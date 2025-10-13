Compartió en TikTok la técnica infalible para que no te roben durante un show en vivo y se hizo viral

Un usuario de TikTok , conocido como @tatoarzune, se hizo viral al compartir un video con tips anti robo junto antes de que comenzara el show de la banda Airbag en el Estadio River Plate. El joven compartió su experiencia que, en 2023, había asistido al mismo lugar para ver el recital de Red Hot Chili Peppers y le habían robado su teléfono.

La técnica que recomienda Tato se basa en usar un artículo pequeño, como un bolso o una riñonera, para guardar el celular, y luego colocarse un buzo por encima. Esto permite que el bolso con el dispositivo quede resguardado bajo la prenda, pero a su vez es sencillo sacar el celular en caso de necesitarlo.

Por otro lado, su amigo Lucas demostró otra técnica útil que consiste en llevar un short con cierres debajo del pantalón para guardar el celular dentro. Sin embargo, Tato destacó que el problema de este consejo es que está el riesgo de que el teléfono caiga sin que lo notes.

Ambos acuden a estos consejos y los comparten en redes porque, a pesar de que muchos recomiendan no llevar celulares a recitales por el peligro, ellos insisten en que necesitan el dispositivo por seguridad y para registrar el show.

El video generó gran repercusión y alcanzó 2 millones de visualizaciones, aunque muchos comentarios cuestionaron la técnica del buzo debido a que podría no ser tan cómodo para las temperaturas de calor: “y si hace calor?” , “pero te desmayás de un golpe de calor JAJAJAJ. La de doble short es la que sirve”, “técnica para que no te afanen el celular en verano?” .

A pesar de esto, otros usuarios compartieron soluciones para el calor: “Están las riñoneras que te pones en la panza abajo de la remera, son finitos, yo uso eso” y “haces lo mismo pero con la riñonera adentro de una remera overzise, no t afanan y no te cagas de calor”.

Cómo detectar a ladrones en un show

Tato y su amigo Lucas salieron ilesos del recital gracias a sus técnicas. El usuario afirmó que, debido a que le robaron el celular a la persona que estaba delante de él, decidió realizar otro video con tips para reconocer a los ladrones en los recitales. Este segundo clip tuvo aún mayor repercusión y alcanzó 3,4 millones de visualizaciones.

Tato dio los siguientes consejos para identificar a los "chorros":

No saben la letra ni un tema de la banda por la que pagaron una entrada de $60 o $80 mil pesos.

Andan “pisteando” (vigilando) y relajando para todos lados, viendo a quién pueden robar.

Suelen andar de a tres o cuatro personas porque "te picotean el celular y se lo van pasando entre ellos" para escapar.

La “teoría” de Tato es que "siempre hay una señora o una chica con una mochila más atrás", a quien se acercan para guardar y acumular los celulares robados, ya que no van a robar solo uno, sino "diez, quince o veinte celulares”.

Embed #roboscelulares #showenvivo #riverplate #airbag sonido original - tatoarzune @tatoarzune Cómo detectar chorros en recitales 1 No saben una sola canción de la banda. 2 Miran más los celulares que el escenario. 3 Siempre andan de tres o cuatro, se pasan los celulares entre ellos. 4 Y casi siempre hay una mina con mochila más atrás que guarda todo. No se van con uno, se van con quince. #tipsrecitales

A pesar del tono humorístico de ambos videos, Tato cerró el clip con una reflexión: "no puede ser que no sé que tengamos que hacer todo este enrosque para venir a un recital”.

El video se llenó de miles de comentarios, usuarios compartieron sus experiencias de robos y coincidiendo con los tips de cuidado y el uso de riñoneras e incluso una usuaria afirmó: “el celular va guardado, uno tiene q disfrutar el show... “