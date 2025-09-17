Buscan a un chico de 15 años que lleva desaparecido 2 días

La Policía de Mendoza solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el adolescente José Daniel Galeano, de 15 años, quien fue visto por última vez el lunes 15 de septiembre.
La Policía de Mendoza solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el adolescente José Daniel Galeano, de 15 años, quien fue visto por última vez el lunes 15 de septiembre.
El joven salió de su domicilio ubicado en el Barrio Inmigrante de General Alvear y, desde la mañana del lunes, no se supo nada más sobre su paradero.
Según la información del Ministerio Público Fiscal, José Daniel Galeano presentaba las siguientes características físicas al momento de su desaparición:
Tez: morocha
Altura: 1,70 metros
Contextura: delgada
Cabello: negro
Ojos: marrones oscuros
Particularidad: lleva un aro en la oreja derecha
En cuanto a la vestimenta, el adolescente tenía:
Buzo gris de algodón
Pantalón de jogging negro
Zapatillas azul oscuro
La investigación está en curso y se ruega a toda persona que pueda aportar información sobre su paradero comunicarse de inmediato al 911 o con la dependencia policial más cercana.