Manejaba ebria, no respetó el disco "Pare" y atropelló a un motociclista

El viernes por la noche ocurrió un choque entre una motocicleta y un Peugeot 2008. La conductora del vehículo dió positivo en alcoholemia.

En la noche del viernes, cerca de las 21:30 horas, ocurrió un incidente vial en Luján de Cuyo en la intersección de las calles Martín de Alzaga y General Martín de Pueyrredón. El siniestro involucró a una motocicleta Honda Wave 110, conductor identificado como R.M.C, y un automóvil Peugeot 2008, manejado por A.C.R.

El hecho ocurrió cuando el automóvil, que circulaba de sur hacia el norte por calle Alzaga, no respetó la señal de “Pare” y embistió a la motocicleta, la cual transitaba de este a oeste por Pueyrredón.El impacto generó que la moto fuera arrastrada varios metros.

Motociclista herido Personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), asistió a las partes inmediatamente. El motociclista, un joven de 26 años, fue diagnosticado con fractura expuesta en miembro inferior izquierdo y sufrió traumatismo encéfalo craneano (TEC) con pérdida de conocimiento recuperada. Fue trasladado al Hospital Central.

En cuanto a la conductora del automovil, mujer de 55 años, fue sometida a un test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado positivo de 1,42 gramos de alcohol en sangre, superando el límite legal permitido (0,5).