23 de noviembre de 2025 - 17:33

La particular medida de Estudiantes de La Plata en el pasillo de campeón para Rosario Central

El plantel del Pincha cumplió el pedido de AFA, pero incluyó un claro gesto de repudio a la situación.

Rosario Central - Estudiantes de La Plata

Rosario Central - Estudiantes de La Plata

Foto:

ESPN
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

La previa del partido entre Rosario Central y Estudiantes de La Plata respondió a la gran pregunta relacionada con el pasillo de campeón para los futbolistas Canallas. Después de muchos trascendidos, el plantel del Pincha realizó el homenaje incluyendo un gesto que rápidamente se hizo viral.

Leé además

Rosario Central - Estudiantes de La Plata
Vivo

Estudiantes de La Plata vence a Rosario Central en el partido del morbo

Por Redacción Deportes
Tendrán que hacer pasillo: polémica por el pedido de AFA a Estudiantes de La Plata que enfureció a Verón.

La exigencia de la AFA que incomoda a Estudiantes y desata la polémica tras el título de Rosario Central

Por Cristian Reta

El comienzo de una polémica:

G6N1ZlUXEAAtsxI
LIGA PROFESIONAL. Rosario Central se consagró campeón de la Liga Profesional 2025.

LIGA PROFESIONAL. Rosario Central se consagró campeón de la Liga Profesional 2025.

Todo comenzó este jueves, cuando la Asociación del Fútbol Argentino decidió otorgar el título oficial de “Campeón de Liga” al Canalla, por haberse ubicado en la cima de la Tabla Anual. Rápidamente, las autoridades del Pincha salieron a desmentir una supuesta votación al respecto, ubicándose en la vereda opuesta a su contrincante de turno.

Para colmo, el viernes la disputa creció aún más con la medida comunicada por el ente rector del fútbol local. En la previa del encuentro, cuando Central ingresara al campo de juego, los jugadores de Estudiantes quedaban obligados a realizar un pasillo de campeón, aplaudiendo a sus rivales en homenaje al logro obtenido.

Así fue el pasillo de campeón de Estudiantes de La Plata:

Embed

Así, durante todo el fin de semana la pregunta era lógica y repetida en todos los ámbitos: ¿Acatarían la medida los futbolistas del León? La respuesta tuvo que esperar a la previa misma del choque de octavos de final.

Luego de rumores varios, la Comisión Directiva liberó a los jugadores para que tomen su propia decisión. Finalmente los integrantes del plantel del elenco de La Plata decidieron cumplir con el reglamento, ubicándose en dos filas paralelas con un espacio en el medio para que los rosarinos ingresen.

Sin embargo, lejos de tratarse de un momento tranquilo, el gesto de los dirigidos por Eduardo Domínguez fue ubicarse de espaldas, cruzar los brazos y no aplaudir. Según trascendió, la idea fue del presidente Juan Sebastián Verón. Ante este panorama, el público de Rosario Central acompañó con su habitual aliento y colorido.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El vínculo entre Russo y Bilardo nació en la década del 80, durante su etapa conjunta en Estudiantes de La Plata.

Carlos Salvador Bilardo, conmovido, recibió la noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo

Por Redacción Deportes
El piloto mendocino brilló en La Plata, donde realizó un carrerón en la última prueba del año, les ganó la pulseada a Canapino y Lestón y se coronó como el mejor de 2025. Logró su primer título nacional.

La coronación perfecta: Tomás Vitar volvió y conquistó el Turismo Pista

Por Sergio Faria
Deportivo Riestra - Barracas Central

Deportivo Riestra y Barracas Central chocan en un duelo de semejantes: hora, TV, formaciones

Por Redacción Deportes
El wing mendocino, Rodrigo Isgró nuevamente marcó un try y terminó siendo una de la figuras del equipo de Contepomi frente a Inglaterra.

Rugby: Derrota de Los Pumas frente a Inglaterra en un cierre vibrante y de buen juego

Por Sergio Faria