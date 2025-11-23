Rugby: Derrota de Los Pumas frente a Inglaterra en un cierre vibrante y de buen juego
Al igual que ante Escocia, el equipo nacional mostró una levantada excepcional en el segundo tiempo y cayó por una mínima diferencia (27 a 23) frente a La Rosa, tras estar perdiendo 17 a 0. Sobre el final equipo estuvo cerca de dar vuelta el marcador. Los mendocinos Juan Martín González y Rodrigo Isgró, entre las figuras.
El wing mendocino, Rodrigo Isgró nuevamente marcó un try y terminó siendo una de la figuras del equipo de Contepomi frente a Inglaterra.
Foto:
Gentileza
El wing mendocino fue una de las figuras en el duelo frente a los escoceses la semana pasado, hoy estará nuevamente en la formación inicial junto al tercera línea formado en Marista RC: Juan Martín González.
Los Pumas cerraron su participación en la última ventana internacional del año con un partido vibrante en Twickenham, donde cayeron frente a Inglaterra (27 -23) en un duelo que mostró nuevamente el carácter y la garra del seleccionado argentino, dirigido por Felipe Contepomi.
El comienzo del encuentro fue complicado para Argentina, que al descanso perdía 17-3 ante un XV de la Rosa que mostró toda su potencia ofensiva y precisión en la circulación del balón, complicando a la defensa argentina en múltiples ocasiones. La eficacia de los forwards ingleses y la solidez en las fases del juego marcaron la diferencia durante la primera mitad.
Sin embargo, en el complemento, Los Pumas protagonizaron una remontada notable. Con un try a falta de un minuto para el final y un drop de Santiago Carreras, el marcador se acercó peligrosamente para Inglaterra, que quedó apenas 27-23. Aunque no pudieron revertir el resultado final, Argentina mostró momentos de gran nivel, poniendo a La Rosa contra las cuerdas y llevando el partido a una intensidad que hizo vibrar a los presentes en la catedral del rugby mundial.
El XV argentino contó con destacadas actuaciones individuales, especialmente de los mendocinos Juan Martín González y Rodrigo Isgró, que brillaron tanto en defensa como en ataque. Su esfuerzo permitió a Los Pumas sostener la presión sobre Inglaterra y demostrar que, pese a la derrota, el equipo mantiene un nivel competitivo que augura un futuro alentador.
Con este partido, Los Pumas cierran la temporada 2025 y dejan en claro que, aunque el historial reciente frente a Inglaterra sigue siendo adverso (15 victorias de los ingleses en 16 encuentros), la evolución del equipo y su capacidad de reacción son señales positivas de cara a próximos desafíos.
Justo Piccardo brilló en el equipo argentino, tras el encuentro comentó: “Fue un año divertido, con jugadores novatos y a la vez amigos. El grupo nos dio la bienvenida y la confianza desde el primer minuto. Nos dijeron que no tuviéramos miedo y se vio, éste es el reflejo”, apuntó Justo Piccardo, que agregó: “Nosotros perdonamos, pero los tuvimos ahí. Esta vez fue para ellos, pero la próxima puede ser para nosotros”.
Competición: Ventana Internacional de Noviembre
Las Formaciones
Inglaterra: 1. Ellis Genge, 2. Luke Cowan-Dickie, 3. Asher Opoku-Fordjour, 4. Maro Itoje (C), 5. Alex Coles, 6. Guy Pepper, 7. Sam Underhill, 8. Ben Earl, 9. Ben Spencer, 10. George Ford, 11. Elliot Daly, 12. Fraser Dingwall, 13. Henry Slade, 14. Immanuel Feyi-Waboso, 15. Freddie Steward.
Suplentes: 16. Theo Dan, 17. Fin Baxter, 18. Will Stuart, 19. Charlie Ewels, 20. Tom Curry, 21. Henry Pollock, 22. Alex Mitchell, 23. Marcus Smith.
Argentina: Thomas Gallo, Julián Montoya (capitán), Pedro Delgado, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Marcos Kremer, Santiago Grondona, Simón Benítez Cruz, Tomás Albornoz, Bautista Delguy, Justo Piccardo, Matías Moroni, Rodrigo Isgró y Juan Cruz Mallía (subcapitán).
Suplentes: Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Tomás Rapetti, Franco Molina, Pablo Matera, Joaquín Oviedo, Agustín Moyano y Santiago Carre.
Estadio: Twickenham, Londres
Árbitro: Pierre Brousset (FFR). Asistentes: Nika Amashukeli (GRU), Sam Grove-White (SRU). TMO: Eric Gauzins (FFR).