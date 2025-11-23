23 de noviembre de 2025 - 02:07

Así fue la caótica largada de Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas

El piloto argentino se Alpine se salvó de un choque múltiple en el comienzo, pero sufrió un toque por parte de Albon que le complicó el resto de la carrera.

Así fue la largada de Franco Colapinto en Las Vegas

Así fue la largada de Franco Colapinto en Las Vegas

Foto:

Por Nicolás Salas

Leé además

El argentino señaló problemas de grip, dificultades con el neumático blando y apuntó al cambio de chasis tras su accidente en Brasil. “Hay que trabajar esta noche”, admitió.

Fórmula 1: Franco Colapinto afirmó que le "cuesta tener buenas sensaciones con el coche de Alpine"

Por Redacción Deportes
Franco Colapinto finalizó 15° en la clasificación del Gran Premio de Las Vegas

Franco Colapinto esquivó el diluvio en la Q1 y largará 15° en el GP de Las Vegas

Por Nicolás Salas

Lo cierto es que en este complicado circuito callejero de la ciudad, en el marco de la vigesimosegunda fecha de la temporada 2025, el pilarense sufrió un toque que le afectó su rendimiento y el resto de la carrera.

Embed

El accidentado comienzo de Franco Colapinto

El arranque de la carrera fue caótico y tuvo varias aristas para analizar. Lo primero para señalar fue la maniobra de Lando Norris, quien quiso bloquear a Max Verstappen y terminó fuera de pista, perdiendo dos lugares a manos del neerlandés y de George Russell.

Embed

Por otro lado, ya en el fondo, la impaciencia del brasilero Gabriel Bortoleto le complicó la carrera a varios de los pilotos, entre ellos al argentino, quien sufrió un toque que le trajo daños en el difusor con el correr de los minutos.

Embed

El Sauber de Bortoleto impactó a Lance Stroll, quien, a su vez, se llevó puesto a Pierre Gasly. El pilarense que iba por detrás esquivó el tumulto, pero sufrió un toque en la parte trasera del monoplaza por parte de Alexander Albon, uno de los protagonistas de la noche por sus incidentes.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Franco Colapinto partirá desde la 15° posición en el Gran Premio de Las Vegas

"Una pena...": Franco Colapinto no ocultó su fastidio tras la qualy de Las Vegas

Por Cristian Reta
Franco Colapinto (Alpine) completó una positiva segunda práctica libre del Gran Premio de Las Vegas

Colapinto cerró la segunda práctica en Las Vegas con un auto "inmanejable" y banderas rojas pero con un mejor tiempo

Por Redacción Deportes
Franco Colapinto terminó en el último puesto de la primera práctica para el Gran Premio de Las Vegas, con un tiempo de 1:36.758.

F1 en Las Vegas: Colapinto no logró ritmo y cerró la primera práctica en el fondo de la tabla

Por Redacción Deportes
Franco Colapinto, piloto de Alpine

Franco Colapinto y un nuevo desafío nocturno en la F1: así es el circuito callejero del GP de Las Vegas

Por Cristian Reta