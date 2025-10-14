¿Cómo saber si mi multa de tránsito prescribió en octubre de 2025?

La prescripción de una multa de tránsito implica que, pasado un determinado período sin que la infracción haya sido cobrada o reclamada judicialmente, pierde validez legal y no puede ser exigida.

Las multas de tránsito en Argentina no son eternas. Aunque la Ley Nacional de Tránsito (N.º 24.449) establece los principios generales, cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) tienen la facultad de fijar sus propios criterios y plazos de prescripción. Por eso, el vencimiento de una infracción puede variar según la jurisdicción que la haya emitido.

¿Cómo consultar si tengo multas? Es posible realizar la consulta a nivel local, ingresando al sitio web del Gobierno o del Juzgado de Faltas correspondiente. También se puede acceder al Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT), un servicio gratuito y online ofrecido por el Gobierno nacional. Para obtenerlo, solo se necesita el número de DNI.

Según el artículo 89 de la Ley Nacional de Tránsito, el plazo de prescripción es:

2 años para faltas leves

5 años para faltas graves No obstante, estos plazos pueden modificarse en cada provincia, ya que la normativa local puede establecer criterios diferentes.

¿Cuándo prescriben las multas en Mendoza? En Mendoza, las infracciones prescriben a los 2 años si se trata de faltas leves, a los 3 años en el caso de faltas graves y 4 para las gravísimas. Tipos y ejemplos de multas Faltas leves Estacionar en zonas prohibidas.

Estacionar en doble fila.

Usar la bocina, salvo en caso de peligro.

Circular en bicicleta sin el casco.

Remolcar vehículos sin elementos rígidos de acople.

Estacionar sobre la vereda. Faltas graves Circular con luces bajas apagadas.

Realizar giro en “U”.

Obstruir el paso de vehículos o peatones en una bocacalle.

Realizar giro a la izquierda en zona prohibida.

Circular sin el sistema de silenciador en condiciones.

Circular transgrediendo las condiciones técnicas del vehículo: frenos, dirección, etcétera.

Circular con fallas en el sistema lumínico: Luz alta, baja, de posición, de giro. Faltas gravísimas Circular sin licencia de conducir.

Circular en motocicleta sin casco homologado.

Circular sin seguro obligatorio.

Circular sin cinturón de seguridad colocado en asientos delanteros y traseros.

Viajar con menores de 12 años en el asiento delantero.

Viajar con menores de 4 años sin la sillita apropiada.

Conducir en estado de intoxicación alcohólica.

Conducir utilizando sistema de telefonía móvil, auriculares y/o monitores de video.

Circular en contramano. ¿Qué hacer si la multa ya prescribió? Si ya transcurrió el plazo legal sin que se haya iniciado el proceso de cobro ni se haya judicializado la infracción, el conductor puede solicitar su baja por prescripción. Para ello, debe: Reunir la documentación: DNI, comprobante de la multa u otros documentos relacionados.

Comunicarse con el juzgado de faltas correspondiente , ya sea de forma presencial o a través de su sitio web.

Solicitar la baja formal de la infracción, acreditando que se cumplió el plazo legal. ¿En qué casos las multas no prescriben? Aunque exista un plazo definido, hay situaciones en las que la prescripción se interrumpe: Si se comete una nueva falta grave , el contador se reinicia.

Si la infracción se judicializa o se inicia el proceso de cobro, el plazo queda suspendido. Ejemplo: si un conductor cometió una infracción leve en 2020, pero en 2023 cometió una falta grave, la multa original de 2020 no prescribe, ya que el plazo vuelve a contarse desde el nuevo hecho.