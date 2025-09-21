Cuatro heridos tras un violento choque en Guaymallén: el conductor dio positivo en alcoholemia

Ocurrió en el Acceso Este y calle Tirasso. Los tres acompañantes fueron trasladados al Hospital Central con politraumatismos varios. El conductor borracho también presentó heridas.

Violento choque en Guaymallén: ocurrió en el Acceso Este y calle Tirasso.

Un fuerte accidente de tránsito ocurrió durante la madrugada de este domingo en Guaymallén, cuando una camioneta perdió el control e impactó contra el guardarraíl en la zona de calle Tirasso y Lateral Norte del Acceso Este. El conductor de 34 años fue sometido a un test de alcoholemia y dio resultado positivo.

En la Ford EcoSport también viajaban tres personas mayores de edad, todos identificados como amigos del dueño del vehículo, que resultaron heridos tras el accidente.

Violento choque en Guaymallén Violento choque en Guaymallén: ocurrió en el Acceso Este y calle Tirasso. Prensa Seguridad Mendoza Cómo ocurrió el siniestro: borracho al volante El hecho se registró cerca de las 4, tras un aviso de vecinos al 911 que alertaron sobre el siniestro en solitario.

Al llegar al lugar, personal policial constató que el rodado circulaba en dirección Oeste-Este y, por motivos que se investigan, el conductor perdió el dominio antes de ingresar a la rotonda de calle Tirasso, provocando el fuerte impacto.

Ambulancias del SEC asistieron a los heridos. El sujeto culpable del accidente fue trasladado al Hospital Del Carmen, mientras que los tres acompañantes fueron derivados al Hospital Central. Todos presentaban politraumatismos como consecuencia del accidente.