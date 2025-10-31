La final de la Copa Sudamericana entre Lanús y Atlético Mineiro ya tiene estadio confirmado

CONMEBOL anunció la cancha donde Lanús y Atlético Mineiro buscarán ser campeones de la Copa Sudamericana. Se trata de un reducto con mucha historia.

El Defensores del Chaco, elegido para la gran final de la Sudamericana

CONMEBOL confirmó el escenario que albergará la final de la Copa Sudamericana entre Lanús y Atlético Mineiro, el próximo sábado 22 de noviembre. El lugar elegido es el Defensores del Chaco de Asunción, ante la baja de la opción de Bolivia como sede.

La CONMEBOL Sudamericana 2025 ya tiene definido el escenario para su gran final: el estadio ueno Defensores del Chaco, ubicado en la ciudad de Asunción, Paraguay, será el marco de un duelo que promete emociones intensas. Allí se medirán el sorprendente Lanús de Pellegrino y el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli, el sábado 22 de noviembre a partir de las 17:00 horas (local) por el título continental.

Lanús - Godoy Cruz Lanús afrontará la final de la Copa Sudamericana en Paraguay Lanús El anuncio de la Confederación Sudamericana de Fútbol se dio a través de su página web, donde informaron que será la tercera vez que Asunción reciba la final de la Sudamericana, pero la primera ocasión en que el Defensores del Chaco albergará este trascendental partido, ya que las anteriores ediciones se disputaron en la Nueva Olla.

Defensores del Chaco, el remozado estadio para la final de la Copa Sudamericana: image Con una capacidad superior a los 40.000 espectadores, el templo del fútbol paraguayo ha sido escenario de múltiples gestas históricas. En su césped se disputaron finales de la Copa Libertadores, partidos definitorios de la Copa América y eliminatorias sudamericanas cargadas de emoción. Ahora, el reducto más emblemático del país guaraní volverá a vestirse de gala para recibir a dos equipos que llegan con el sueño de la gloria eterna.

Lanús, uno de los clubes argentinos con mejor presente internacional, buscará repetir la hazaña de 2013, cuando conquistó el torneo. Enfrente estará Atlético Mineiro, un gigante brasileño acostumbrado a los grandes escenarios y decidido a sumar una nueva estrella continental a su rica historia.