13 de octubre de 2025 - 23:05

Una universidad publicó su código de vestimenta y encendió la polémica por las "prendas inadecuadas"

La lista de prendas prohibidas incluye musculosas, tops y bermudas. En las redes sociales, los usuarios criticaron la medida por considerarla "anticuada" y "restrictiva". La universidad defiende su postura.

Repercusión en las redes sociales por el código de vestimenta de la UADE.

Repercusión en las redes sociales por el código de vestimenta de la UADE.

Foto:

redes
Por Redacción

Este lunes, varios usuarios de la redes y alumnos de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) se hicieron eco de una noticia. Se trata del código de conducta difundido por la institución educativa, en especial de las normas de vestimenta.

Leé además

Colocarse un buzo arriba de la riñonera o usar doble pantalón: los tips de TikTok para evitar robos durante un show. 

Compartió en TikTok la técnica infalible para que no te roben durante un show en vivo y se hizo viral

Por Redacción
La teoría viral de una argentino sobre si puede hablarse español sin decir nada  

La curiosa teoría de un argentino se hace viral: se puede "hablar" español sin decir nada

Por Redacción

A través de comunicados en su plataforma WebCampus, la UADE detalló las prendas permitidas y prohibidas, entre las que se encuentran -por ejemplo- la minifalda y el top. Pronto, la publicación se viralizó, entre críticas y bromas.

Embed - Spoiler: Me retaron

Más allá de las críticas, la UADE anticipó que seguirá adelante con la implementación del Código, que rige desde el año 2000. Además intensificará los controles para que los estudiantes cumplan estas pautas.

Código de vestimenta de la UADE
Código de vestimenta de la UADE.

Código de vestimenta de la UADE.

En la vestimenta que desaconseja se encuentran las camisetas deportivas, musculosas, tops, minishorts, shorts deportivos, bermudas, gorra, ojotas y sandalias. Las pautas generales también prohíben explícitamente el uso de ropa con “mensajes ofensivos o alusiones políticas, religiosas o deportivas de la indumentaria”.

Críticas al código de vestimenta de la UADE
Críticas al código de vestimenta de la UADE.

Críticas al código de vestimenta de la UADE.

La medida provocó un fuerte debate en redes sociales, donde estudiantes, exalumnos y usuarios en general expresaron sus posturas. Los posteos fueron desde el apoyo a la búsqueda de un ambiente más formal, hasta el rechazo por considerarla una limitación a la libertad de expresión personal.

Broma sobre el código de vestimenta de la UADE
Broma sobre el código de vestimenta de la UADE.

Broma sobre el código de vestimenta de la UADE.

“Estaba con la remera más tranqui de la vida y la retaron por el nuevo CÓDIGO DE VESTIMENTA en UADE porque ‘se le ve la panza’. ¿En qué siglo estamos? Hay que matarlos. Machirulismo y aceptación del código por alumnos mayores de edad porque la empresa en la que trabajaremos merece una vestimenta formal“, lamentó una usuaria.

Broma sobre el código de vestimenta de la UADE
Broma sobre el código de vestimenta de la UADE.

Broma sobre el código de vestimenta de la UADE.

Por otra parte, la UADE no solo endureció los controles en la presencialidad, sino que extendió las exigencias a las clases virtuales o híbridas, solicitando “conservar los mismos criterios” por respeto a la “investidura académica”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Tuvo una gran idea de venganza a su novio tras serle infiel y se volvió viral en las redes. 

Insólito: se enteró que su novio le era infiel y planeó una colorida venganza

Por Redacción
Se ha creado un muñeco del actor Henry Cavill, es una réplica hiperrealista y de tamaño real, fabricado en silicona.  

Compró un muñeco de Henry Cavill de tamaño real y despertó polémica en redes sociales

Por Redacción
La influencer muestra su sorpresiva reacción al identificar el objeto que tomó de la tienda. 

Robo accidental y viral: mostró cómo es su día y descubrió que se trajo algo que no debía

Por Redacción
La compra de pesos por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos generó una ola de memes.

La compra de pesos argentinos por parte del gobierno de Trump desató críticas y muchos memes

Por Redacción