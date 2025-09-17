Buscan a un chico de 15 años que lleva desaparecido 2 días

José Daniel Galeano (15) fue visto por última vez la mañana del lunes 15 de septiembre. La Policía pidió a la población avisar cualquier novedad al 911.

Averiguación de paradero: el adolescente José Daniel Galeano, de 15 años

La Policía de Mendoza solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el adolescente José Daniel Galeano, de 15 años, quien fue visto por última vez el lunes 15 de septiembre.

El joven salió de su domicilio ubicado en el Barrio Inmigrante de General Alvear y, desde la mañana del lunes, no se supo nada más sobre su paradero.

Según la información del Ministerio Público Fiscal, José Daniel Galeano presentaba las siguientes características físicas al momento de su desaparición:

Tez: morocha

Altura: 1,70 metros

Contextura: delgada

Cabello: negro

Ojos: marrones oscuros

Particularidad: lleva un aro en la oreja derecha

01 En cuanto a la vestimenta, el adolescente tenía: