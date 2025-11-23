Así fue la caótica largada de Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas

Franco Colapinto comenzó el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 desde el 15° lugar de la parrilla, en un comienzo que no fue para nada fácil para el corredor argentino, que sigue padeciendo la falta de ritmo de su Alpine y la pobre potencia de su motor.
Lo cierto es que en este complicado circuito callejero de la ciudad, en el marco de la vigesimosegunda fecha de la temporada 2025, el pilarense sufrió un toque que le afectó su rendimiento y el resto de la carrera.
El accidentado comienzo de Franco Colapinto
El arranque de la carrera fue caótico y tuvo varias aristas para analizar. Lo primero para señalar fue la maniobra de Lando Norris, quien quiso bloquear a Max Verstappen y terminó fuera de pista, perdiendo dos lugares a manos del neerlandés y de George Russell.
Por otro lado, ya en el fondo, la impaciencia del brasilero Gabriel Bortoleto le complicó la carrera a varios de los pilotos, entre ellos al argentino, quien sufrió un toque que le trajo daños en el difusor con el correr de los minutos.
El Sauber de Bortoleto impactó a Lance Stroll, quien, a su vez, se llevó puesto a Pierre Gasly. El pilarense que iba por detrás esquivó el tumulto, pero sufrió un toque en la parte trasera del monoplaza por parte de Alexander Albon, uno de los protagonistas de la noche por sus incidentes.