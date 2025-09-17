Manejaba alcoholizado con una beba de 11 meses y protagonizó un triple choque

El accidente se produjo ayer a las 22 en Severo del Castillo y Adrover, Guaymallén. La menor fue trasladada al hospital Notti.

La beba quedó internada en el Hospital Notti | Archivo Los Andes

Una beba resultó lesionada por el choque de tres autos en Guaymallén, detectándose luego que dos conductores habían consumido alcohol en dosis superiores a las permitidas para conducir.

El incidente vial se produjo el martes por la noche, a las 22.20 en la esquina de Severo del Castillo y Adrover, según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Fue protagonizado por tres vehículos. En primer lugar, una camioneta Jeep, conducida por una mujer identificada como Ch. P., que tras el choque fue sometida a una prueba de alcoholemia que dio una marca de 1,23 gr/l de alcohol en sangre, más del doble de lo permitido por ley.

El segundo auto fue un VW Bora, al mando de A. M., quien iba acompañado de una beba de 11 meses. En este caso, el dosaje de alcohol indicó 0,66 g/l. El tercer auto siniestrado fue una camioneta VW Amarok, conducida por N. R., quien no había consumido alcohol previo al accidente.

Oficialmente no se informó sobre la mecánica del siniestro.