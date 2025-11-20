20 de noviembre de 2025 - 13:05

Franco Colapinto y su regreso a Las Vegas: de un choque de 50G a una remontada inolvidable

El piloto argentino vuelve a un escenario testigo de una de las jornadas más impactantes de su primera temporada en Fórmula 1, la cual estuvo marcada por un fuerte accidente en clasificación y una sólida recuperación que lo llevó a avanzar desde boxes hasta el 14° puesto.

Franco Colapinto volverá a Las Vegas, un circuito donde tuvo un enorme desafío como piloto

Franco Colapinto volverá a Las Vegas, un circuito donde tuvo un enorme desafío como piloto

Foto:

Los Andes | Nicolás Salas
Por Nicolás Salas

Franco Colapinto vuelve al circuito de Las Vegas, un trazado que en 2024 lo llevó al límite y terminó convirtiéndose en uno de los capítulos más recordados de su año debut en la Fórmula 1, mientras corría en un Williams.

Leé además

Gimnasia y Esgrima tendrá una baja sensible para la Liga Profesional

Gimnasia y Esgrima le dijo adiós a otra figura del ascenso a la Liga Profesional

Por Redacción Deportes
Mundial 2026

Repechajes del Mundial 2026: se definieron los cruces para conocer a las 6 selecciones restantes

Por Cristian Reta

El argentino había llegado a Estados Unidos con la misión de recuperarse del golpe sufrido en Brasil y recuperar las sensaciones que había mostrado en sus primeras carreras con la escudería inglesa, pero la clasificación lo enfrentó a uno de los momentos más duros de su joven trayectoria.

image

La clasificación en Las Vegas que cambió todo

Tras una progresión positiva en las prácticas -18°, 17° y luego un destacado 8° puesto-, Colapinto llegó a la quali con confianza. Incluso logró avanzar a la segunda ronda y se ubicó entre los dos autos de Alpine, detrás de Pierre Gasly y por delante de Esteban Ocon. Sin embargo, en su intento final para ingresar a la Q3, todo se desmoronó.

Buscando una vuelta perfecta, aceleró en una de las curvas rápidas, rozó la pared y perdió el control. El impacto contra los muros fue inmediato y violento. Aunque logró salir por sus propios medios y expresó su frustración golpeando el volante y quitándose el casco apenas detuvo el auto, la magnitud del golpe obligó a activar el protocolo médico.

Embed

Horas después, Williams informó: “Durante la clasificación, Franco sufrió un impacto significativo de más de 50G, lo que requirió una revisión médica”. Por su parte, el equipo mecánico trabajó contrarreloj para intentar dejar el auto listo para la carrera.

Franco Colapinto y una remontada desde boxes

Autorizado para correr tras los chequeos médicos, Colapinto largó desde boxes y lo que siguió fue una actuación firme y competitiva, que contrastó con la frustración del día anterior. El argentino avanzó en ritmo, cuidó el auto y terminó 14°, superando a figuras como Sergio Pérez y Fernando Alonso.

Tras cruzar la bandera a cuadros, relató el estado en que había quedado tras el golpe: “No había manejado nunca un circuito rojo. Me divierte mucho estar cerca de las paredes. No tanto como ayer, quedé medio bobito cuando bajé del auto. Estaba medio drogado. Lo de ayer fue un pequeño error que al final costó muy caro. No sabía qué pasaba, por suerte me dieron el OK para que pueda correr”, sentenció ese día.

El regreso a un escenario exigente

Un año después, Colapinto vuelve a Las Vegas con el recuerdo fresco de aquel fin de semana que lo llevó del golpe más fuerte de su temporada a una remontada que dejó una buena impresión en el paddock. Su regreso al circuito norteamericano no solo carga con la experiencia acumulada, sino también con la marca de una competencia que puso a prueba su temple y su capacidad de respuesta.

Colapinto correrá en el GP de Las Vegas
Colapinto correrá en el GP de Las Vegas
Colapinto correrá en el GP de Las Vegas

El cronograma completo del GP de Las Vegas 2025

Jueves 20 de noviembre

  • Práctica Libre 1: 21:30

Viernes 21 de noviembre

  • Práctica Libre 2: 01:00
  • Práctica Libre 3: 21:30

Sábado 22 de noviembre

  • Clasificación: 01:00

Domingo 23 de noviembre

  • Carrera: 01:00
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Lance Stroll vs Franco Colapinto, en la previa del Gran Premio de Las Vegas

"Está enojado con la vida": la picante provocación a Franco Colapinto y la respuesta del piloto argentino

Por Cristian Reta
una fortuna: franco colapinto duplicaria su salario como piloto titular de alpine en 2026

Una fortuna: Franco Colapinto duplicaría su salario como piloto titular de Alpine en 2026

Por Cristian Reta
Franco Colapinto, piloto de Alpine

¿Cuándo es la próxima carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1?

Por Nicolás Salas
Steve Nielsen se refirió a Franco Colapinto

El director de Alpine se refirió al futuro auto de Franco Colapinto: "Podrá demostrar todo su talento"

Por Redacción Deportes