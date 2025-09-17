17 de septiembre de 2025 - 11:01

No vio una rotonda y cayó a una acequia: debieron cortar el techo del auto para rescatarlo

El conductor quedó en grave estado de salud, tras accidentarse en Sarmiento y Gabrielli de Maipú.

Así quedó el vehículo siniestrado. Gentileza Matías Pascualetti / X.&nbsp;

Así quedó el vehículo siniestrado. Gentileza Matías Pascualetti / X. 

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre de 47 años se encuentra hospitalizado en grave, luego de que el auto en el que viajaba quedara en el interior de una acequia cercana a una rotonda, que fue la causa de accidente.

Leé además

La beba quedó internada  en el Hospital Notti | Archivo Los Andes

Manejaba alcoholizado con una beba de 11 meses y protagonizó un triple choque

Por Redacción Policiales
El ciclista fue trasladado al Fuesmen. Archivo Los Andes

Está grave un ciclista que fue atropellado por un auto en Tupungato

Por Redacción Policiales

Según fuentes policiales, el siniestro fue reportado esta madrugada, a las 3.20, cuando ingresó un llamado al 911 reportando un accidente vial en Sarmiento y Gabrielli, de Maipú.

Al desplazarse personal policial constató que el conductor un automóvil VW Suran que circulaba por Sarmiento de este a oeste, al llegar a calle Gabrielli, no se había percatado de una rotonda y perdió el dominio del rodado y cayó a una acequia.

Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz rescataron a la pareja que iba en el rodado, tras cortar el techo del mismo.

Luego, los heridos fueron asistidos por médicos del SEC. El hombre, identificado como C. A., de 47 años, fue trasladado al hospital Central en grave estado de salud.

Intervino Oficina Fiscal de Jurisdicción.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un motociclista de 19 años murió en Lavalle tras chocar contra un camión.

Un motociclista de 19 años murió en Lavalle tras chocar contra un camión

Por Redacción Policiales
El peligroso lomo de Maipú que ocasiona accidentes viales: ¿Son legales los lomos de burro y las tortuguitas? - Ignacio Blanco / Los Andes

Murió un joven en Maipú y vuelven las quejas por los altos lomos de burro: ¿por qué están y qué dice la ley?

Por Redacción Sociedad
Ocurrió durante la madrugada en Maipú.

Tragedia en Maipú: no vio una loma de burro, perdió el control y murió tras impactar contra unos caños

Por Redacción Policiales
Hallaron a un ciclista muerto en San Carlos y buscan a un conductor que se dio a la fuga.

Hallaron a un ciclista muerto en San Carlos y buscan a un conductor que se dio a la fuga

Por Redacción Policiales