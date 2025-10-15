15 de octubre de 2025 - 16:03

Fuerte choque con vuelco en Guaymallén: cuatro heridos, entre ellos tres menores

El accidente ocurrió este mediodía. Una mujer debió ser trasladada al Hospital Central y una niña, al hospital Notti.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un fuerte accidente de tránsito ocurrió este miércoles, donde dos vehículos chocaron y uno de ellos terminó volcando, dejando a cuatro personas heridas, entre ellas tres menores de edad. El hecho se produjo en el departamento de Guaymallén.

El siniestro ocurrió alrededor de las 13:30 en la intersección de las calles Mariano Moreno y Soler, e intervino personal de la Comisaría 9°.

El hecho involucró a dos vehículos: un automóvil Fiat Palio y un utilitario Renault Kangoo. El siniestro ocurrió cuando la Kangoo circulaba por calle Mariano Moreno e impactó con el Palio al llegar a la intersección de Soler.

Fuerte choque con vuelco en Guaymallén

Producto del choque, el utilitario volcó y quedó ruedas para arriba, mientras que el Palio sufrió daños en el paragolpes delantero. A pesar de la magnitud del impacto, ambos conductores resultaron sin lesiones. Adicionalmente, le realizaron un dosaje de alcohol a los dos conductores, el cual arrojó resultado negativo.

El foco de las consecuencias se centró en los acompañantes. Una de las pasajeras del utilitario fue asistida por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y diagnosticada con politraumatismo a causa del accidente vial. Dada la gravedad de su diagnóstico fue trasladada de urgencia al Hospital Central.

Además, tres menores de edad sufrieron lesiones. Una niña de 6 años presentó politraumatismo leve y, por disposición médica, fue trasladada al Hospital Notti.

Otros dos menores, una niña también de 6 años y un niño de 9 años, presentaron politraumatismo leve, pero no requirieron traslado desde el lugar de los hechos. En el sitio del accidente trabajó personal policial y del SEC.

