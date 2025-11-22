Turismo Pista: Tomás Vitar, dueño de la pole en La Plata y protagonista central de la definición del certamen

Tomás Vitar dio este sábado el golpe que necesitaba para meterse de lleno en la pelea por el título 2025 de la Clase 3. El mendocino se impuso con autoridad en la segunda serie disputada en el circuito sin chicana del Autódromo de La Plata y, gracias a su contundencia, se adueñó de la pole position para la Final del Premio Coronación, que se correrá este domingo desde las 13.25.

Las tres series del día quedaron en manos de los tres principales candidatos: Tomás Vitar (Renault Clio), Martín Leston (Renault Clio) y Matías Canapino (Chevrolet Onix) . Pero entre ellos, Vitar fue el más veloz: marcó 08'05"369, superando a Leston (08'06"523) y a Canapino (08'10"344) . Ese tiempo lo convirtió en el más rápido de la jornada y le aseguró el primer lugar de largada para la carrera decisiva

Tomy Vitar, al mando del Renault Clio del MDS Racing , no solo sumó su cuarta victoria parcial del año, sino que además lo hizo con un dominio que nunca estuvo en discusión. Apenas largada la serie tomó distancia de Felipe Martini y se escapó rumbo a un triunfo impecable, que lo acomoda idealmente para la definición.

El mendocino largará la carrera decisiva desde el primer cajón con la mira puesta en el objetivo mayor;el título. La tabla de puntos lo ubica tercero con 218,5 unidades, detrás de Matías Canapino (235) y del propio Martini (227). Entre los tres candidatos hay apenas 16,5 puntos de diferencia , un margen mínimo en una final que entregará 52,5 puntos y donde hasta un récord de vuelta podría torcer la historia.

Con la serenidad de quien sabe que llega fuerte al momento clave, Vitar analizó su gran sábado y la definición que se viene: “Muy contento y agradecido al equipo . El auto pegó un salto enorme de la fecha pasada a hoy, y es mérito total de el los. Estamos en el camino correcto. Mañana tenemos que ganarlo todo, y Matías (Canapino) tendría que salir tercero… Es totalmente posible y vamos por eso”.

El mendocino también reconoció que la clasificación del viernes lo dejó con bronca por no haber cerrado una vuelta ideal, pero la serie volvió a demostrar el potencial del Clio: “Ayer nos fuimos con mucha calentura porque estábamos muy justos en los puntos, pero mañana va a ser muy divertido. Vamos a salir a buscar la carrera y el récord de vuelta. Todo es posible”.

Sobre el rendimiento logrado, Vitar destacó la regularidad y velocidad mostrada en la batería: “En una vuelta estábamos rapidísimos, pero no se dio en la clasificación. Hoy la serie lo reflejó y teníamos una pequeña tendencia, pero igual fuimos muy superiores. Mañana vamos en busca de todo”.

Una final de película

Con Canapino aún líder, Martini a solo 8 puntos y Vitar acechando a 16,5, la definición del campeonato se perfila como una de las más parejas de los últimos años. La posibilidad de que un récord de vuelta incline la balanza agrega un condimento extra a una carrera que promete tensión desde la largada hasta la caída de la bandera a cuadros.

El mendocino ya cumplió la primera misión, quedarse con la pole. Y mañana, con aire limpio y un auto en gran nivel, buscará coronar una temporada brillante con un golpe histórico.