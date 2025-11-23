Así fue la caótica largada de Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas

El piloto argentino se Alpine se salvó de un choque múltiple en el comienzo, pero sufrió un toque por parte de Albon que le complicó el resto de la carrera.

Así fue la largada de Franco Colapinto en Las Vegas

Franco Colapinto comenzó el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 desde el 15° lugar de la parrilla, en un comienzo que no fue para nada fácil para el corredor argentino, que sigue padeciendo la falta de ritmo de su Alpine y la pobre potencia de su motor.

Lo cierto es que en este complicado circuito callejero de la ciudad, en el marco de la vigesimosegunda fecha de la temporada 2025, el pilarense sufrió un toque que le afectó su rendimiento y el resto de la carrera.

Embed Como safo Franco en la largada pic.twitter.com/xsC7DOimnt — Colapinto News (@Colapinto_news) November 23, 2025 El accidentado comienzo de Franco Colapinto El arranque de la carrera fue caótico y tuvo varias aristas para analizar. Lo primero para señalar fue la maniobra de Lando Norris, quien quiso bloquear a Max Verstappen y terminó fuera de pista, perdiendo dos lugares a manos del neerlandés y de George Russell.

Embed It's a DRAMATIC first corner in Las Vegas



Here's how the race start unfolded! #F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/MbO09PnqwI — Formula 1 (@F1) November 23, 2025 Por otro lado, ya en el fondo, la impaciencia del brasilero Gabriel Bortoleto le complicó la carrera a varios de los pilotos, entre ellos al argentino, quien sufrió un toque que le trajo daños en el difusor con el correr de los minutos.