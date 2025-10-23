23 de octubre de 2025 - 21:02

Hinchas del club de fútbol Universidad de Chile apedrearon el ómnibus de Lanús

Varios de estos "seguidores" de fútbol tienen un gran prontuario policial y es una de las barras más peligrosas del vecino país

Fútbol. Los hinchas de la U de Chile volvieron a atacar y esta vez fue el ómnibus del club Lanús sufrió el salvajismo de estos seguidores identificados con la ultra izquierda

Por Gonzalo Tapia

Un grupo de hinchas del club de Fútbol Universidad de Chile arrojó piedras contra el bus de Lanús cuando llegaba al estadio Nacional Julio Martínez Pradanos para disputar el partido de ida por las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Tras los incidentes ocurridos en el cruce de octavos de final ante Independiente, simpatizantes del elenco transandino volvieron a protagonizar un lamentable hecho de vandalismo.

Esta vez, uno de los piedrazos arrojados por la parcialidad chilena impactó en el vidrio del vehículo, cerca de Facundo Sánchez y Gonzalo Pérez.

“Así nos reciben los hinchas locales. No cambiamos más, no mejoramos más. Lamentable ! Hasta que no maten a un jugador, no van a cambiar?”, escribió en una historia de Instagram.

Los disturbios comenzaron en el hotel Hilton de Pudahuel, lugar donde se hospedaron los dirigidos por Mauricio Pellegrini, y cuando el micro partió rumbo al estadio Nacional Julio Martínez Pradanos, los hinchas de la Universidad de Chile arrancaron la embestida contra el cuadro argentino.

Dicho acontecimiento no es un caso aislado, ya que en el partido de vuelta por los octavos de final del certamen contra Independiente en el Libertadores de América , la parcialidad trasandina arrojó proyectiles hacia los simpatizantes del Rojo que se ubicaban en la tribuna y ocasionaron graves incidentes.

Luego, la barra brava del conjunto de Avellaneda se dirigió hacia donde estaban ubicados los fanáticos chilenos y comenzaron a golpearlos.

Finalmente, la Conmebol decidió dar por cancelado el encuentro y les otorgó el pase a los cuartos de final de campeonato a la “U”, pese a haber tenido gran incidencia en los actos de violencia ocurridos en Argentina.

