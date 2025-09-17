17 de septiembre de 2025 - 13:18

Buscan a un chico de 15 años que lleva desaparecido 2 días

José Daniel Galeano (15) fue visto por última vez la mañana del lunes 15 de septiembre. La Policía pidió a la población avisar cualquier novedad al 911.

Averiguación de paradero: el adolescente José Daniel Galeano, de 15 años

Averiguación de paradero: el adolescente José Daniel Galeano, de 15 años

Foto:

Ministerio de Seguridad y Justicia
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La Policía de Mendoza solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el adolescente José Daniel Galeano, de 15 años, quien fue visto por última vez el lunes 15 de septiembre.

Leé además

Accidente en la ruta 7: choque frontal entre motociclista y camión

Choque en la ruta 7: un motociclista herido tras impactar con un camión en la Curva del Soldado

Por Redacción Policiales
La beba quedó internada  en el Hospital Notti | Archivo Los Andes

Manejaba alcoholizado con una beba de 11 meses y protagonizó un triple choque

Por Redacción Policiales

El joven salió de su domicilio ubicado en el Barrio Inmigrante de General Alvear y, desde la mañana del lunes, no se supo nada más sobre su paradero.

Según la información del Ministerio Público Fiscal, José Daniel Galeano presentaba las siguientes características físicas al momento de su desaparición:

  • Tez: morocha

  • Altura: 1,70 metros

  • Contextura: delgada

  • Cabello: negro

  • Ojos: marrones oscuros

  • Particularidad: lleva un aro en la oreja derecha

01

En cuanto a la vestimenta, el adolescente tenía:

  • Buzo gris de algodón

  • Pantalón de jogging negro

  • Zapatillas azul oscuro

La investigación está en curso y se ruega a toda persona que pueda aportar información sobre su paradero comunicarse de inmediato al 911 o con la dependencia policial más cercana.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Foto archivo Los Andes

Un sereno raptó, drogó y abusó de una adolescente de 16 años: dura condena para el acusado

Por Redacción Policiales
Lourdes Milagros Gómez Leguizamón (5), buscada en San Rafael

Buscan a una nena de 5 años: un familiar la retiró de la escuela y nada se sabe de ella

Por Redacción Policiales
 YouTube detectó el video subido en Tupungato por la nieta de una docente. Archivo.

Nieta "culpable": sobreseyeron a la docente mendocina acusada de subir un video de abuso sexual infantil a YouTube

Por Oscar Guillén
Así quedó el vehículo siniestrado. Gentileza Matías Pascualetti / X. 

No vio una rotonda y cayó a una acequia: debieron cortar el techo del auto para rescatarlo

Por Redacción Policiales