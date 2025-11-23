La coronación perfecta: Tomás Vitar volvió y conquistó el Turismo Pista

El automovilismo argentino suma un nuevo nombre para destacar, y llega desde Mendoza , Tomás Vitar . El piloto del MDS Racing vivió un domingo inolvidable en el autódromo de La Plata , donde se consagró campeón de la Clase 3 del Turismo Pista con una actuación impecable en la Final del Premio Coronación 2025.

Tomy Vitar llegaba a la última fecha ubicado tercero en el campeonato, pero desde la pole position dejó en claro que iba decidido por todo . A bordo de su Renault Clio, con chasis atendido por Oscar Mansilla y motores preparados por Ariel Guerini, dominó la carrera de punta a punta en el trazado sin chicana del “Roberto Mouras”. Su triunfo, firme y sin fisuras, lo catapultó hacia la corona en una jornada que lo encontró como absoluto protagonista.

El piloto de Guaymallén no solo celebró po r su logro personal: con este título, el MDS Racing, dirigido por Daniel Santamaría, alcanzó su segunda coronación del año, luego del campeonato obtenido por Nicolás Benito en Clase 1.

El Clío de Tomy fue el más rápido en las series y sacó una diferencia importante que alimenta la ilusión de título para mañana en La Plata.

Visiblemente emocionado tras bajarse del auto, Vitar valoró la magnitud de lo conseguido: “Esto es una locura. Estuve dos años sin correr y la pasé mal, pero este equipo me dio un auto superior al resto. Arriesgamos y salió todo perfecto”, expresó el mendocino.

El trabajo previo también fue determinante. Una prueba realizada antes de la carrera permitió ajustar detalles claves que terminaron siendo fundamentales para pelear por la victoria.

La consagración de Vitar se terminó de definir por el infortunio de su principal rival. Para mantener la punta del torneo, Matías Canapino necesitaba llegar segundo si Vitar ganaba. Pero un toque con Nicolás Pezzucchi en la segunda vuelta provocó la rotura del neumático delantero izquierdo, dejándolo fuera de competencia y sin chances de retener el liderazgo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mundosportextra/status/1992643234829565980?t=Q3cfXR6enK2gkhwne_9H5w&s=08&partner=&hide_thread=false #TurismoPista | TOMÁS VITAR ES EL CAMPEÓN DE LA CLASE 3! pic.twitter.com/XRLRgqkL0q — MundoSport (@mundosportextra) November 23, 2025

Detrás del campeón, el podio lo completaron Mauro Salvi (Ford Fiesta Kinetic) y Dino Cassiano (DS3), quienes lograron sus primeros podios del año tras avanzar desde la octava y novena posición. Cuarto finalizó Felipe Martini, que se quedó con el subcampeonato.

En un cierre de año brillante para el automovilismo mendocino, a la reciente consagración de Julián Santero en la Clase 3 del Turismo Nacional se suma ahora el título de Vitar en el Turismo Pista.

El próximo domingo, el Turismo Nacional bajará el telón de la temporada en San Martín con el Premio Coronación, donde Santero ya luce como campeón y Mendoza podría sumar otro título más, esta vez en la Clase 2.