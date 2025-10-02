Atención conductores: una multa por alcoholemia podría costar más de $5 millones en 2026

Además de los nuevos valores de Impuesto Automotor que el Gobierno provincial impulsa en su proyecto de ley impositiva para el ejercicio 2026 , los conductores mendocinos deben tomar nota de los aumentos en las multas por infracciones viales y alcoholemias positivas , vinculadas al incremento propuesto de la Unidad Fija en un 19% .

El proyecto de ley, elaborado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas que conduce Víctor Fayad , propone un incremento del valor de la UF en $500, es decir 80 pesos más que el valor actual ($420) pero considerablemente menor al salto que hubo entre 2024 y 2025 (230,7%). Si la Legislatura aprobara la norma estos incrementos comenzarían a regir a partir del 1 de enero de 2026.

“Fíjese el monto de la unidad fija (U.F.) para la determinación de las multas de tránsito de acuerdo a lo establecido en el Artículo 85 de la Ley de Tránsito Nº 9024 en la suma de pesos 500 ”, sostiene la normativa.

Y aclara que “la U.F. podrá modificarse tomando como referencia el equivalente a un cuarenta por ciento (40%) del valor de venta al público de un litro de nafta súper , en las estaciones de servicio del Automóvil Club Argentino en la Ciudad de Mendoza. La Autoridad de Aplicación correspondiente establecerá y definirá los períodos de vigencia del valor de la U.F. mediante Resolución al efecto, conforme al criterio establecido en la Ley N° 9024”.

De esta manera, las faltas leves, que representan un monto de 100 U.F, pasarán de costar $42.000 a $50.000 a partir de enero sí se aprueba la ley. Circular sin luces bajas, estacionar en zona prohibida o en doble fila, se encuentran en este orden.

Mientras que las faltas graves (700 UF), como realizar giros prohibidos o en "U", el año próximo tendrían un costo de $350.000 ($294 mil actual). En tanto, las faltas gravísimas (1000 UF) como circular sin licencia, sin seguro o con celular en mano, ascenderían de 420 mil pesos a $500.000.

Por último, el caso del concurso, cuando el conductor comete dos o más faltas, tendrá un valor de 750 mil pesos (1500 UF).

Vale aclarar que aquellos infractores que abonen sus multas en un plazo de 3 días hábiles posteriores a la realización del acta, podrán acceder a un descuento del 40%.

Las multas por alcoholemia

El impacto se sentirá en las multas por alcoholemia: hasta 0.99 gramos de alcohol en sangre, las sanciones van desde 3.000 a 6.000 U.F. Es decir, la mínima se ubicará en $1.500.000 y el máximo llegará a $3.000.000 en este umbral. A diferencias de las multas viales, por estas sanciones no se ofrecen descuentos en el pago.

En tanto, para aquellos conductores que sean detenidos con más de 1 gramo de alcohol en sangre, afrontarán multas que van desde los 4.000 a 11.000 U.F. La multa mínima en este orden será de $2 millones y la máxima alcanzará $5.500.000.

Estas sanciones también incluyen arresto de hasta 120 días e inhabilitación obligatoria para conducir vehículos, que puede variar de 90 a 545 días.