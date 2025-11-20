"Está enojado con la vida": la picante provocación a Franco Colapinto y la respuesta del piloto argentino

Se trata de Lance Stroll, quien se hizo eco de las declaraciones del conductor de Alpine en las últimas carreras, donde lo acuso de "hacer siempre lo mismo" y de "no mirar los espejos".

Franco Colapinto se prepara para el Gran Premio de Las Vegas de este fin de semana y, en la previa al inicio de las prácticas, se conoció un nuevo escándalo en el paddock de la F1. El protagonista es Lance Stroll, piloto de Aston Martin, quien apuntó contra el argentino luego de que este propinara fuertes declaraciones.

En México, el pilarense expresó: “Me tiró Stroll al pasto. No mira los espejos nunca, no sé para dónde mira. Siempre hace lo mismo" y en Brasil aseguró: “Stroll siempre está sacando gente de la pista, simplemente no mira los espejos, no deja espacio y mandó a Gabi (Bortoleto) contra el muro”, dijo Franco en declaraciones publicadas por Motorsport.

Embed El recadito de Colapinto a Stroll por su trompo en la salida



"No mira los espejos nunca. No le deben estar apuntando para el auto. No sé para dónde mira..."#MexicoDAZNF1 pic.twitter.com/NqxdMoNwXk — DAZN España (@DAZN_ES) October 27, 2025 Lo cierto es que estos dichos no pasaron desapercibido para los medios europeos, quienes ni bien tuvieron la oportunidad le consultaron al hijo del magnate Lawrence Stroll su opinión del corredor nacional.

¿Qué dijo stroll sobre Franco Colapinto? Stroll no se calló nada cuando le consultaron sobre los dichos del argentino: “Escuché sobre eso. No sé… tal vez está frustrado y enojado con la vida... No sé cuántos puntos tiene en el campeonato. No puedo decirte”, comenzó.

Cuando el periodista le indició que Franco todavía no sumó en el año, Stroll remató: “Tiene cero puntos. No sé… probablemente debería concentrarse en sus propias cosas y tratar de sumar algunos puntos este año”, y cerró: “No sorprende. Tal vez está frustrado con su temporada y con no estar donde quiere estar”.