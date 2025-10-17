17 de octubre de 2025 - 19:08

La interceptó en un bar de la Arístides, la forzó a subir a su auto y la mantuvo cautiva en una casa

Testigos llamaron al 911 y, con apoyo de las cámaras del CEO, la Policía ubicó el auto, persiguió al sospechoso y lo detuvo junto a dos acompañantes. El hombre quedó detenido.

La Policía detuvo a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad de su expareja

El hecho ocurrió en la zona de calle Arístides Villanueva y Martínez de Rosas, en Ciudad. Según la información oficial, el agresor interceptó a la víctima cuando salía de un bar, la tomó por la fuerza y la subió a un vehículo para trasladarla contra su voluntad hasta un domicilio, donde la mantuvo retenida.

Alerta al 911, persecución y seguimiento por cámaras

Testigos alertaron al 911 sobre una situación de violencia dentro de un automóvil. Con los registros de pórticos y las cámaras del CEO, las fuerzas de seguridad identificaron el rodado y activaron un operativo de búsqueda. El monitoreo permitió reconstruir el trayecto y orientar a los móviles hacia los puntos clave para su localización.

Horas más tarde, personal de la Unidad Investigativa de Capital ubicó el vehículo en Lavalle e inició una persecución. El procedimiento culminó con la aprehensión del principal sospechoso y de dos acompañantes que se desplazaban en el interior del auto. Todos quedaron a disposición de la justicia para su identificación y medidas de rigor.

Asistencia a la víctima y causa judicial

La víctima recibió asistencia policial y médica. La Oficina Fiscal de Capital ordenó el secuestro del vehículo y de elementos vinculados a la causa, además de las actuaciones correspondientes por privación ilegítima de la libertad y otras figuras que pudieran surgir de la investigación.

