Franco Colapinto y su regreso a Las Vegas: de un choque de 50G a una remontada inolvidable

Franco Colapinto vuelve al circuito de Las Vegas, un trazado que en 2024 lo llevó al límite y terminó convirtiéndose en uno de los capítulos más recordados de su año debut en la Fórmula 1 , mientras corría en un Williams.

El argentino había llegado a Estados Unidos con la misión de recuperarse del golpe sufrido en Brasil y recuperar las sensaciones que había mostrado en sus primeras carreras con la escudería inglesa, pero la clasificación lo enfrentó a uno de los momentos más duros de su joven trayectoria.

Tras una progresión positiva en las prácticas -18°, 17° y luego un destacado 8° puesto-, Colapinto llegó a la quali con confianza. Incluso logró avanzar a la segunda ronda y se ubicó entre los dos autos de Alpine , detrás de Pierre Gasly y por delante de Esteban Ocon. Sin embargo, en su intento final para ingresar a la Q3, todo se desmoronó.

Buscando una vuelta perfecta, aceleró en una de las curvas rápidas, rozó la pared y perdió el control. El impacto contra los muros fue inmediato y violento. Aunque logró salir por sus propios medios y expresó su frustración golpeando el volante y quitándose el casco apenas detuvo el auto, la magnitud del golpe obligó a activar el protocolo médico.

Horas después, Williams informó: “Durante la clasificación, Franco sufrió un impacto significativo de más de 50G, lo que requirió una revisión médica” . Por su parte, el equipo mecánico trabajó contrarreloj para intentar dejar el auto listo para la carrera.

Durísimo choque de Franco Colapinto en la Q2 en Las Vegas. Recibió 50G al momento del impacto ¡Que no sea nada, Franco! Y mañana pueda correr #F1 #LasVegaGP #LasVegasDAZNF1 pic.twitter.com/5ebCsjjIbm

Franco Colapinto y una remontada desde boxes

Autorizado para correr tras los chequeos médicos, Colapinto largó desde boxes y lo que siguió fue una actuación firme y competitiva, que contrastó con la frustración del día anterior. El argentino avanzó en ritmo, cuidó el auto y terminó 14°, superando a figuras como Sergio Pérez y Fernando Alonso.

Tras cruzar la bandera a cuadros, relató el estado en que había quedado tras el golpe: “No había manejado nunca un circuito rojo. Me divierte mucho estar cerca de las paredes. No tanto como ayer, quedé medio bobito cuando bajé del auto. Estaba medio drogado. Lo de ayer fue un pequeño error que al final costó muy caro. No sabía qué pasaba, por suerte me dieron el OK para que pueda correr”, sentenció ese día.

El regreso a un escenario exigente

Un año después, Colapinto vuelve a Las Vegas con el recuerdo fresco de aquel fin de semana que lo llevó del golpe más fuerte de su temporada a una remontada que dejó una buena impresión en el paddock. Su regreso al circuito norteamericano no solo carga con la experiencia acumulada, sino también con la marca de una competencia que puso a prueba su temple y su capacidad de respuesta.

El cronograma completo del GP de Las Vegas 2025

Jueves 20 de noviembre

Práctica Libre 1: 21:30

Viernes 21 de noviembre

Práctica Libre 2 : 01:00

: 01:00 Práctica Libre 3: 21:30

Sábado 22 de noviembre

Clasificación: 01:00

Domingo 23 de noviembre