Manejaba ebria, no respetó el disco "Pare" y atropelló a un motociclista

En la noche del viernes, cerca de las 21:30 horas, ocurrió un incidente vial en Luján de Cuyo en la intersección de las calles Martín de Alzaga y General Martín de Pueyrredón. El siniestro involucró a una motocicleta Honda Wave 110, conductor identificado como R.M.C, y un automóvil Peugeot 2008, manejado por A.C.R.
El hecho ocurrió cuando el automóvil, que circulaba de sur hacia el norte por calle Alzaga, no respetó la señal de “Pare” y embistió a la motocicleta, la cual transitaba de este a oeste por Pueyrredón.El impacto generó que la moto fuera arrastrada varios metros.
Motociclista herido
Personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), asistió a las partes inmediatamente. El motociclista, un joven de 26 años, fue diagnosticado con fractura expuesta en miembro inferior izquierdo y sufrió traumatismo encéfalo craneano (TEC) con pérdida de conocimiento recuperada. Fue trasladado al Hospital Central.
En cuanto a la conductora del automovil, mujer de 55 años, fue sometida a un test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado positivo de 1,42 gramos de alcohol en sangre, superando el límite legal permitido (0,5).
Interviene en la causa la Oficina Fiscal de Jurisdicción.