Un tiempo para cada uno: Lanús y Universidad de Chile firmaron un empate

La vuelta será el jueves 30 de octubre, en el estadio de Lanús y con el resultado obtenido en Santiago, el Granate tiene todas las chances de llegar a la final.

Fútbol. Un tiempo para cada uno. En el primero fue más el lenco Granate, mientras que los azules fueron superiores en el complemento. Todo se dirime el jueves próximo.

Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

En los partidos de ida, en el marco de las semifinales de la Copa Sudamericana de Fútbol, Universidad de Chile y Lanús empataron 2 a 2. En la otra llave, en Quito, Independiente del Valle y Atlético Mineiro igualaron 1 a 1.

Buen resultado para el Granate

El partido se disputó a puertas cerradas como parte de la sanción impuesta por Conmebol al club chileno tras los incidentes en el duelo ante Independiente. El resultado fue un 2-2 con polémica sobre el final.

Los primeros minutos fueron de estudio. El conjunto chileno intentó mantener la posesión del balón, mientras que el Granate se mostró paciente y relegado con la idea de salir rápido de contraataque. Sin embargo, ninguno pudo prevalecer y el primer cuarto de hora pasó sin ocasiones claras.

El elenco argentino se puso en ventaja a los 25 minutos por medio de Rodrigo Castillo. El delantero presionó en la salida del fondo del local, recuperó y vio adelantado al arquero Gabriel Castellón. No dudó y remató desde larga distancia para establecer el 1-0 y desatar la locura del banco visitante.

¿Qué pasó en el segundo tiempo?

En los inicios del complemento la tónica del encuentro continuó de la misma manera: el local con la tenencia del balón y el equipo argentino predispuesto a robar y atacar rápido.

No obstante, el conjunto chileno encontró el descuento pasada la hora de juego. El arquero de Lanús, Nahuel Losada, no pudo despejar el balón tras una cabezazo dentro del área, producto de un tiro de esquina, y le dejó servida la pelota al goleador argentinoLucas Di Yorio, que solo tuvo que empujarla.

A los 72 minutos, Castellón le negó el gol a Castillo. El Granate concatenó una serie de pases en campo rival y puso a Sasha Marcich dentro del área. El lateral se tomó un tiempo y sacó un centro bombeado para el delantero, que cabeceó y exigió al arquero.

En la última jugada del encuentro, el árbitro brasileño, Anderson Daronco, sancionó penal favorable al local por una mano de Agustín Cardozo dentro del área. Pese a que todo Lanús reclamó falta sobre el volante, el VAR no solicitó la presencia del juez. El encargado de ejecutar la pena máxima fue el histórico Charles Aránguiz que remató y puso el 2-2.

La vuelta será el jueves 30 de octubre, en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez. Por el otro lado del cuadro, Independiente del Valle igualó 1-1 contra Atlético Mineiro en Ecuador.

