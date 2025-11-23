La particular medida de Estudiantes de La Plata en el pasillo de campeón para Rosario Central

La previa del partido entre Rosario Central y Estudiantes de La Plata respondió a la gran pregunta relacionada con el pasillo de campeón para los futbolistas Canallas. Después de muchos trascendidos, el plantel del Pincha realizó el homenaje incluyendo un gesto que rápidamente se hizo viral.
Todo comenzó este jueves, cuando la Asociación del Fútbol Argentino decidió otorgar el título oficial de “Campeón de Liga” al Canalla, por haberse ubicado en la cima de la Tabla Anual. Rápidamente, las autoridades del Pincha salieron a desmentir una supuesta votación al respecto, ubicándose en la vereda opuesta a su contrincante de turno.
Para colmo, el viernes la disputa creció aún más con la medida comunicada por el ente rector del fútbol local. En la previa del encuentro, cuando Central ingresara al campo de juego, los jugadores de Estudiantes quedaban obligados a realizar un pasillo de campeón, aplaudiendo a sus rivales en homenaje al logro obtenido.
Así fue el pasillo de campeón de Estudiantes de La Plata:
¡ESTUDIANTES LE HIZO EL PASILLO DE CAMPEÓN A ROSARIO CENTRAL DE ESPALDAS!
Así, durante todo el fin de semana la pregunta era lógica y repetida en todos los ámbitos: ¿Acatarían la medida los futbolistas del León? La respuesta tuvo que esperar a la previa misma del choque de octavos de final.
Luego de rumores varios, la Comisión Directiva liberó a los jugadores para que tomen su propia decisión. Finalmente los integrantes del plantel del elenco de La Plata decidieron cumplir con el reglamento, ubicándose en dos filas paralelas con un espacio en el medio para que los rosarinos ingresen.
Sin embargo, lejos de tratarse de un momento tranquilo, el gesto de los dirigidos por Eduardo Domínguez fue ubicarse de espaldas, cruzar los brazos y no aplaudir. Según trascendió, la idea fue del presidente Juan Sebastián Verón. Ante este panorama, el público de Rosario Central acompañó con su habitual aliento y colorido.