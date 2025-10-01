1 de octubre de 2025 - 16:18

Impuesto Automotor: en qué consistirá el "pago único" que impulsará el Gobierno y a quiénes beneficiará

El ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, presentó el proyecto de Ley Impositiva en la Legislatura y expuso los detalles del Impuesto Automotor.

El Gobierno presentó la actualización del Impuesto Automotor 2026.

El Gobierno presentó la actualización del Impuesto Automotor 2026.

Foto:

Archivo
Los Andes | Martín Fernández Russo
Por Martín Fernández Russo

Leé además

El ministro de Hacienda, Víctor Fayad en la presentación del Presupuesto 2026. Foto: Legislatura.

Presupuesto 2026: cómo impactará el "fin del superávit" en obras públicas y aumentos salariales

Por Jorge Yori
Los restaurantes serán uno de los rubros beneficiados por la baja de Ingresos Brutos

El Gobierno provincial anunció una baja de impuestos: a qué rubros beneficiará

Por Martín Fernández Russo

El funcionario aclaró que el proyecto mantendrá las alícuotas vigentes este año, con un incremento del 24,5% acorde a la inflación proyectada por el Presupuesto Nacional 2026.

En tanto, se incorpora como principal novedad el pago único liberatorio para motos de avalúo hasta $10 millones y para automóviles, rurales, camiones, camionetas, picks ups, jeeps y furgones hasta 4.000 kg, de modelo 2005 o anterior.

“Aquellos que accedan a esta situación especial pagarán una alícuota sobre el avalúo del vehículo y quedarán eximidos del pago del impuesto automotor en los siguientes ejercicios fiscales”, asegura el proyecto.

Vale aclarar que la ley impositiva 2025 eximió del pago del impuesto a los vehículos modelo 2000 para atrás. Por lo cual, con esta medida el Gobierno estaría achicando el margen de cobro a los modelos de vehículos de los últimos 20 años.

Impuesto automotor-pago único

Fayad expuso ante las comisiones de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura y explicó que “tanto los autos viejos, como las motos de menor valor, presentan niveles de mora considerablemente superiores al resto”.

Si bien, los vehículos afectados representan solo el 5% del parque automotor, en cuanto a la lista de morosidad alcanzan “casi la mitad”, dijo Fayad.

“Estamos buscando simplificación tributaria y eficiencia recaudatoria. Cuando los valores son bajos y la mora es alta, a veces cuesta más el collar que el perro. Nos cuesta perseguir a esos contribuyentes y estamos obligados a hacerlo por una cuestión de normativa”, planteó el ministro.

“Sumado a todo esto, en este tipo de vehículos se trata de contribuyentes que durante 20 años han tenido que pagar este impuesto. Entonces proponemos que para los autos modelos hasta año 2005 y para las motos chicas, dejen de pagarlo”, propuso.

Y comentó que “no es la primera vez que se hace con los motovehículos. Se hizo, por allá en 2006, para las motos chicas de menos de 150 CC y se hizo recurrentemente para vehículos anteriores al año 2000”.

“Entonces, se trata de limpiar la base y en el caso de los autos, que aquellos contribuyentes que pagaron hace 20 años, dejen de hacerlo. Entonces nos va a permitir concentrar el ataque de la mora en los vehículos más nuevos”, sostuvo el ministro.

Luego, Fayad aclaró que aquellos contribuyentes que presenten deudas de pago, deberán cancelarlas para acceder al "pago único". Es decir, solo aquellos dueños de vehículos antiguos que estén al día con el tributo, podrán abonar de una sola vez su último impuesto automotor el próximo año.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Karina Milei, secretaria General de la Presidencia de la Nación Argentina

Senado: el bloque del kirchnerismo fracasó en su intento por interpelar a Karina Milei

Por Gonzalo Delmonte
Para obtener el aval legislativo, el Gobierno debe alcanzar dos tercios de los votos en Diputados y Senado. La votación se dará en la previa de las elecciones de octubre.

Roll over: en 2026, Cornejo volverá a refinanciar los vencimientos de la deuda pública

Por Jorge Yori
Denuncian que Espert recibió 200.000 dólares de un empresario acusado de narcotráfico para financiar su campaña presidencial

Quién es Federico "Fred" Machado, el narco que vinculan a José Luis Espert

Por Redacción Política
Manuel Adorni, José Luis Espert, Javier Milei y Luis Caputo en la grabación del discurso presidencial.

Nuevo escándalo salpica al Gobierno: silencio de Espert, pedido de remoción y reunión de Gabinete

Por Redacción Política