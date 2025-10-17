La interceptó en un bar de la Arístides, la forzó a subir a su auto y la mantuvo cautiva en una casa

La Policía detuvo a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad de su expareja, tras un operativo que comenzó con llamados al 911 y el apoyo del sistema de videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones (CEO).
Testigos llamaron al 911 y, con apoyo de las cámaras del CEO, la Policía ubicó el auto, persiguió al sospechoso y lo detuvo junto a dos acompañantes. El hombre quedó detenido.
El hecho ocurrió en la zona de calle Arístides Villanueva y Martínez de Rosas, en Ciudad. Según la información oficial, el agresor interceptó a la víctima cuando salía de un bar, la tomó por la fuerza y la subió a un vehículo para trasladarla contra su voluntad hasta un domicilio, donde la mantuvo retenida.
Testigos alertaron al 911 sobre una situación de violencia dentro de un automóvil. Con los registros de pórticos y las cámaras del CEO, las fuerzas de seguridad identificaron el rodado y activaron un operativo de búsqueda. El monitoreo permitió reconstruir el trayecto y orientar a los móviles hacia los puntos clave para su localización.
Horas más tarde, personal de la Unidad Investigativa de Capital ubicó el vehículo en Lavalle e inició una persecución. El procedimiento culminó con la aprehensión del principal sospechoso y de dos acompañantes que se desplazaban en el interior del auto. Todos quedaron a disposición de la justicia para su identificación y medidas de rigor.
La víctima recibió asistencia policial y médica. La Oficina Fiscal de Capital ordenó el secuestro del vehículo y de elementos vinculados a la causa, además de las actuaciones correspondientes por privación ilegítima de la libertad y otras figuras que pudieran surgir de la investigación.