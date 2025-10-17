La interceptó en un bar de la Arístides, la forzó a subir a su auto y la mantuvo cautiva en una casa

Testigos llamaron al 911 y, con apoyo de las cámaras del CEO, la Policía ubicó el auto, persiguió al sospechoso y lo detuvo junto a dos acompañantes. El hombre quedó detenido.

La Policía detuvo a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad de su expareja, tras un operativo que comenzó con llamados al 911 y el apoyo del sistema de videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones (CEO).

El hecho ocurrió en la zona de calle Arístides Villanueva y Martínez de Rosas, en Ciudad. Según la información oficial, el agresor interceptó a la víctima cuando salía de un bar, la tomó por la fuerza y la subió a un vehículo para trasladarla contra su voluntad hasta un domicilio, donde la mantuvo retenida.

detendio2 El hecho ocurrió en la zona de calle Arístides Villanueva y Martínez de Rosas, en Ciudad. Prensa Gobierno de Mendoza Alerta al 911, persecución y seguimiento por cámaras Testigos alertaron al 911 sobre una situación de violencia dentro de un automóvil. Con los registros de pórticos y las cámaras del CEO, las fuerzas de seguridad identificaron el rodado y activaron un operativo de búsqueda. El monitoreo permitió reconstruir el trayecto y orientar a los móviles hacia los puntos clave para su localización.

Horas más tarde, personal de la Unidad Investigativa de Capital ubicó el vehículo en Lavalle e inició una persecución. El procedimiento culminó con la aprehensión del principal sospechoso y de dos acompañantes que se desplazaban en el interior del auto. Todos quedaron a disposición de la justicia para su identificación y medidas de rigor.