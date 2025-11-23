Rugby: Derrota de Los Pumas frente a Inglaterra en un cierre vibrante y de buen juego

Al igual que ante Escocia, el equipo nacional mostró una levantada excepcional en el segundo tiempo y cayó por una mínima diferencia (27 a 23) frente a La Rosa, tras estar perdiendo 17 a 0. Sobre el final equipo estuvo cerca de dar vuelta el marcador. Los mendocinos Juan Martín González y Rodrigo Isgró, entre las figuras.

El wing mendocino fue una de las figuras en el duelo frente a los escoceses la semana pasado, hoy estará nuevamente en la formación inicial junto al tercera línea formado en Marista RC: Juan Martín González.

El wing mendocino, Rodrigo Isgró nuevamente marcó un try y terminó siendo una de la figuras del equipo de Contepomi frente a Inglaterra.

Los Pumas cerraron su participación en la última ventana internacional del año con un partido vibrante en Twickenham, donde cayeron frente a Inglaterra (27 -23) en un duelo que mostró nuevamente el carácter y la garra del seleccionado argentino, dirigido por Felipe Contepomi.

El comienzo del encuentro fue complicado para Argentina, que al descanso perdía 17-3 ante un XV de la Rosa que mostró toda su potencia ofensiva y precisión en la circulación del balón, complicando a la defensa argentina en múltiples ocasiones. La eficacia de los forwards ingleses y la solidez en las fases del juego marcaron la diferencia durante la primera mitad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ScrumESPN/status/1992646458378440910?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1992646458378440910%7Ctwgr%5E538988a29e526e7ceed7bfdafd1d14842c571840%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fgo.arena.im%2Fembed%3Fpublisher%3Despn-69077event%3DglWxI7Yv%3D2consent%3DTtheme%3Dlight&partner=&hide_thread=false Tomás Albornoz y un acierto para acortar la brecha a cuatro puntos. Inglaterra está arriba por 17 a 13. #PUMASxESPN



Mirá el mejor rugby en Disney+ Plan Premium. pic.twitter.com/50yN9JEosg — ScrumRugby (@ScrumESPN) November 23, 2025 Sin embargo, en el complemento, Los Pumas protagonizaron una remontada notable. Con un try a falta de un minuto para el final y un drop de Santiago Carreras, el marcador se acercó peligrosamente para Inglaterra, que quedó apenas 27-23. Aunque no pudieron revertir el resultado final, Argentina mostró momentos de gran nivel, poniendo a La Rosa contra las cuerdas y llevando el partido a una intensidad que hizo vibrar a los presentes en la catedral del rugby mundial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1992645275106578697?t=2qXcKIdRuX9CQ4PNgshW3A&s=08&partner=&hide_thread=false JUSTO, SIEMPRE JUSTO: Piccardo rompió la defensa de Inglaterra y apoyó para Los Pumas que acortan distancias.



#DisneyPlus Plan Premiumpic.twitter.com/qyVqU3aIMh — SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2025 Los mendocinos Isgró y González El XV argentino contó con destacadas actuaciones individuales, especialmente de los mendocinos Juan Martín González y Rodrigo Isgró, que brillaron tanto en defensa como en ataque. Su esfuerzo permitió a Los Pumas sostener la presión sobre Inglaterra y demostrar que, pese a la derrota, el equipo mantiene un nivel competitivo que augura un futuro alentador.

image Juan Martín González @lospumas Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1992631314806460853?t=II-LNQ_qqpnvjY5_s1clIg&s=08&partner=&hide_thread=false ARRANCÓ EL SHOW DE GEORGE: drop de Ford para abrir el partido entre Inglaterra y Los Pumas.



#DisneyPlus Plan Premiumpic.twitter.com/mRfVRAgRt3 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2025 Con este partido, Los Pumas cierran la temporada 2025 y dejan en claro que, aunque el historial reciente frente a Inglaterra sigue siendo adverso (15 victorias de los ingleses en 16 encuentros), la evolución del equipo y su capacidad de reacción son señales positivas de cara a próximos desafíos.