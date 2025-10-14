14 de octubre de 2025 - 07:34

Cortan hoy el tránsito en el Acceso Este en un horario clave: las razones

Este martes habrá una interrupción del tránsito en Guaymallén por tareas de Vialidad Nacional.

Acceso Este - Foto archivo

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Municipalidad de Guaymallén informó que este martes, entre las 10 y las 12, se realizará un corte de tránsito en el Acceso Este y calle Urquiza, en sentido oeste-este.

El operativo responde a trabajos de Vialidad Nacional, que procederá a remover un sensor de flujo vehicular instalado en la zona.

Durante ese lapso, la calzada quedará reducida y el tránsito será desviado por el carril de desaceleración, correspondiente a la entrada de Urquiza. Luego, los vehículos podrán reincorporarse al Acceso por el carril de aceleración, según precisaron desde el organismo.

El ordenamiento del tránsito estará a cargo del personal municipal, que pidió a los conductores circular con precaución, respetar la señalización y atender las indicaciones de los trabajadores presentes en el lugar.

