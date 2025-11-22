"Una pena...": Franco Colapinto no ocultó su fastidio tras la qualy de Las Vegas

Franco Colapinto terminó 15° en la clasificación del Gran Premio de Las Vegas , una jornada marcada por la lluvia, el spray y el escaso grip del asfalto estadounidense. El piloto argentino de Alpine avanzó con autoridad a la Q2, pero un derrape en el momento decisivo terminó condicionando su intento final de meterse entre los diez mejores.

Colapinto cerró la segunda práctica en Las Vegas con un auto "inmanejable" y banderas rojas pero con un mejor tiempo

Tras bajar del auto, Colapinto describió con precisión qué ocurrió en ese giro clave , que le impidió avanzar a Q3 y superar a su compañero, Pierre Gasly, quien finalizó 10°.

“Venía con una buena anteúltima vuelta. Venía bajando mucho, un segundo. Y toqué el piano en la anteúltima curva y se me puso todo de costado ”, relató el joven de 22 años.

Ese trompo parcial no solo le anuló la vuelta, sino que además lo dejó sin herramientas para un último intento: “ Después no tenía baterías para la última vuelta, con las gomas muy calientes, no podía hacer la última vuelta. Una pena porque esa vuelta era bastante buena. No sé si 10°, pero 11° hubiese quedado seguro”, explicó.

Recordemos que el argentino había superado la Q1 con el 11° tiempo (1:54.847) , pero en la segunda tanda su registro de 1:53.683 lo dejó a las puertas de la Q3. Su compañero Pierre Gasly sí avanzó y largará desde la décima posición tras marcar 1:51.540 en la última parte de la sesión.

"UNA PENA PORQUE ESA VUELTA ERA BASTANTE BUENA" Franco Colapinto y la maniobra que lo dejó afuera de Q3 en #LasVegasGP .

Una clasificación caótica y un aprendizaje bajo la lluvia

Colapinto definió la qualy como una de las más exigentes del año: “Fue una qualy difícil, buena experiencia pero muy difícil, muy poco grip, mucho spray, unas gomas que se sobrecalentaban mucho. Mañana trabajaremos para estar mejor”, señaló el pilarense.

Hay que tener en cuenta que esta jornada dejó eliminaciones sorprendentes, como las de Lewis Hamilton y Alex Albon, este último tras un accidente. Paradójicamente, Colapinto sostuvo que en condiciones de lluvia se sintió más competitivo que en seco: “Una pena porque no pasamos al final (a la Q3), pero creo que estábamos más cerca que en seco y eso es bueno. Hay que entender un poco el problema que tenemos en seco, pero en lluvia estábamos un poco mejor. Habrá que trabajar para mejorar y mañana tener una buena carrera“, afirmó.

Embed What. A. Save!



— Formula 1 (@F1) November 22, 2025

Las conclusiones de los ensayos y las diferencias con Gasly

Las tres prácticas libres estuvieron marcadas por un asfalto resbaladizo, temperaturas bajas y lluvia constante. Los equipos casi no pudieron simular tandas largas, lo que dejó mucho por resolver para el fin de semana.

FP1: Colapinto fue último con 1:36.758, a 1.169 s de Gasly.

FP2: cerró 16°, con 1:34.824, a 0.451s del francés, aunque debió abortar una vuelta rápida por bandera roja. Tras la sesión, declaró: “Ha sido un día bastante complicado en el que nunca me sentí cómodo con el coche”.

FP3: salió a pista tardíamente y finalizó 16° con 1:36.305, mientras Gasly se ubicó décimo.

El GP de Las Vegas, una carrera abierta y con antecedentes cambiantes

La carrera del domingo iniciará a la 01:00 (hora argentina) y consta de 50 vueltas. En 2024, cuando competía para Williams, Franco Colapinto finalizó 14° tras largar desde boxes por un accidente en clasificación.

2900151ed415c512675ebc2f74175256899aa77a Franco Colapinto (Alpine) completó una positiva segunda práctica libre del Gran Premio de Las Vegas EFE

Con un sábado complejo pero con sensaciones positivas bajo la lluvia, el piloto argentino espera capitalizar su ritmo en condiciones cambiantes y avanzar desde la mitad de la grilla.