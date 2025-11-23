La particular medida de Estudiantes de La Plata en el pasillo de campeón para Rosario Central

El plantel del Pincha cumplió el pedido de AFA, pero incluyó un claro gesto de repudio a la situación.

La previa del partido entre Rosario Central y Estudiantes de La Plata respondió a la gran pregunta relacionada con el pasillo de campeón para los futbolistas Canallas. Después de muchos trascendidos, el plantel del Pincha realizó el homenaje incluyendo un gesto que rápidamente se hizo viral.

Durante la semana, parte del foco respecto al partido entre Rosario Central y Estudiantes de La Plata estaba puesto en que haría el plantel visitante respecto a un pedido expreso de AFA sobre el famoso pasillo para el campeón.

El comienzo de una polémica: G6N1ZlUXEAAtsxI LIGA PROFESIONAL. Rosario Central se consagró campeón de la Liga Profesional 2025. Gentileza. Todo comenzó este jueves, cuando la Asociación del Fútbol Argentino decidió otorgar el título oficial de “Campeón de Liga” al Canalla, por haberse ubicado en la cima de la Tabla Anual. Rápidamente, las autoridades del Pincha salieron a desmentir una supuesta votación al respecto, ubicándose en la vereda opuesta a su contrincante de turno.

Para colmo, el viernes la disputa creció aún más con la medida comunicada por el ente rector del fútbol local. En la previa del encuentro, cuando Central ingresara al campo de juego, los jugadores de Estudiantes quedaban obligados a realizar un pasillo de campeón, aplaudiendo a sus rivales en homenaje al logro obtenido.

Así fue el pasillo de campeón de Estudiantes de La Plata: Embed ¡ESTUDIANTES LE HIZO EL PASILLO DE CAMPEÓN A ROSARIO CENTRAL DE ESPALDAS!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/tma1fgofk7 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2025 Así, durante todo el fin de semana la pregunta era lógica y repetida en todos los ámbitos: ¿Acatarían la medida los futbolistas del León? La respuesta tuvo que esperar a la previa misma del choque de octavos de final.