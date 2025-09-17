No vio una rotonda y cayó a una acequia: debieron cortar el techo del auto para rescatarlo

El conductor quedó en grave estado de salud, tras accidentarse en Sarmiento y Gabrielli de Maipú.

Un hombre de 47 años se encuentra hospitalizado en grave, luego de que el auto en el que viajaba quedara en el interior de una acequia cercana a una rotonda, que fue la causa de accidente.

Según fuentes policiales, el siniestro fue reportado esta madrugada, a las 3.20, cuando ingresó un llamado al 911 reportando un accidente vial en Sarmiento y Gabrielli, de Maipú.

Al desplazarse personal policial constató que el conductor un automóvil VW Suran que circulaba por Sarmiento de este a oeste, al llegar a calle Gabrielli, no se había percatado de una rotonda y perdió el dominio del rodado y cayó a una acequia.

Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz rescataron a la pareja que iba en el rodado, tras cortar el techo del mismo.

Luego, los heridos fueron asistidos por médicos del SEC. El hombre, identificado como C. A., de 47 años, fue trasladado al hospital Central en grave estado de salud.