hora argentina) y consta de 50 vueltas. En 2024, cuando competía para Williams, Franco Colapinto finalizó 14° tras largar desde boxes por un accidente en clasificación.
Con un sábado complejo pero con sensaciones positivas bajo la lluvia, el piloto argentino espera capitalizar su ritmo en condiciones cambiantes y avanzar desde la mitad de la grilla.