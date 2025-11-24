24 de noviembre de 2025 - 19:07

Pésima noticia para Los Pumas: Juan Cruz Mallía sufrió una grave lesión y estará varios meses sin jugar

El Fullback de Los Pumas fue tackelado a destiempo en el final del partido ante Inglaterra y tuvo que dejar la cancha

LOS PUMAS. Juan Cruz Mallía sufrió una lesión post traumática de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

LOS PUMAS. Juan Cruz Mallía sufrió una lesión post traumática de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. 

Los Pumas terminaron el año con una mala noticia ya que Juan Cruz Mallía, uno de los líderes y referentes del equipo, sufrió una grave lesión durante el partido ante Inglaterra, que lo dejará varios meses afuera de las canchas.

Los Pumas: el parte oficial de la UAR

En el parte médico oficial de la UAR se confirmó una lesión post-traumática del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, tras un tackle tardío de Tom Curry. Según el cuerpo técnico argentino, la acción fue “imprudente” y dejó a Mallía tendido en el piso, con signos claros de dolor, lo que derivó en su reemplazo inmediato.

Felipe Contepomi, entrenador de Los Pumas, manifestó su enojo en conferencia de prensa: calificó la entrada de Curry como peligrosa y criticó que los árbitros no revisaran la jugada con asistencia de video. Además, denunció un episodio posterior al partido: aseguró que Curry lo empujó en el túnel y le respondió con insultos, lo que profundizó la tensión entre ambos.

LOS PUMAS. El parte oficial de la UAR sobre la lesión de de Juan Cruz Mallía.

LOS PUMAS. El parte oficial de la UAR sobre la lesión de de Juan Cruz Mallía.

Desde Inglaterra, el técnico Steve Borthwick defendió a su jugador, elogió su carácter y dijo que quienes lo conocen saben que es una persona “respetuosa” e íntegra. La UAR, por su parte, aún no detalló un pronóstico concreto para la recuperación de Mallía, aunque se estima que no podrá jugar por los próximos tres o cuatro meses.

El incidente desató un pedido formal de investigación por parte del equipo argentino, no sólo por el tacleo que lesionó a Mallía sino también por lo ocurrido en el túnel. Esta situación abre un debate más amplio sobre la seguridad en el rugby, el uso del TMO y la responsabilidad de los jugadores en acciones que pueden provocar lesiones serias.

La baja de Mallía representa un golpe duro para Los Pumas, tanto en lo deportivo como en lo simbólico: pierden a un back fundamental, justo cuando el equipo busca consolidarse, y además se ve obligado a encarar esta polémica que puede tener consecuencias más allá del terreno de juego.

