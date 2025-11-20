20 de noviembre de 2025 - 11:11

"Está enojado con la vida": la picante provocación a Franco Colapinto y la respuesta del piloto argentino

Se trata de Lance Stroll, quien se hizo eco de las declaraciones del conductor de Alpine en las últimas carreras, donde lo acuso de "hacer siempre lo mismo" y de "no mirar los espejos".

Lance Stroll vs Franco Colapinto, en la previa del Gran Premio de Las Vegas

Lance Stroll vs Franco Colapinto, en la previa del Gran Premio de Las Vegas

Foto:

Por Cristian Reta

Franco Colapinto se prepara para el Gran Premio de Las Vegas de este fin de semana y, en la previa al inicio de las prácticas, se conoció un nuevo escándalo en el paddock de la F1. El protagonista es Lance Stroll, piloto de Aston Martin, quien apuntó contra el argentino luego de que este propinara fuertes declaraciones.

Leé además

una fortuna: franco colapinto duplicaria su salario como piloto titular de alpine en 2026

Una fortuna: Franco Colapinto duplicaría su salario como piloto titular de Alpine en 2026

Por Cristian Reta
Gimnasia y Esgrima tendrá una baja sensible para la Liga Profesional

Gimnasia y Esgrima le dijo adiós a otra figura del ascenso a la Liga Profesional

Por Redacción Deportes

En México, el pilarense expresó: “Me tiró Stroll al pasto. No mira los espejos nunca, no sé para dónde mira. Siempre hace lo mismo" y en Brasil aseguró: Stroll siempre está sacando gente de la pista, simplemente no mira los espejos, no deja espacio y mandó a Gabi (Bortoleto) contra el muro”, dijo Franco en declaraciones publicadas por Motorsport.

Embed

Lo cierto es que estos dichos no pasaron desapercibido para los medios europeos, quienes ni bien tuvieron la oportunidad le consultaron al hijo del magnate Lawrence Stroll su opinión del corredor nacional.

¿Qué dijo stroll sobre Franco Colapinto?

Stroll no se calló nada cuando le consultaron sobre los dichos del argentino: “Escuché sobre eso. No sé… tal vez está frustrado y enojado con la vida... No sé cuántos puntos tiene en el campeonato. No puedo decirte”, comenzó.

Cuando el periodista le indició que Franco todavía no sumó en el año, Stroll remató: “Tiene cero puntos. No sé… probablemente debería concentrarse en sus propias cosas y tratar de sumar algunos puntos este año”, y cerró: “No sorprende. Tal vez está frustrado con su temporada y con no estar donde quiere estar”.

image
Lance Stroll y Franco Colapinto

Lance Stroll y Franco Colapinto

La sorprendente contestación de Franco Colapinto a Lance Stroll

Enterado de la contestación del canadiense, Colapinto bajó los humos a una posible pelea: “Fue un comentario en caliente después de la carrera. Estaba justo detrás y solo vi el momento. Pero, por supuesto, disculpas si lo afectó. Estaba muy caliente después de la carrera y espero que esté todo bien entre nosotros”, explicó.

Además, el piloto argentino de Alpine también destacó que ambos compartieron muchas maniobras al límite de la pista: “Hemos pasado mucho tiempo juntos en las carreras, estuvimos muy cerca y tuvimos algunas peleas ajustadas”.

DLA (17)
Lance Stroll, piloto de Aston Martin

Lance Stroll, piloto de Aston Martin

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Mundial 2026

Repechajes del Mundial 2026: se definieron los cruces para conocer a las 6 selecciones restantes

Por Cristian Reta
Franco Colapinto, piloto de Alpine

¿Cuándo es la próxima carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1?

Por Nicolás Salas
Steve Nielsen se refirió a Franco Colapinto

El director de Alpine se refirió al futuro auto de Franco Colapinto: "Podrá demostrar todo su talento"

Por Redacción Deportes
Franco Colapinto le lanzó un dardo en redes sociales a la China Suárez.

Franco Colapinto bancó a Wanda Nara y le pegó a la China Suárez en donde más le duele

Por Agustín Zamora