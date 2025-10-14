Cortan hoy el tránsito en el Acceso Este en un horario clave: las razones

Este martes habrá una interrupción del tránsito en Guaymallén por tareas de Vialidad Nacional.

La Municipalidad de Guaymallén informó que este martes, entre las 10 y las 12, se realizará un corte de tránsito en el Acceso Este y calle Urquiza, en sentido oeste-este.

El operativo responde a trabajos de Vialidad Nacional, que procederá a remover un sensor de flujo vehicular instalado en la zona.

Durante ese lapso, la calzada quedará reducida y el tránsito será desviado por el carril de desaceleración, correspondiente a la entrada de Urquiza. Luego, los vehículos podrán reincorporarse al Acceso por el carril de aceleración, según precisaron desde el organismo.