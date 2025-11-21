21 de noviembre de 2025 - 09:34

Colapinto cerró la segunda práctica en Las Vegas con un auto "inmanejable" y banderas rojas pero con un mejor tiempo

El piloto argentino completó una positiva segunda práctica libre del Gran Premio de Las Vegas. Finalizó en el 16º lugar con un tiempo de 1:34.824. Quedó a 1s222 del británico Lando Norris (McLaren), líder del certamen.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) completó una positiva segunda práctica libre del Gran Premio de Las Vegas, vigésimo segunda fecha del campeonato de Fórmula 1, y finalizó en el 16º lugar con un tiempo de 1:34.824. Quedó a 1s222 del británico Lando Norris (McLaren), líder del certamen y el más rápido de la sesión.

Colapinto mostró buen ritmo durante gran parte del entrenamiento, mayormente sobre neumáticos medios. Sin embargo, cuando montó el compuesto blando debió abortar su vuelta rápida tras pasarse en una curva y rozar el límite de los muros. Más tarde, otro intento fue interrumpido por una bandera roja ocasionada por la tapa floja de una alcantarilla en el sector 1 del callejero.

La sesión se relanzó con apenas seis minutos en el reloj, pero ningún piloto pudo mejorar: un nuevo incidente —la detención de la Ferrari de Charles Leclerc— volvió a provocar bandera roja y dio por terminada la práctica.

Así, Norris encabezó la tanda, seguido por el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) y por Leclerc, a 29 y 161 milésimas, respectivamente.

Tras bajar del auto, Colapinto lamentó no haber podido registrar tiempos con gomas blandas. “No pude dar una vuelta con goma blanda en todo el día. Me siento medio incómodo, pero mejor con la media”, explicó. También reconoció que el auto “tenía poco grip atrás y era inmanejable” en la primera práctica, aunque aseguró que para la segunda sesión “los problemas fueron un poco menores”.

La actividad del GP de Las Vegas continuará este viernes por la noche, cuando a las 21.30 se dispute la tercera práctica libre.

