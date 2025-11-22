Para el infarto: Lanús campeón de la Copa Sudamericana con Losada como figura

Después de una final apasionante, muy disputada y cerrada que terminó 0 a 0, Lanús se hizo fuerte en la tanda de penales y se consagró campeón de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro . Nahuel Losada fue la gran figura, tapando tres disparos desde los doce pasos.

Se jugó como lo que fue, una final. Dientes apretados, pierna fuerte, y mucho nerviosismo por ambos lados. En ese contexto, casi no hubo espacio para los creativos como Marcelino Moreno o Bernard , y sobraron las disputas respecto al dominio del balón.

El trámite comenzó a limpiarse un poco después de los 15 minutos. Recién allí Mineiro pareció encontrar el camino, y generó varias situaciones muy claras que no pudo concretar : un remate desde afuera del área de Alan Franco y otro de Igor Gómez, una chance de Guilherme Arana que exigió la enorme respuesta a quemarropa de Losada, y un infernal tiro libre de Bernard que se estrelló en el segundo palo.

El Granate encontró pocos huecos dentro del sofocón que sufrió. En momentos puntuales pudo hilvanar pases, y de allí surgieron las dos más peligrosas con las que contó : primero Medina quiso pincharla desde lejos y Everson la descolgó del ángulo, y luego Salvio se juntó con Carrera, que terminó probando sin suerte desde la puerta del área.

La segunda mitad profundizó los roles de uno y otro. El elenco brasileño no mermó el asedio, y fue el dueño de la posesión. Lanús, por su parte, se fue quedando y apostó a alguna situación esporádica para lastimar. En ese aspecto, la más clara para el cuadro argentino fue una acción individual de Castillo que terminó con un intento desviado.

El Galo merecía ampliamente el gol, y estuvo cerca de conseguirlo con los remates desde la puerta del área de Dudu (tapó Losada) y Junior Alonso (apenas alto). Sin embargo, cerca del final comenzó a caerse físicamente y el alargue se volvió inevitable.

Mineiro cambió el aire y retomó el protagonismo durante el tiempo extra. Inclusive tuvo una oportunidad más, con el cabezazo de Biel a corta distancia que contuvo el arquero del Grana. Lanús no se quedó atrás y, a partir de los cuatro cambios propuestos por Pellegrino, emparejó el trámite.

La recta final fue puro padecimiento y cansancio. El alto desgaste y los más de 100 minutos jugados empezaron a hacer mella en ambos equipos, con pocas ideas frescas en el tintero. Como si fuese poco, el público hizo notar el nerviosismo por la proximidad de la definición. Para colmo, lo que era un cierre no apto para cardíacos alcanzó un nivel inesperado cuando Mineiro presionó, Hulk tocó con Biel, y Losada tapó el mano a mano de forma increíble.

Para continuar con lo que fue un encuentro épico e inolvidable, la tanda de penales fue eterna. Se patearon 14 penales, y Lanús estuvo varias veces a punto de abrochar el campeonato. Allí, el que se erigió como la figura y escribió su nombre en la historia Granate fue Nahuel Losada, que tapó tres penales para decretar la vuelta olímpica.

Lanús sufrió, y tuvo que remarla durante más de dos horas para finalmente soltar el grito. Las lágrimas de sus jugadores, y de sus hinchas no son para menos, ya que significa la emoción por lograr el segundo título en la competencia.

Formaciones de Lanús vs. Atlético Mineiro:

Lanús (0) -5-: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Atlético Mineiro (0) -4-: Everson; Ruan Tressoldi, Vítor Hugo, Junior Alonso; Igor Gomes, Guilherme Arana, Alan Franco, Bernard; Dudu, Hulk, Rony. DT: Jorge Sampaoli.

Datos del partido:

Estadio: Defensores del Chaco (Asunción)

Árbitro: Piero Maza

VAR: Juan Lara

Cambios: ST: 32' G. Scarpa por Bernard (AM), 36' D. Aquino por Carrera (L), 41' Alexsander por Franco (AM), 41' Caio por Arana (AM). 1TE: 3' W. Bou por Castillo (L), 3' F. Watson por Salvio (L), 3' Biel Teixeira por Dudú (AM), 12' J. Ramírez por Pérez (L), 12' A. Méndez por Moreno (L). 2TE: 00' R. Saravia por Rony (AM), 13' L. Acosta por Medina (L).

Penales: Para Lanús convirtieron Izquierdoz, Marcich, Aquino, Cardozo, Watson. Acosta erró y Everson le contuvo el disparo a Bou. Para Atlético Mineiro convirtieron Scarpa, Gómez, Everson, Alexsander. Losada le contuvo el disparo a Hulk, a Biel y a Vítor Hugo.

