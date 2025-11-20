"Está enojado con la vida": la picante provocación a Franco Colapinto y la respuesta del piloto argentino

Franco Colapinto se prepara para el Gran Premio de Las Vegas de este fin de semana y, en la previa al inicio de las prácticas, se conoció un nuevo escándalo en el paddock de la F1. El protagonista es Lance Stroll, piloto de Aston Martin, quien apuntó contra el argentino luego de que este propinara fuertes declaraciones.
En México, el pilarense expresó: “Me tiró Stroll al pasto. No mira los espejos nunca, no sé para dónde mira. Siempre hace lo mismo" y en Brasil aseguró: “Stroll siempre está sacando gente de la pista, simplemente no mira los espejos, no deja espacio y mandó a Gabi (Bortoleto) contra el muro”, dijo Franco en declaraciones publicadas por Motorsport.
El recadito de Colapinto a Stroll por su trompo en la salida
Lo cierto es que estos dichos no pasaron desapercibido para los medios europeos, quienes ni bien tuvieron la oportunidad le consultaron al hijo del magnate Lawrence Stroll su opinión del corredor nacional.
¿Qué dijo stroll sobre Franco Colapinto?
Stroll no se calló nada cuando le consultaron sobre los dichos del argentino: “Escuché sobre eso. No sé… tal vez está frustrado y enojado con la vida... No sé cuántos puntos tiene en el campeonato. No puedo decirte”, comenzó.
Cuando el periodista le indició que Franco todavía no sumó en el año, Stroll remató: “Tiene cero puntos. No sé… probablemente debería concentrarse en sus propias cosas y tratar de sumar algunos puntos este año”, y cerró: “No sorprende. Tal vez está frustrado con su temporada y con no estar donde quiere estar”.
La sorprendente contestación de Franco Colapinto a Lance Stroll
Enterado de la contestación del canadiense, Colapinto bajó los humos a una posible pelea: “Fue un comentario en caliente después de la carrera. Estaba justo detrás y solo vi el momento. Pero, por supuesto, disculpas si lo afectó. Estaba muy caliente después de la carrera y espero que esté todo bien entre nosotros”, explicó.
Además, el piloto argentino de Alpine también destacó que ambos compartieron muchas maniobras al límite de la pista: “Hemos pasado mucho tiempo juntos en las carreras, estuvimos muy cerca y tuvimos algunas peleas ajustadas”.