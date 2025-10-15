Camionero mendocino detenido en Chile: quiso contrabandear fuegos artificiales, anabólicos y repuestos

El transportista negó conocer el contenido de la carga, pero igualmente fue imputado.

Un camionero mendocino fue detenido por persona de Aduanas de Chile cuando intentaba pasar al vecino país, de contrabando, fuegos artificiales, repuestos de autos, cigarrillos y anabólicos.

El transportista, identificado como D. G. M., de 36 años, fue detectado ayer por personal del Servicio Nacional de Aduanas que, mediante el uso de un escáner, logro visualizar mercaderías ocultas en un contenedor que no eran parte de la carga declarada inicialmente, según informó hoy el portal de noticias trasandino Los Andes Online.

daniel_gonzalez_montes la Mercancía de contrabando detectada en Chile en Chile. Gentileza Los Andes Online. Ante el descubrimiento, los aduaneros abrieron el sospechoso contenedor, encontrando la mercancía de contrabando: 27 cajas de fuegos artificiales, 99 cartones de cigarrillos, 188 cajas de anabólicos y gran cantidad de repuestos de Fiat 600. La carga fue valuada en $ 7.602.431.

Según la publicación, el camionero negó conocer el contenido de la carga que estaba oculta, pero, de todas formas, el fiscal de flagrancia de turno ordenó que fuera detenido y que se lo llevara al Juzgado de Garantías de Los Andes.

En la audiencia el fiscal Rodolfo Robles Moro lo imputó por los delitos de contrabando e infracción a la Ley de Control de Armas (por los fuegos artificiales). En tanto que la jueza Valeria Crosa Chiappe ordenó que el hombre debe permanecer en Chile por cuatro meses (el tiempo de la investigación) y presentarse semanalmente en Carabineros.