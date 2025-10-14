Comienza la postulación a las Becas a la Excelencia 2025 de la Universidad Maza: requisitos y fechas claves

Abre la convocatoria a las Becas a la Excelencia 2025 de la Universidad Maza , una oportunidad única para estudiantes de Nivel Medio que buscan impulsar su futuro académico. El período de postulación se extenderá del 15 al 31 de octubre .

Este programa tiene como objetivo apoyar a jóvenes talentosos y comprometidos que hayan demostrado un destacado rendimiento académico y deseen ingresar a la Universidad.

Los solicitantes deberán rendir un examen de cultura general y razonamiento lógico el 14 de noviembre de 2025 , a las 16 h, en todas las sedes, de forma presencial. La asignación de las becas se basará en los resultados de las evaluaciones y en entrevistas personales.

Las Becas a la Excelencia se otorgan desde el primer año de estudio y tienen una duración de un ciclo lectivo, con posibilidad de renovación hasta la finalización de la carrera, siempre que se cumplan los requisitos estipulados.

Tiene por finalidad estimular la continuidad de los estudios de estudiantes del último año del Nivel Medio de todo el país, sin materias previas pendientes, que deseen ingresar a la Universidad Juan Agustín Maza.

El beneficio tiene una duración de un ciclo lectivo, con posibilidad de renovación.

Beca a la Excelencia “Elvira Calle”

El programa de Beca a la Excelencia Elvira Calle surge de un convenio con Diario Los Andes y tiene por finalidad incentivar la continuidad de los estudios de estudiantes del último año del Nivel Medio del país, sin materias previas pendientes, que deseen ingresar a la carrera de Técnico Universitario en Periodismo de la Universidad Juan Agustín Maza.

El beneficio tiene una duración de un ciclo lectivo, con posibilidad de renovación.

Beca a la Excelencia “Bioquímica María Antonia Sabater”

Este programa surge de un convenio con la empresa ITRIO S.A. y está destinado a quienes deseen ingresar a la carrera de Bioquímica de la Universidad Juan Agustín Maza.

El beneficio tiene una duración de un ciclo lectivo, con posibilidad de ser renovado hasta finalizar el cursado de la carrera.

Requisitos para todas las becas

No ser mayor de 21 años ni receptor de otro beneficio de características similares.

Rendir un examen de cultura general y razonamiento lógico en el mes de noviembre.

La asignación está sujeta al resultado de las evaluaciones y entrevistas.

El beneficio se otorga desde primer año.

El estudiante debe estar matriculado e inscripto para cursar en el ciclo lectivo que dará inicio.

Serán rechazadas las solicitudes que no estén acompañadas de toda la documentación requerida, sin posibilidad de reconsideración.

La institución se reserva el derecho de verificar los datos proporcionados mediante visitador social.

Proceso de solicitud

Los formularios estarán habilitados a partir del 15 de octubre. A partir de esa fecha, los interesados deberán seguir los siguientes pasos:

Completar el formulario de Google Forms link disponible aquí.

Descargar y completar el formulario de beca web , el cual debe ser firmado por el colegio secundario y acompañado por el certificado de alumno regular . Formulario de beca: descargar aquí.

Enviar la documentación por correo electrónico a [email protected], con copia a [email protected], entre el 15 y el 31 de octubre de 2025. El correo debe contener: formulario de beca completo con todas las firmas, foto del DNI y certificado de estudiante regular.

Para obtener más información, ingresá a www.umaza.edu.ar/postulacion-por-primera-vez o escribí a [email protected].