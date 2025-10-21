Caos y tensión: un policía sacó su arma en medio de disturbios tras el final de un partido de fútbol

Un partido de fútbol amateur en Salta terminó con un hecho peligroso. Un policía desenfundó su arma en medio de un enfrentamiento de jugadores e hinchas contra la terna arbitral . El hecho fue grabado por los presentes y se volvió viral en las redes sociales, derivando en una drástica decisión contra el implicado.

Ocurrió en Colonia Santa Rosa, durante el cierre del encuentro entre Ferro de Colonia y Roby Manero, correspondiente a los cuartos de final de la Liga del Bermejo.

Según las imágenes difundidas en redes, el uniformado -que estaba en modo seguridad- sacó su arma reglamentaria y apuntó hacia el suelo y los costados en un intento por dispersar a quienes se acercaban al árbitro con actitudes amenazantes.

El tenso momento se desató tras el pitazo final, cuando parte de los jugadores y simpatizantes de Roby Manero se lanzaron contra los jueces del partido por una tarde discutida.

Luego, otros efectivos observaron lo que sucedía e intervinieron para calmar la situación. En tanto, rodearon al policía armado y trataron de contener a la hinchada , que ya había bajado de las tribunas lanzando objetos al campo de juego.

La confusión generó miedo entre los allegados, donde habían mujeres y menores, mientras los jugadores y los agentes discutían en medio del caos.

Qué sucedió con el policía implicado

Según pudo rescatar el diario local El Tribuno, el policía fue rápidamente retirado de la cancha por sus propios compañeros con el objetivo de evitar una posible escalada del conflicto. Tras las disputas, hubo denuncias de que los efectivos sufrieron piedrazos y otros objetos arrojados desde la tribuna.

Luego de que las imágenes recorrieran todas las redes sociales, las autoridades confirmaron que el policía fue debidamente apartado de la fuerza de manera preventiva. Fuentes consultadas por Infobae comunicaron que el implicado entregó su arma, además de que se inició una causa administrativa.